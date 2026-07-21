Харьков окружают рвами и окопами, готовя к обороне

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Харьков окружают рвами и окопами, готовя к обороне

Генштаб ВСУ отдал приказ на возведение фортификационных сооружений на окраинах Харькова, город начинают готовить к обороне. Об этом сообщают местные паблики.

Отдельный батальон сформирован в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ. Задачей нового подразделения будет подготовка Харькова к обороне. Командование украинской группировки в Харьковской области предполагает, что в среднесрочной перспективе российские войска выйдут к городу с задачей взять его под контроль.



Новую линию обороны возводят в районе Харьковской окружной дороги, работы уже начались. В первую очередь закроют северную сторону города, а также восточную, которые являются самыми вероятными направлениями российского наступления. Будет ли выстраиваться круговая оборона вокруг Харькова, пока неизвестно.



Между тем самым «опасным» направлением для Харькова остается северное, где сейчас идут интенсивные бои. В частности, от Казачьей Лопани до окружной дороги Харькова по прямой примерно 28 км. Противник пытается выбить наших штурмовиков из этого поселка, но безуспешно, продвижение в городской застройке и окрестных лесах продолжается.
19 комментариев
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  1. Лорен Звание
    Лорен
    0
    Сегодня, 07:32
    Не поможет, однако. По прежнему моют укротугрики.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +6
      Сегодня, 07:44
      Сегодня в Харькове есть электроэнергия, работают магазины и заводы, есть топливо и работает автотранспорт.....вот когда этого не будет тогда и не поможет.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 07:37
    Тикайте , тогда может выживите , вас уже ни чо не спасёт.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 08:44
      Это Вы про речи Соловьёва?????
  3. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:42
    Между тем самым «опасным» направлением для Харькова остается северное, где сейчас идут интенсивные бои.

    Не вижу смысла штурмовать Харьков, необходимо все усилия сконцентрировать на запорожском направлении для освобождения Одессы. Мы опять размазываем все по чуть чуть и толку нет.
    1. avia12005 Звание
      avia12005
      +4
      Сегодня, 07:55
      Харьков, Сумы и Чернигов надо исключать из стр 404 только потому, что оттуда бьют дронами и КР по российскому тылу.
      1. Комментарий был удален.
      2. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 08:02
        Цитата: avia12005
        Харьков, Сумы и Чернигов надо исключать из стр 404 только потому, что оттуда бьют дронами и КР по российскому тылу.

        А откуда эти дроны попадают на украину?
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 08:45
          Со всей Европы. Это все знают.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            0
            Сегодня, 08:55
            Цитата: Aken
            Со всей Европы. Это все знают.

            Ну и причем здесь Харьков и Чернигов? Будут пускать дроны с Днепропетровска, все равно радиус действия позволяет. Нам поможет только блокада украинских границ с Европой и надо перестать отвечать на удары по валбериз ударами по их сетевым складам, а сосредоточить удары по мостам, тоннелям и дорогам на границе
    2. Светлан Звание
      Светлан
      -1
      Сегодня, 08:02
      А его штурмуют?
      ..
      Опять кототкое сообщение
  4. avia12005 Звание
    avia12005
    0
    Сегодня, 07:54
    5 год ВС РФ находятся на расстоянии чуть больше 20 км от Харькова. За это время украинцы уже успели с большой долей вероятности подготовиться к обороне. А укрепления там начали строить еще осенью 2023 года. И сотни миллионов гривен тоже угрохали. Часть, конечно, разворовали. Главный вопрос в том, найдут ли они л/с для заполнения укреплений.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 07:55
    Харьков так находиться близко к нашей территории ,что его даже брать не надо. Просто контролировать небо БПЛА и этого достаточно ,сами сбегут.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 08:09
      Тоже вот интересно как будет, кто первый в современных конфликтах покажет новую тактику взятия большого города. В старый привычный штурм, всякие там ударные группы от перекрёстка до перекрёстка с установкой блок-поста, что то не верится из за дронов.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 08:16
        Цитата: Копчёный
        что то не верится из за дронов.

        Пора менять тактику. Что тут не правдоподобного ? Все что с автоматом передвигается по городу должно быть уничтожено. А ведь город нужно еще содержать ,лечить,кормить
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 08:37
          Я про это и написал, что будет нечто новое. Понятное дело, что ещё в гальскую войну придумали циркумвалационную контрвалационные линии, но нынче поле боя для всех прозрачно. Ну кроме СМИ, у них как всегда "туман войны" и "серые зоны".
        2. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 09:05
          Все что с автоматом передвигается по городу должно быть уничтожено.

          тут, писали, что хах. лы стали использовать новую тактику: продвижение малыми группами без оружия, без снаряги и даже в гражданском...
          а на "точке" - их уже всё это ждет - заброшенное с помощью БПЛА...
  6. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 08:14
    Ну строят себе и строят … можно этих строителей дронами покошмарить … а так это мероприятие имеющее мало пользы ибо город сам брать смысла нет … окружить оставив коридоры для выхода мирных … контролировать дронами … лишить электроэнергии и прочего матобеспечения … долго не высидят а мы людей своих сбережем
    В советское время был случай когда на очистных сооружениях Харькова произошла авария и это был полный трэш … за привозной питьевой очереди выстраивались с дозированным отпуском в одни руки … за технической ходили за пару кварталов с ведрами на колонку и прочие радости бытия типа помыться
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 08:43
    Неужели, Харьков собираются брать штурмом? Это будет верхом глупости. Я, в такую дурь , пока не верю. Думаю, руководство, чему-то научилось за эти годы.
  8. Комментарий был удален.
  9. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 08:56
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    Неужели, Харьков собираются брать штурмом? Это будет верхом глупости. Я, в такую дурь , пока не верю. Думаю, руководство, чему-то научилось за эти годы.

    Привет города берут либо штурмом либо голодом