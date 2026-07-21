Директор ФБР намерен посетить Москву и Санкт-Петербург - западная пресса
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Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель намерен посетить Россию с визитом в середине октября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным журналистов, поездка запланирована на 14–15 октября. В программе визита значатся два российских города - Москва и Санкт-Петербург.
Издание отмечает, что это будет «необычная и деликатная поездка для главы ФБР к одному из главных противников Америки». На данный момент остаётся неясным, встретится ли Патель с президентом России Владимиром Путиным или с кем-либо из его старших политических помощников. Также неизвестно, какие именно вопросы будут обсуждаться в ходе визита.
Как подчёркивает Politico, планы американских чиновников остаются предварительными и могут быть изменены. Представители ФБР и министерства юстиции США пока не ответили на запросы о комментариях.
Публикация о визите появилась на фоне сохраняющихся кардинальных разногласий между Вашингтоном и Москвой, в том числе по украинскому вопросу. При этом Патель имеет давнюю историю вовлечённости в резонансные темы, связанные с Россией: в бытность сотрудником комитета по разведке Палаты представителей он участвовал в расследовании «российского вмешательства» в выборы 2016 года, а позднее называл это дело «Рашагейтом».
Последний раз директор ФБР посещал Россию в 2013 году - тогда это был Роберт Мюллер. Позднее Мюллер был назначен специальным прокурором для расследования предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Россией и вмешательства РФ в президентские выборы в США. В итоге, как известно, никакого российского вмешательства не нашли.
Таким образом, визит главы ФБР в нашу страну станет первым за 13 лет.
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