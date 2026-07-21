Сырский заявил, что не воюет с Фёдоровым, а воюет с Россией
2653
Анонсированного некоторыми украинскими изданиями на понедельник увольнения Сырского не состоялось, зато сам главком выступил с заявлением по сложившейся ситуации.
Зеленский в понедельник провел заседание ставки, на котором даже не вспомнил ни про Федорова, ни про Сырского, так что критикуемый генерал пока остается на своем месте. В то же время главком ВСУ выступил с заявлением, что «не воюет» с Министерством обороны в лице Федорова, а «воюет с Россией» и переводить ситуацию в личное противостояние с экс-министром обороны Федоровым не намерен. По словам Сырского, сейчас нужно думать не об обидах, а о победе над Россией.
Я не воюю с министерством. Я воюю с Россией. Генеральный штаб никогда не противодействовал министерству: мы сотрудничали и будем сотрудничать с любым министром, которого назначит государство.
Также главком ВСУ высказался в отношении беспилотников, заявив, что Силы беспилотных систем создал он, а обвинения в якобы нежелании развивать этот вид вооружений не соответствуют действительности. В то же время Сырский подчеркнул, что дроны не могут заменить другие виды вооружений.
Между тем украинские медиа пишут, что ничего еще в противостоянии Сырского и Федорова не закончено, решение по главкому ВСУ может быть принято на днях. Зеленский продолжает консультироваться с военными.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация