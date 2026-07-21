Президент Никарагуа инициировал отмену выборов, чтобы не прошла оппозиция
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Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил, что в стране больше не будут проводиться выборы. Неожиданно.
Это решение полностью исключает любую возможность избирательного вызова его власти после окончания нынешнего срока.
В речи на мероприятии, посвящённом годовщине так называемой Сандинистской революции, Ортега заявил:
Здесь больше не будет выборов, чтобы они (оппозиционные партии) не пытались захватить правительство и власть.
По его словам, этот шаг предотвратит возвращение оппозиционных групп, которые, как он выразился, поддерживаются «янки и сомосистами» (по фамилии Анастасио Сомосы - никарагуанского президента, находившегося на посту с 1974 по 1979 годы). Президент не уточнил, каким именно образом будет оформлена эта «смена парадигмы» - через конституционные поправки, декрет или просто фактический отказ от голосования.
Ортега правит Никарагуа с 2007 года (после первого президентского срока в 1985–1990 годах), то есть уже почти два десятилетия в современный период. Таким образом, он показал лихой пример борьбы с оппозицией: зачем тратить ресурсы на выборы, если можно просто их отменить?
При этом Запад, как обычно, осудил Ортегу за авторитаризм и подавление демократии. Однако по сути за то же самое - продление власти с фактической отменой выборов, ограничение политических конкурентов и контроль над процессами - никакой заметной критики в адрес Киева не наблюдается. Видимо, «демократия», в западном понимании, бывает разной в зависимости от геополитической конъюнктуры.
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