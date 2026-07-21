Блокада хуситами саудовских портов приведёт к нефтяному кризису - западные медиа

Этот кризис ещё больше усугубит ситуацию, в том числе наложит дополнительный негативный отпечаток на кризис вокруг Ормузского пролива.

На Западе явно обеспокоены заявлением йеменских хуситов о начале блокады портов Саудовской Аравии на Красном море. Напомним, что йеменская группировка требует от Саудовской Аравии прекратить нанесение ударов по Йемену.Информационная служба Reuters заявляет о том, что в случае реализации хуситами своих угроз мировое предложение на рынке нефти сократится минимум на 7 процентов, что способно привести к крупному экономическому кризису и новому скачку цен на топливо.Из материала:На сегодняшний день Саудовская Аравия экспортирует порядка 7 млн баррелей сырой нефти в сутки, оставаясь одним из крупнейших поставщиков этого сырья на мировой рынок. Крупнейшим покупателем, несмотря на некоторое снижение объёмов импорта саудовской нефти в последнее время, является Китай. Это порядка 1,5 млн баррелей в сутки. Активно импортируют нефть из королевства такие страны как Япония, Южная Корея, Индия, а также ряд стран Евросоюза, включая Италию, Испанию и Нидерланды.Экспортная выручка от реализации нефти по итогам 2025 года для Саудовской Аравии составила 187 млрд долларов. В 2026 году она (в связи с проблемами с поставками) ожидается не выше 150 млрд долларов – даже при заметном росте цен на «чёрное золото». Если в дело вступят хуситы, то цифры обрушатся значительно больше, и СА потеряет главный источник пополнения казны.