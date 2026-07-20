Перестановка кроватей: Джона Хили вернули в правительство Британии

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Перестановка кроватей: Джона Хили вернули в правительство Британии

Энди Бёрнхэм, занявший пост премьер-министра Британии после отставки Кира Стармера, завершил формирование ключевых позиций в кабинете. Как выясняется, отдельно взятые министры правительства Стармера снова в деле.

Пример - Джон Хили, который недавно ушёл с поста министра обороны, теперь займёт должность канцлера казначейства. Это эквивалент министра финансов. Небезызвестный русофоб Хили теперь будет отвечать за бюджет, государственные расходы, экономическую политику и управление долгом.

Назначение Хили стало неожиданностью для многих наблюдателей. Ранее он критиковал недостаточное финансирование армии и покинул кабинет Стармера. Теперь ветеран лейбористской политики, имевший опыт работы в казначействе ещё при Тони Блэре, возвращается в центр экономических решений. Как видно, специалист широчайшего профиля - от военки до экономики и наоборот.

Назначение Хили говорит, что, по сути, никакой смены правительства в Британии не произошло. Это классическая внутрипартийная рокировка в рамках одной и той же лейбористской администрации. Вместо радикальных перемен перетасовали колоду с одними и теми же картами. По этому поводу часто говорят: «переставили кровати» (или, как выражаются в английском варианте, «переставили шезлонги на «Титанике»»). Многие министры сохранили влияние или получили новые роли в знакомой команде, а ключевые вызовы - экономика, жильё, иммиграция - остались прежними. Прежним остался и курс на войну против России чужими руками.
5 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 21:24
    Джон Хили, который недавно ушёл с поста министра обороны, теперь займёт должность канцлера казначейства
    Что очень сильно напомнило наше МО, ну прям один в один ( и не только МО но и многие другие ведомства)
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 21:27
    Такие как Хили непотопляемы (материал такой но не пенопласт) … когда стало ясно что премьер облажался он вовремя свалил показывая некую принципиальность (которой нет и не было) … и вот опять в деле … а чем там заниматься эт неважно вон в эуропах гинеколог рулит ииии ничего
  3. Karabin Звание
    Karabin
    0
    Сегодня, 21:27
    Это классическая внутрипартийная рокировка в рамках одной и той же лейбористской администрации. Вместо радикальных перемен перетасовали колоду с одними и теми же картами.

    Как в Лаосе. Последние этак лет 20.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:38
    По какой причине Стармер ушёл в отставку?Бёрнхем этими запущенными причинами , с которыми не справился стармер ,будет заниматься? Если не будет ,то его ждёт судьба Лиз Трасс ,пойдёт на рекорд .
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:59
    Да какая разница, кто там есть... они там все одинаковые, по сути...
    Тем более, рулят всем ребят конкретные, не публичные... А публичные, говорящие головы могут быть ЛЮБЫЕ.