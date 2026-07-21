Трамп не будет останавливать удары, он хочет «наказать» Иран

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Трамп не будет останавливать удары, он хочет «наказать» Иран

Соединенные Штаты продолжат наносить «мощные» удары по Ирану, Трамп хочет, чтобы исламская республика «заплатила» за нарушение достигнутых соглашений и гибель американских военных. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

Удары США по Ирану продолжатся, речи об остановке боевых действий не идет. Трамп надеется силой заставить Иран принять американские условия, а также «наказать» Тегеран за сопротивление и нежелание открыть Ормузский пролив. Атаки будут продолжаться до тех пор, пока американский лидер их не остановит. Однако, как подчеркнул чиновник, некие переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются параллельно боевым действиям.



На данный момент президент Трамп сосредоточен на том, чтобы заставить Иран заплатить за их нарушения меморандума о взаимопонимании и их продолжающиеся акты терроризма в Ормузском проливе. Кроме того, президент заставит Иран заплатить за недавние смерти американских солдат. Эти сокрушительные удары будут продолжаться, пока президент не решит иначе.

Между тем накануне вечером Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны ударов по Ирану с целью «дальнейшего ослабления» военных возможностей исламской республики. По результатам пока информации нет.

В Тегеране в свою очередь заявили, что не уступят США в вопросе Ормузского пролива, контроль над ним останется у Ирана.
9 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 06:33
    На колу мочало,начинай с начала.
  2. iommi Звание
    iommi
    +2
    Сегодня, 06:35
    чем жарче там - тем лучше нам
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 06:48
      iommi hi ,чем же???
      Знаю что коротко.
      1. iommi Звание
        iommi
        0
        Сегодня, 08:01
        расходом мат части вражеского блока там а не по нам
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -1
          Сегодня, 08:05
          iommi hi ,нет проблем у наших противников с б.к. на все хватает,а кое какие позиции значительно нарастили.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:43
    А что вы хотите от человека который контролирует Ормузский пролив.Нефтяные трейдеры совсем другие приводят цифры, сколько нефти прошло через Ормуз ,который контролирует Максимус Трамп.Ближе к арифмттеческой погрешности.
  4. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 06:47
    Трамп не будет останавливать удары, он хочет «наказать» Иран

    Интересно... Балабол Трампушка желает "наказать" персов... как бы самого не нагнули раком в Конгрессе, за "200" и в большом количестве...
    Воспитатель, фиговый... fool
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:50
      Joker62 hi ,начнут(если получится) не за двухсотых они будут лишь поводом,демократы жаждут реванша и они используют ЛЮБОЙ повод чтоб свалить республиканцев.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 07:59
    Похоже Трампу понадобились деньги нефтяных монархий ? Уж больно он обостряет обстановку в регионе.