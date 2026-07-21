Примерно половина из призванных не попадает в боевые подразделения: часть предоставляет документы о наличии оснований для отсрочки, часть имеет серьезные проблемы со здоровьем, а также среди мобилизованных встречаются люди с алкогольной или наркотической зависимостью и те, кто впоследствии самовольно оставляет воинские части (СЗЧ).

Украину ждет очередное усиление мобилизации, бандеровский режим увеличивает количество групп ТЦК. Как сообщают украинские издания, Зеленский требует выполнения плана по отправке мобилизованных в войска.Военкомам поставлена задача отправлять в войска ежемесячно не менее 30 тысяч мобилизованных. Такой план скинули сверху. При этом эти 30 тысяч должны быть годными к отправке на передовую, так что грести будут всех подряд, чтобы набрать нужное количество «добровольцев». На Банковой надеются, что увеличение штата ТЦК поможет с проведением мобилизации.Как заявил украинский волонтер Тарас Чмут, в принципе ТЦК и сейчас мобилизуют по 30 тысяч человек в месяц, но половина «добровольцев» до боевых бригад не доходит по различным причинам, в основном из-за различных болезней и т. д.Между тем ряд украинских экспертов предупреждает, что население «на грани» и усиление силовой мобилизации может привести к социальному взрыву. Другими словами, военкомов скоро начнут убивать.