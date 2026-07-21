Президент Никарагуа инициировал отмену выборов, чтобы не прошла оппозиция

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Президент Никарагуа инициировал отмену выборов, чтобы не прошла оппозиция

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил, что в стране больше не будут проводиться выборы. Неожиданно.

Это решение полностью исключает любую возможность избирательного вызова его власти после окончания нынешнего срока.

В речи на мероприятии, посвящённом годовщине так называемой Сандинистской революции, Ортега заявил:

Здесь больше не будет выборов, чтобы они (оппозиционные партии) не пытались захватить правительство и власть.

По его словам, этот шаг предотвратит возвращение оппозиционных групп, которые, как он выразился, поддерживаются «янки и сомосистами» (по фамилии Анастасио Сомосы - никарагуанского президента, находившегося на посту с 1974 по 1979 годы). Президент не уточнил, каким именно образом будет оформлена эта «смена парадигмы» - через конституционные поправки, декрет или просто фактический отказ от голосования.

Ортега правит Никарагуа с 2007 года (после первого президентского срока в 1985–1990 годах), то есть уже почти два десятилетия в современный период. Таким образом, он показал лихой пример борьбы с оппозицией: зачем тратить ресурсы на выборы, если можно просто их отменить?

При этом Запад, как обычно, осудил Ортегу за авторитаризм и подавление демократии. Однако по сути за то же самое - продление власти с фактической отменой выборов, ограничение политических конкурентов и контроль над процессами - никакой заметной критики в адрес Киева не наблюдается. Видимо, «демократия», в западном понимании, бывает разной в зависимости от геополитической конъюнктуры.
11 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:59
    Дональд Трамп с утра : А что так можно было, везёт Ортеге !!!
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 07:00
    Здесь больше не будет выборов

    Ну почему же?
    Выборы можно и нужно проводить.
    Формально.
    1. Seal Звание
      Seal
      0
      Сегодня, 07:35
      Цитата: ваш вср 66-67
      Выборы можно и нужно проводить.Формально.
      Вот только на это формальное мероприятие, даже с учетом дешевизны в Никарагуа, всё-таки нужно будет затратить десятки миллионов вполне неформальных долларов. А может и за сотню миллионов расходы выскочат.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 07:02
    Такое только в 404 разрешено.
  4. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    -1
    Сегодня, 07:28
    Видимо, «демократия», в западном понимании, бывает разной в зависимости от геополитической конъюнктуры.
    Как известно:
    Все люди - равны. Но некоторые "равнее" других... bully
  5. uralex Звание
    uralex
    +2
    Сегодня, 07:30
    Однако по сути за то же самое - продление власти с фактической отменой выборов, ограничение политических конкурентов и контроль над процессами - никакой заметной критики в адрес Киева не наблюдается.
    Прецеденты ломают систему... А сколько Трамп прецедентов насоздавал? Глядя на него в мире будет еще много "тектанических сдвигов" и всякого рода "землятресений".
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 07:30
    Я что? Разумное решение. Если для блага народа. А то что запад осудил, пусть осуждают монархии залива.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +2
      Сегодня, 08:00
      Цитата: Южноукраинец
      Разумное решение. Если для блага народа. А то что запад осудил, пусть осуждают монархии залива.

      Вполне логичное рассуждение. Миру навязали демократию как самую лучшую систему типа на благо народа и его право выбирать и избираться. Но сколько в этом подводных камней и возможностей для манипуляций. А чем плох диктатор (сам диктует правила и управляет) который является стабильным руководителем на протяжении многих лет и самое интересное если он правит на благо народа и страны в целом, то зачем его менять? Но в том-то и дело, что если на благо страны и народа, то не на благо мировому капиталу (англосаксам например) и поэтому они навязывают демократию для возможности смены неугодного правителя с правительством. Раньше ведь были цари, короли, шейхи и им подобные (то есть дикторы) и страны существовали. Но да есть настолько демократические (типа) диктаторы, ну типа вон в Британии до сих пор диктатор родословный существует предки которого колониализмом занимались и ого как премьер-министров (как перчатки) меняет без всяких выборов - это как система власти называется?
    2. spirit Звание
      spirit
      -1
      Сегодня, 08:13
      Я что? Разумное решение. Если для блага народа
      Вот он ядерный электорат герантократии)) Будут пахать на Стариков у власти ,пока их в макинтош без гроша уложат hi
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 07:56
    Все-таки Зеленский - признанный пример защитника демократии, весь цивилизованный мир это давно знают.
    Но демократию не защитишь в одиночку, пожтому остальные обязательно подтянутся. Ждем Трампа, не зря, он утверждает, что выборы -поддельные, и за любой оппозицией стоит Китай
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:55
      Цитата: faterdom
      Ждем Трампа, не зря, он утверждает, что выборы -поддельные, и за любой оппозицией стоит Китай

      Создав монстра США и "демократию", свергнув по всему миру королей, царей, султанов и далее, тем самым создали систему "демократических выборов.
      Теперь можно любого неугодного претендента, просто объявить сторонником Пекина или Кремля и назначить своего ставленника, объявить выборы не нелегитимными.
      Только за последние годы видим сколько было таких выборов, для примера Молдавия и Румыния, и это только крохи. Можно конкурента отдать под суд и даже заточить в тюрьму, а если будет "рыпаться", то и кирпич на голову упадёт, или попадёт в ДТП.
      Вот это так называемая "западная демократия", какой не было даже при первобытно-общинном строе.