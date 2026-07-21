Сырский заявил, что не воюет с Фёдоровым, а воюет с Россией

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Сырский заявил, что не воюет с Фёдоровым, а воюет с Россией

Анонсированного некоторыми украинскими изданиями на понедельник увольнения Сырского не состоялось, зато сам главком выступил с заявлением по сложившейся ситуации.

Зеленский в понедельник провел заседание ставки, на котором даже не вспомнил ни про Федорова, ни про Сырского, так что критикуемый генерал пока остается на своем месте. В то же время главком ВСУ выступил с заявлением, что «не воюет» с Министерством обороны в лице Федорова, а «воюет с Россией» и переводить ситуацию в личное противостояние с экс-министром обороны Федоровым не намерен. По словам Сырского, сейчас нужно думать не об обидах, а о победе над Россией.



Я не воюю с министерством. Я воюю с Россией. Генеральный штаб никогда не противодействовал министерству: мы сотрудничали и будем сотрудничать с любым министром, которого назначит государство.

Также главком ВСУ высказался в отношении беспилотников, заявив, что Силы беспилотных систем создал он, а обвинения в якобы нежелании развивать этот вид вооружений не соответствуют действительности. В то же время Сырский подчеркнул, что дроны не могут заменить другие виды вооружений.

Между тем украинские медиа пишут, что ничего еще в противостоянии Сырского и Федорова не закончено, решение по главкому ВСУ может быть принято на днях. Зеленский продолжает консультироваться с военными.
3 комментария
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  1. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 06:14
    Я не воюю с министерством. Я воюю с Россией.

    Ну и ну.... интриган в лампасах.
    Ждёт тебя мыльное петля и пуля между глаз...
  2. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 06:18
    И полезло) одеяло к другому! laughing
    заявив, что Силы беспилотных систем создал он,
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:22
    Вырусь вот реально назвать бы по простому да администрация не пропустит. Вообщем самка собаки.