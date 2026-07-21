Здесь больше не будет выборов, чтобы они (оппозиционные партии) не пытались захватить правительство и власть.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил, что в стране больше не будут проводиться выборы. Неожиданно.Это решение полностью исключает любую возможность избирательного вызова его власти после окончания нынешнего срока.В речи на мероприятии, посвящённом годовщине так называемой Сандинистской революции, Ортега заявил:По его словам, этот шаг предотвратит возвращение оппозиционных групп, которые, как он выразился, поддерживаются «янки и сомосистами» (по фамилии Анастасио Сомосы - никарагуанского президента, находившегося на посту с 1974 по 1979 годы). Президент не уточнил, каким именно образом будет оформлена эта «смена парадигмы» - через конституционные поправки, декрет или просто фактический отказ от голосования.Ортега правит Никарагуа с 2007 года (после первого президентского срока в 1985–1990 годах), то есть уже почти два десятилетия в современный период. Таким образом, он показал лихой пример борьбы с оппозицией: зачем тратить ресурсы на выборы, если можно просто их отменить?При этом Запад, как обычно, осудил Ортегу за авторитаризм и подавление демократии. Однако по сути за то же самое - продление власти с фактической отменой выборов, ограничение политических конкурентов и контроль над процессами - никакой заметной критики в адрес Киева не наблюдается. Видимо, «демократия», в западном понимании, бывает разной в зависимости от геополитической конъюнктуры.