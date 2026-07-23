Почему Николай I не стал брать Тегеран
Сражение под Елисаветполем. Худ. Франц Рубо
Предыстория
Главными противниками Российской империи в Закавказье (Южный Кавказ) были Турция и Персия (Иран). Также за персами и османами стояли французы и британцы, которые стремились стравить русских с восточными державами, не пустить Россию к южным «теплым морям». Войны России с Персией и Османской империей были частью т. н. Большой игры, которую вели великие державы, стремившиеся господствовать на Ближнем и Среднем Востоке, в Азии.
При этом персы, как отмечал русский военный историк А. Керсновский, были гордым и храбрым народом. Вооружены они были не хуже, а то и лучше наших войск, английскими ружьями и пушками.
В ходе длительной русско-персидской войны 1804–1813 годов (русские одновременно воевали с Францией, Турцией и Швецией, и одно время враждовали с Англией) русская армия взяла вверх. По миру, заключенному в селении Гюлистан (Нагорный Карабах), Персия признавала за Россией Дербентское ханство (Дагестан), земли нынешней Грузии. Персы уступали земли значительной части нынешних Армении и Азербайджана, где располагались их вассальные владения. Россия получила исключительное право иметь военный флот на Каспии.
Практически сразу после сокрушительного поражения Персия и Англия подготовили тайное соглашение. Оно было подписано в 1814 году в Тегеране. Англичане и персы отказывались признать границы Персии и России по Гюлистанскому соглашению. Русско-персидская граница должна была определяться с согласия и при участии Англии.
Персия, получив дипломатическую, финансовую и военно-материальную (оружие) поддержку Британии, стала готовиться к реваншу.
В 1815 году персидский посол в Петербурге Мирза Ширази (он подписал соглашение в Гюлистане) при поддержке Британии с требованием пересмотра Гюлистанского договора. Он предлагал России вернуть Персии уступленные земли, обещая денежную компенсацию. Одновременно персы затягивали процедуру установления границы двух держав.
Портрет Алексея Петровича Ермолова. Художник Дж. Доу, 1825.
На пути к новой войне
В 1816 году в Персию была направлена миссия генерала Ермолова, главнокомандующего Кавказским корпусом и наместника Кавказа. Её целью было разрешить спорные вопросы, при этом не допускать английского вмешательства. Добиться нейтралитета Персии в предстоящей русско-турецкой войне. Генерал занял жесткую позицию, зная, что на Востоке уважают только силу. Уступать нельзя.
Переговоры с наследником престола Аббасом-Мирзой в Тебризе и правителем Персии Фетх Али-шахом не привели к успеху. Во многом это было связано с тем, что требования Тегерана подготовили британцы, которые провоцировали войну. Также британцы проводили военную реформу, создавая новую персидскую армию по образцу европейских.
Аббас-Мирза во главе армии. Французский художник Жозеф Луи Ипполит Белланже
В России это понимали. Генерал Ермолов предупреждал императора Александра I: «Аббас-мирза добра нам не желает… Он воспользуется первой возможностью, чтобы объявить войну, и он один будет её причиной».
В начале 1820-х годов британские политики продолжали курс на натравливание Персии на Россию. Англия способствовала замирению Персии и Турции (война 1821–1823 гг.), которые схватились по вопросу обладания землями нынешнего Ирака. Британцы стремились контролировать политику Порты и Персии, сделать их своими полуколониями и натравить на русских, не давая им продвинуться к Персидскому заливу и Индии.
Дипломатические переговоры о разграничении границ продолжались, но так и не привели к успеху. Россия, которой угрожала война с турками, была готова на небольшие уступки. Но персы, науськанные британцами, требовали намного больше.
Летом 1823 года Ермолов предложил компромисс: передать Персии спорные земли между реками Капан-чай и Капанак-чай, а Россия взамен получала важные высоты в Талышском ханстве и территорию юго-восточной части озера Севан. Принц Аббас-Мирза отказался. Повторные переговоры осенью этого же года не привели к успеху.
В 1824 году персидская сторона потребовала передать им важную область Шурагель (Ширак). Весной 1825 года в Тифлисе был заключен договор «О пограничной линии между Россией и Персией», предусматривающий обмен территориями. Россия получала северное побережье озера Севен, а Персия – район города Капан. Аббас-Мирза отказался признать этот договор.
Одновременно Персия усиленно вооружалась. Британия предоставила деньги и оружие. Аббас-Мирза усиливал войска в приграничной зоне. Персидская верхушка считала, что настало благоприятное время взять реванш. Россия была связана Кавказской войной. Смерть императора Александра Павловича, мятеж декабристов вроде бы показывали внутреннюю слабость Российской империи.
Войска эриванского хана Хусейна Каджара начали стягиваться в район северного берега Севана, который ранее входил в состав Эриванского ханства. Хусейн требовал вывода русских сил со спорных территорий. Начались пограничные стычки. Мусульманское и тюркское население только что покоренных ханств (в России их называли «татарами») вооружалось и готовилось к восстанию против «неверных».
На этом фоне царь Николай I направил в Персию новую дипломатическую миссию, которую возглавил князь Александр Меншиков. Русское правительство, в преддверии войны с турками, хотело договориться с Тегераном. Петербург был готов уступить южную часть Талышского ханства.
17 (29) июня 1826 года русская миссия добралась до Тегерана. Британские советники при шахе всячески способствовали срыву переговоров. Персы потребовали, чтобы русские войска ушли от селения Мирак, в ответ Меншиков потребовал отвода иранских войск от озера Севан. Русские выполнили требование Тегерана, а персы – нет. В итоге все переговоры с персидским шахом и его наследником Аббасом в его ставке в Тебризе ни к чему не привели.
В Тегеране уже приняли решение о начале войны. Персы, поддержанные британцами, считали, что против русских выступит и Османская империя. При этом миссию Меншикова специально задержали и отпустили только под давлением Англии, которая не желала международного скандала.
Александр Сергеевич Меншиков. Портрет кисти Дж. Доу, 1826
Война
Высшее персидское руководство планировало отбить всё Закавказье, взять Тифлис и отбросить русских за Терек на Северном Кавказе. В Тегеране и Тебризе рассчитывали на восстание своих бывших провинций, где были ещё сильны позиции местных феодалов, и удары с тыла горцев Северного Кавказа. Также была надежда на то, что Россия будет отвлечена войной с турками.
Ставка делалась на неожиданность и быстроту, пока русские не опомнились и не подтянули подкрепления. Всё шансы у персов были. К лету 1826 года Отдельный Кавказский корпус состоял из двух пехотных дивизий и Кавказской Гренадерской бригады с артиллерийскими подразделениями. Всего около 35 тыс. человек. Но они были распылены по огромной территории Кавказа. Так, в Закавказье было всего около 10 тыс. штыков и сабель, а на границе с Персией не более 3 тыс. человек.
16 (28) июля 1826 года начали наступление войска эриванского хана Хусейна (около 12–16 тыс. человек), усиленные многочисленной курдской конницей. Русские отряды отступили к Гюмри.
19 (31) июля 1826 года 60-тысячная персидская армия под руководством Аббаса-Мирзы без объявления войны начала наступление на территории Карабахского и Талышского ханств. Местные мусульмане немедленно восстали и перешли на сторону персов. Так без боя был занят Елизаветполь (бывшая Гянджа). К осени Россия потеряла почти все ханства, которые получила в 1813 году, кроме Дербентского.
Под давлением намного превосходящих сил противника разрозненные и малочисленные русские пограничные отряды полковника Реута (командир 42-го Егерского полка) откатились к крепости Шуши. Аббас, не желая оставлять в тылу эту крепость и, видимо, считая, что она быстро будет взята, начал осаду. Тем самым наступление на Тифлис сорвалось.
Участок стены Шушинской крепости
Гарнизон Реута (1300 егерей и казаков, 1500 местных армянских ополченцев, небольшое количество мусульман), несмотря на то что крепость не была готова к осаде, продержался до 5 (17) сентября, когда подошли подкрепления. 47-дневная героическая оборона Шуши позволила русскому командованию стянуть разбросанные по огромному региону части и начать контрнаступление.
Князь Мадатов, направленный генералом Ермоловым, с 6 тыс. солдат и ополченцев 3 (15) сентября разгромил персидский 15-тысячный авангард у селения Шамхор и освободил Елизаветполь. Аббас снял осаду с Шуши.
10 сентября в Елизаветполь прибыл генерал Паскевич, который стал новым главнокомандующим вместо Ермолова. 13 (25) сентября в битве под Елизаветполем 8-тысячный корпус Паскевича сокрушил 35-тысячную персидскую армию Аббаса-Мирзы (которая включала в себя 15 тыс. регулярной пехоты, обученной европейцами).
Ход войны был переломлен в пользу России. К концу октября персы были отброшены за реку Аракс.
Дальше русские войска наступали, брали крепости (включая «неприступную» Эривань) и громили врага. Полки Паскевича взяли Тебриз и выходили к Тегерану.
10 (22) февраля 1828 года в селении Туркманчай близ Тебриза был заключен мир. Перед лицом полной военно-политической катастрофы Тегеран признал все условия Гюлистанского договора, а также уступил территорию Эриванского и Нахичеванского ханств. Новой границей стала река Аракс. Персия платила контрибуцию в 20 млн. рублей.
Иван Фёдорович Паскевич. Портрет кисти Джорджа Доу и помощников (около 1824–1825)
Паскевич предлагал царю воспользоваться полным разгромом Персии, идущей борьбой за шахский престол, и расчленить царство. Часть Персии включить в состав Российской империи, а из остальных образовать вассальные государства. То есть действовать по примеру британцев: «разделяй и властвуй».
Однако русский государь, блюститель порядка в Европе и хранитель заветов Священного союза, вредного национальным интересам России, отказался от этой «неблагородной» идеи.
Великая эпоха и люди. Россия и русская армия берёт под контроль Северный и Южный Кавказ, устанавливая мир в огромном регионе. Ныне почти все успехи русской дипломатии и русской армии в Закавказье забыты и утрачены.
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