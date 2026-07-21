Украинским ТЦК увеличивают штат, ВСУ требуется ещё больше «добровольцев»

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Украинским ТЦК увеличивают штат, ВСУ требуется ещё больше «добровольцев»

Украину ждет очередное усиление мобилизации, бандеровский режим увеличивает количество групп ТЦК. Как сообщают украинские издания, Зеленский требует выполнения плана по отправке мобилизованных в войска.

Военкомам поставлена задача отправлять в войска ежемесячно не менее 30 тысяч мобилизованных. Такой план скинули сверху. При этом эти 30 тысяч должны быть годными к отправке на передовую, так что грести будут всех подряд, чтобы набрать нужное количество «добровольцев». На Банковой надеются, что увеличение штата ТЦК поможет с проведением мобилизации.



Как заявил украинский волонтер Тарас Чмут, в принципе ТЦК и сейчас мобилизуют по 30 тысяч человек в месяц, но половина «добровольцев» до боевых бригад не доходит по различным причинам, в основном из-за различных болезней и т. д.

Примерно половина из призванных не попадает в боевые подразделения: часть предоставляет документы о наличии оснований для отсрочки, часть имеет серьезные проблемы со здоровьем, а также среди мобилизованных встречаются люди с алкогольной или наркотической зависимостью и те, кто впоследствии самовольно оставляет воинские части (СЗЧ).

Между тем ряд украинских экспертов предупреждает, что население «на грани» и усиление силовой мобилизации может привести к социальному взрыву. Другими словами, военкомов скоро начнут убивать.
20 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 06:57
    Какая справка поможет откосить от повальной мобилизации на Украине?
    1. Кот28.Ру. Звание
      Кот28.Ру.
      +4
      Сегодня, 07:04
      Американская,ну или европейская...банкнота.Дорого.
    2. Лорен Звание
      Лорен
      +4
      Сегодня, 07:30
      "Справка о смерти". Другие не признаются. Или в виде зеленойи налички.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 07:36
        Лучше всего- справка о смерти. Зелёные купюры иногда заканчиваются. А справка о смерти- железная броня!
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 06:58
    Другими словами, военкомов скоро начнут убивать.

    Да быстрей бы уж!
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 07:48
      Думается, когда число ТЦКшников превысит население, то они смогут отбиться.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:00
    Похоже для этого и затевалось бодалово в военных верхах , чтобы хохлоты побольше на мясо пустить.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 07:01
    Людоловов ещё в 2023 начали убивать,по крайней мере были случаи,однако до сих пор это одиночные случаи,так же без почвенны надежды на социальный взрыв и новую революцию.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:02
    Цитата: tralflot1832
    Какая справка поможет откосить от повальной мобилизации на Украине?

    А знаю ,справки в США печатают.ТЦК когда перейдёт на рубли ,ни кто не знает ?
    1. Наган Звание
      Наган
      -1
      Сегодня, 07:14
      Цитата: tralflot1832
      ТЦК когда перейдёт на рубли ,ни кто не знает ?
      А Вам зачем? Мобилизация в ВСУ вроде не грозит.lol
  6. Панадол Звание
    Панадол
    +4
    Сегодня, 07:12
    Там проходят картонные митинги. Вот где жалающих воевать с нами ! ТЦК недорабатыаает ! am
  7. GUSAR Звание
    GUSAR
    0
    Сегодня, 07:17
    Интересно, а зачем им такая мобилизация? Они же дронами воюют, ну так нам неполживые военблогеры-военкоры говорили...
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 08:34
      Дроны денег стоят, а xoxлы - бесплатные.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:26
    Жить с надеждой, что оно СКОРО СКОРО, да ещё и САМО... рассосётся, исчезнет, закончится... можно, конечно, но не нужно... soldier
  9. Лорен Звание
    Лорен
    +2
    Сегодня, 07:29
    Мясо, мясо мясо. Там ещё есть кого пустить на убой.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:34
    Цитата: Наган
    Цитата: tralflot1832
    ТЦК когда перейдёт на рубли ,ни кто не знает ?
    А Вам зачем? Мобилизация в ВСУ вроде не грозит.lol

    Наган ,вы действительно стали американцем .Когда ТЦК перейдёт на рубли ? Только в одном случае - при денацификации .Хана тогда Берлину. hi drinks
  11. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 07:36
    Гаверное на окраине скоро станет популярным лозунг-"ТЦКашку на гиляку" . . . hi
  12. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:46
    Военкомам поставлена задача отправлять в войска ежемесячно не менее 30 тысяч мобилизованных.

    Опять у них все плохо...А мне уже с наших военкоматов три раза звонили в течении месяца о службе по контракту, но после того как я говорил свою ВУС, звание, должность и возраст. то сразу бросали трубку
  13. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 07:57
    Новый праздник на Украине ,ТЦК переходит на круглосуточную работу !
  14. Олег Валов Звание
    Олег Валов
    +1
    Сегодня, 08:04
    Немного интересной статистики.

    По оценкам украинских демографов, на 1 января 2022 года в Украине проживало от 4,5 до 5 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (в границах 1991 года, включая Крым и неподконтрольные районы Донбасса).
    Численность населения этой демографической группы формировалась с учетом следующих аспектов:
    1. Общая численность: Население Украины составляло около 41,1–42,0 млн человек.
    2. Пропорции: Из-за дисбаланса мужского и женского населения (на 100 женщин приходилось около 86 мужчин) и возрастной структуры, доля мужчин призывного и военнообязанного возраста составляла примерно 11–12% от общей численности населения.
    3. Впоследствии, после введения военного положения, этот показатель значительно изменился из-за выезда части мужчин за границу (до 540 тысяч за первые годы конфликта) и начала мобилизации.
    4. Всего при этом, Украина с соединением с Россией, ещё - теоретически потеряла около 2,5–3 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
    Эта оценка базируется на довоенных демографических данных, учитывая, что из примерно 5,5–6 миллионов человек, оставшихся на неподконтрольных территориях (включая Крым и Донбасс), доля мужского населения призывного и трудоспособного возраста составляет порядка 45–50%.
    Итого: 5-0,540-3=1,460 млн. человек.
    5. Перешли по возрасту в эту категорию из 14-17 летнего возраста за период 2022-2026 гг, примерно 300 тыс. человек.
    А, почему?
    Низкая рождаемость: поколения, взрослевшие в этот период (родившиеся в 1996–2008 годах), относятся к периоду глубокого демографического спада на постсоветском пространстве.Размер ежегодной когорты: на население оставшихся регионов (около 6 млн человек) приходилось примерно по 25 000 – 30 000 мальчиков, достигавших 18-летия каждый год. Смещение баланса: так как Крым и части Донбасса выбывали из-под контроля Украины в разное время (в 2014 и 2022 годах), реальный ежегодный недополученный мобилизационный и трудовой ресурс увеличивался волнообразно.
    6. Убыли по возрасту в категорию старше 60 лет, примерно 180 тыс. мужчин.
    Итак, 1,460 +0,120=1,580 человек.

    Я не буду дальше считать сколько погибло, сколько было призвано и попало украинцев на войну старше 60 лет, сколько воевало женщин, это все крайне трагично.

    Вывод очень печальный.
    Он гласит, что на Украине уходят в пламя войны, на смерть последние мужчины.
    Это понимает ли этот, породия человека, господин Зеленский? ☹️
    Вы скажите, что их там достаточно и что все эти цифры ничтожны?
    Ради Бога.
    Мне всё равно.
    Я не отец украинского народа, я просто информиркюую вас о том, что киевский режим в результате своего адского эксперимента евпопейской интеграции, убил некогда вторую после России, по всем вопросам республику прекрасной страны Советов. 😏

    Кого они собираются призывать и ловить в пустых городах и селах?
    Детей и стариков?
    Так их там нет от слова вообще.
    А, вот Россия может ещё воевать 2,3 года.
    И это тоже не дает мне радости и восторга.
    Вывод просто один.
    Или, стереть до конца эту нацию на этой земле ядерным ударом, или прекратить боевые действия и начать договариваться.

    Кто победил, или проиграл, это определят наши потомки лет так, через 50, не меньше!