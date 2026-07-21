Из-за опасности атаки работу прерывал целый ряд аэропортов РФ, включая Жуковский

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Из-за опасности атаки работу прерывал целый ряд аэропортов РФ, включая Жуковский

В течение ночи в целом ряде российских регионов вводился режим опасности атаки БПЛА. Соответствующие сообщения получили граждане страны, проживающие в Пензенской, Саратовской, Воронежской областях, в Краснодарском крае. Режим ракетной опасности действовал в Курской и Белгородской областях. Накануне противник ударил по району железнодорожного вокзала курского города Льгов - некогда крупной узловой станции, которая теперь в связи с близостью к линии фрона не действует.

Сразу несколько аэропортов России в связи с угрозой с воздуха были вынуждены приостановить свою работу. Это воздушные гавани Казани, Самары, Саратова, Ульяновска, Волгограда, Геленджика, а также московский аэропорт Жуковский.

Атаку с воздуха отражали расчёты ПВО на Крымском полуострове. О перехвате вражеских беспилотников сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев:



Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

Несколько минут назад в Севастополе и Воронежской области режим атаки БПЛА был отменён.

Атаки врага с применением дронов и ракет давно стали ежедневными. Зачастую число применяемых дронов в сутки превышает 500-600 единиц. Всё это свидетельствует о том, что, несмотря на систематическую работу наших Вооружённых сил по уничтожению производственных мощностей и логистических узлов противника, он продолжает получать иностранную военно-техническую помощь и одновременно заниматься собственным производством средств огневого поражения. То есть, военно-технический потенциал Украины далеко не иссяк.
3 комментария
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  1. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 06:20
    Пока эта тьма-таракань под ником "404-я" существует физически, другого на горизонте не видно.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:25
    Наша администрация отчиталась что в Сочи находится 170 000 отдыхающих .И тревоги у нас каждый день по нескольку раз .И бпла вчера Слава ПВО подкорректировал, что тот упал в частный двор - без жертв .Нам не говорят точно сколько украинских БПЛА сбиты над Чёрным морем ,только общие цифры .Последний раз давно уже прорвались массово - но всё равно Слава ПВО .
  3. Василий ))
    Василий ))
    0
    Сегодня, 06:25
    Ничего, разведка работает, новые цели выявляются, уничтожаются. В конце концов все склады, производства и логистику уничтожим, и наступит настоящая демилитаризация украины. А война с Европой - это уже другая, очень быстрая история. Да и нечем им будет воевать, все на украину спустят. Им жрать скоро нечего будет, а они о войне все.