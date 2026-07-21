Трамп не будет останавливать удары, он хочет «наказать» Иран

На данный момент президент Трамп сосредоточен на том, чтобы заставить Иран заплатить за их нарушения меморандума о взаимопонимании и их продолжающиеся акты терроризма в Ормузском проливе. Кроме того, президент заставит Иран заплатить за недавние смерти американских солдат. Эти сокрушительные удары будут продолжаться, пока президент не решит иначе.

Соединенные Штаты продолжат наносить «мощные» удары по Ирану, Трамп хочет, чтобы исламская республика «заплатила» за нарушение достигнутых соглашений и гибель американских военных. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома.Удары США по Ирану продолжатся, речи об остановке боевых действий не идет. Трамп надеется силой заставить Иран принять американские условия, а также «наказать» Тегеран за сопротивление и нежелание открыть Ормузский пролив. Атаки будут продолжаться до тех пор, пока американский лидер их не остановит. Однако, как подчеркнул чиновник, некие переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются параллельно боевым действиям.Между тем накануне вечером Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны ударов по Ирану с целью «дальнейшего ослабления» военных возможностей исламской республики. По результатам пока информации нет.В Тегеране в свою очередь заявили, что не уступят США в вопросе Ормузского пролива, контроль над ним останется у Ирана.