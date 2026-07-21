Bloomberg пишет, что следующим главкомом ВСУ станет генерал Драпатый

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Bloomberg пишет, что следующим главкомом ВСУ станет генерал Драпатый

На Украине продолжают муссировать слухи о возможной скорой отставке главкома ВСУ. В ближайшее время на Украине может быть определён преемник нынешнего главнокомандующего вооружёнными силами Александром Сырским.

Как сообщает Bloomberg, Владимир Зеленский рассматривает на эту должность кандидатуру командующего Объединёнными силами ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого.



По данным агентства, окончательное решение ещё не принято. В коротком списке находятся 11 кандидатов. С каждым из них глава киевского режима либо уже встретился, либо планирует встречу. Однако, по словам источника Bloomberg, Зеленский с высокой вероятностью остановит выбор именно на Драпатом. Выглядит как откровенная директива в отношении Банковой - кого именно поставить командовать украинской армией.

Михаил Драпатый ранее уже привлекал внимание как один из ключевых командиров. Однако послужной список его весьма спорный. В критический момент командование направило его на участок для удержания Покровска. Однако генерал не смог выполнить поставленную задачу: в боях на подступах к Покровско-Мирноградской (Красноармейско-Димитровской) агломерации были израсходованы значительные резервы ВСУ, однако к позитиву для киевского режима всё это не привело. Покровск был потерян - российская армия продолжила продвижение в западном направлении, а также в направлении Доброполья, на север.

Назначение нового главнокомандующего происходит на фоне продолжающегося наступления российских войск и сложной ситуации с личным составом и ресурсами. Эксперты отмечают, что смена руководства ВСУ может сигнализировать как о попытке найти более эффективное командование, так и о внутриполитических манёврах в Киеве.