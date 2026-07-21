Директор ФБР намерен посетить Москву и Санкт-Петербург - западная пресса

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Директор ФБР намерен посетить Москву и Санкт-Петербург - западная пресса

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель намерен посетить Россию с визитом в середине октября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным журналистов, поездка запланирована на 14–15 октября. В программе визита значатся два российских города - Москва и Санкт-Петербург.



Издание отмечает, что это будет «необычная и деликатная поездка для главы ФБР к одному из главных противников Америки». На данный момент остаётся неясным, встретится ли Патель с президентом России Владимиром Путиным или с кем-либо из его старших политических помощников. Также неизвестно, какие именно вопросы будут обсуждаться в ходе визита.

Как подчёркивает Politico, планы американских чиновников остаются предварительными и могут быть изменены. Представители ФБР и министерства юстиции США пока не ответили на запросы о комментариях.

Публикация о визите появилась на фоне сохраняющихся кардинальных разногласий между Вашингтоном и Москвой, в том числе по украинскому вопросу. При этом Патель имеет давнюю историю вовлечённости в резонансные темы, связанные с Россией: в бытность сотрудником комитета по разведке Палаты представителей он участвовал в расследовании «российского вмешательства» в выборы 2016 года, а позднее называл это дело «Рашагейтом».

Последний раз директор ФБР посещал Россию в 2013 году - тогда это был Роберт Мюллер. Позднее Мюллер был назначен специальным прокурором для расследования предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Россией и вмешательства РФ в президентские выборы в США. В итоге, как известно, никакого российского вмешательства не нашли.

Таким образом, визит главы ФБР в нашу страну станет первым за 13 лет.
8 комментариев
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  1. ser-pov Звание
    ser-pov
    0
    Сегодня, 05:58
    Таким образом, визит главы ФБР в нашу страну станет первым за 13 лет.

    И что? Нам теперь прыгать от восторга? Ну приедит и приедит.... А то что не приезжали 13 лет это их проблемы, хотя и у России и у американцев много общих проблем, которые можно было решить совместно по линии спецслужб.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:00
    Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель намерен посетить Россию с визитом в середине октября.

    Сто процентов плюшки и пряники привезет к чаю с главой ФСБ России.
    Интересно что он за них потребует от него? what
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:06
    Кэш Патель знает что он едет в Москву и Санкт Петербург ? Не в американские ,а именно. Российские Москву и Санкт Петербург .Сегодня он проснётся - прочитает Рolitiсo : О я еду в Россию ,а почему я об этом не ухом не рылом .Надо меньше пить ,выходные прошли удачно . laughing Посмотрим .
  4. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 06:18
    Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель намерен посетить Россию с визитом в середине октября.

    А что там потерял в России??? am
    Навестить 5-ю колонну, в лице, типа Собчак и Ко???? stop
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 06:19
    Вот кто ни будь в России или в Китае верит что мы можем вмешиваться в выборы США? Нам зачем это? Этот деятель врёт что мы вмешиваемся. И ведь нет ни одного доказательства. Так зачем нам, этот врун своим же гражданам, нам в стране? Что он может нам сказать путного, вот скажет зачем вы вмешиваетесь в наши выборы? И что мы можем ему сказать? Оправдываться перед врагом? Вот и пусть у себя в стране ищет следы которых нет.
  6. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 06:20
    Цель визита не понятна,объявленно задолго,и вот вопрос -вопросов за чем едет данный персонаж.
  7. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 06:21
    Этого тоже пихают под трамповсие будущие выборы?
    Позднее Мюллер был назначен специальным прокурором для расследования предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Россией и вмешательства РФ в президентские выборы в США. В итоге, как известно, никакого российского вмешательства не нашли.
  8. olhon Звание
    olhon
    0
    Сегодня, 06:27
    Испанец, кубинец, перс, кто этот человек?