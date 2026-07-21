Из-за опасности атаки работу прерывал целый ряд аэропортов РФ, включая Жуковский
2563
В течение ночи в целом ряде российских регионов вводился режим опасности атаки БПЛА. Соответствующие сообщения получили граждане страны, проживающие в Пензенской, Саратовской, Воронежской областях, в Краснодарском крае. Режим ракетной опасности действовал в Курской и Белгородской областях. Накануне противник ударил по району железнодорожного вокзала курского города Льгов - некогда крупной узловой станции, которая теперь в связи с близостью к линии фрона не действует.
Сразу несколько аэропортов России в связи с угрозой с воздуха были вынуждены приостановить свою работу. Это воздушные гавани Казани, Самары, Саратова, Ульяновска, Волгограда, Геленджика, а также московский аэропорт Жуковский.
Атаку с воздуха отражали расчёты ПВО на Крымском полуострове. О перехвате вражеских беспилотников сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев:
Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
Несколько минут назад в Севастополе и Воронежской области режим атаки БПЛА был отменён.
Атаки врага с применением дронов и ракет давно стали ежедневными. Зачастую число применяемых дронов в сутки превышает 500-600 единиц. Всё это свидетельствует о том, что, несмотря на систематическую работу наших Вооружённых сил по уничтожению производственных мощностей и логистических узлов противника, он продолжает получать иностранную военно-техническую помощь и одновременно заниматься собственным производством средств огневого поражения. То есть, военно-технический потенциал Украины далеко не иссяк.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация