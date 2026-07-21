Блокада хуситами саудовских портов приведёт к нефтяному кризису - западные медиа

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Блокада хуситами саудовских портов приведёт к нефтяному кризису - западные медиа

На Западе явно обеспокоены заявлением йеменских хуситов о начале блокады портов Саудовской Аравии на Красном море. Напомним, что йеменская группировка требует от Саудовской Аравии прекратить нанесение ударов по Йемену.

Информационная служба Reuters заявляет о том, что в случае реализации хуситами своих угроз мировое предложение на рынке нефти сократится минимум на 7 процентов, что способно привести к крупному экономическому кризису и новому скачку цен на топливо.

Из материала:

Этот кризис ещё больше усугубит ситуацию, в том числе наложит дополнительный негативный отпечаток на кризис вокруг Ормузского пролива.

На сегодняшний день Саудовская Аравия экспортирует порядка 7 млн баррелей сырой нефти в сутки, оставаясь одним из крупнейших поставщиков этого сырья на мировой рынок. Крупнейшим покупателем, несмотря на некоторое снижение объёмов импорта саудовской нефти в последнее время, является Китай. Это порядка 1,5 млн баррелей в сутки. Активно импортируют нефть из королевства такие страны как Япония, Южная Корея, Индия, а также ряд стран Евросоюза, включая Италию, Испанию и Нидерланды.

Экспортная выручка от реализации нефти по итогам 2025 года для Саудовской Аравии составила 187 млрд долларов. В 2026 году она (в связи с проблемами с поставками) ожидается не выше 150 млрд долларов – даже при заметном росте цен на «чёрное золото». Если в дело вступят хуситы, то цифры обрушатся значительно больше, и СА потеряет главный источник пополнения казны.
8 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 07:34
    Будете у Лохматого покупать , он вам как друганам подороже продаст.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 07:41
      Сейчас бы самое время танкерный флот Лохматого окучить.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:36
    Хорошо когда у тебя есть нефть и плохо когда её у тебя нетСтратрезервы истощаются для поддержания цены нефти на биржах. wassat
  3. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +2
    Сегодня, 07:39
    Трамп с Нетаньяху в Иране чудят, а раслачиваются за их художества глупые, доверчивые, трусливые арабы.
  4. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 07:45
    Блокада хуситами саудовских портов приведёт к нефтяному кризису
    в Европе. В Азию путь лежит не через Красное море. А в Европу придется возить вокруг Африки, что сделает дальность сравнимой с доставкой из Западного попушария, и соответственно поднимет цену. Зато проявили солидарность с Украиной отказом от российских поставок. Примерно как "пусть назло мамке отмерзнут мои ухи, шапку не надену."
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 07:54
    Сколько я вот смотрю на ситуацию и тут только одна мысль - все идет по плану ! Не пойму только цели конечной США всегда славились своей аналитикой и разведкой ,а все идет по отработанной американской схеме по прикрытию в СМИ и разворачиванию военного конфликта. Под кризис, списать долги США ?
  6. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 08:01
    Порт Янбу, расположеный западней Медины, все же находится далековато от Йемена, чтобы хуситы могли его блокировать, хотя обстреливать - вполне. Хуситам проще заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, что остановит экспорт саудовской нефти в Азию, но не в Европу через Суэцкий канал.
    В любом случае, дефицит нефти в Азии взвинтит цены по всему миру: даже там, где дефицита не будет.
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 08:09
    А между тем, климатическая коньюктура складывается в пользу России - Арктика бьет анти рекорды по толщине льдов. Причем
    Российская часть Арктики тает быстрее из-за особенностей шельфа