Харьков окружают рвами и окопами, готовя к обороне

Генштаб ВСУ отдал приказ на возведение фортификационных сооружений на окраинах Харькова, город начинают готовить к обороне. Об этом сообщают местные паблики.Отдельный батальон сформирован в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ. Задачей нового подразделения будет подготовка Харькова к обороне. Командование украинской группировки в Харьковской области предполагает, что в среднесрочной перспективе российские войска выйдут к городу с задачей взять его под контроль.Новую линию обороны возводят в районе Харьковской окружной дороги, работы уже начались. В первую очередь закроют северную сторону города, а также восточную, которые являются самыми вероятными направлениями российского наступления. Будет ли выстраиваться круговая оборона вокруг Харькова, пока неизвестно.Между тем самым «опасным» направлением для Харькова остается северное, где сейчас идут интенсивные бои. В частности, от Казачьей Лопани до окружной дороги Харькова по прямой примерно 28 км. Противник пытается выбить наших штурмовиков из этого поселка, но безуспешно, продвижение в городской застройке и окрестных лесах продолжается.

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