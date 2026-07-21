Гибель 19-летней военнослужащей в Иордании вызвала острую дискуссию в США

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Гибель 19-летней военнослужащей в Иордании вызвала острую дискуссию в США

Пентагон назвал имена двух американских военнослужащих, погибших на авиабазе Муваффак Салти в Иордании в результате иранской атаки в конце прошлой недели. Это 25-летний лейтенант Тайлер Фихан из Эва-Бич (штат Гавайи) и рядовой Изабелла Гонсалес из Кэрроллтона (штат Техас). Изабелле Гонсалес недавно исполнилось 19 лет.

Оба солдата служили в подразделениях противовоздушной обороны. Фихан — во 2-м батальоне 55-го полка зенитной артиллерии, Гонсалес — в 1-м батальоне 57-го полка. Ещё один военнослужащий армии США в Иордании официально числится пропавшим без вести.



Трагедия немедленно спровоцировала острую общественную дискуссию в США. Главный вопрос: стоит ли направлять на передовые базы ПВО в зоне высокого риска на Ближнем Востоке столь молодых и малоопытных военнослужащих как 19-летняя Изабелла Гонсалес.

Критики, включая некоторых ветеранов и консервативных комментаторов, утверждают, что физическая и психологическая подготовка Гонсалес могла быть недостаточной для интенсивных боевых условий.

Один из отставных офицеров армии США:

Отправлять 18-19-летнюю девушку с минимальным опытом на базу, регулярно подвергающуюся ракетно-дроновым ударам Ирана - это не равенство, а безответственность.

Отставник ссылается на статистику: молодые солдаты в первые годы службы показывают более высокие риски в стрессовых ситуациях.

Сторонники интеграции женщин в боевые расчёты подчёркивают профессионализм и добровольный выбор. Официальный представитель Минобороны США:

Изабелла служила наравне с мужчинами и погибла, выполняя долг. Политика Пентагона по гендерному равенству доказала эффективность в современных конфликтах.

Пока Пентагон проводит расследование, американское общество обсуждает, какой должна быть армия в эпоху затяжных региональных конфликтов.
15 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 08:26
    А кто поднимает волну недовольства? И мутит бучу? Уж не демократы ли? Если так то понятно, фиолетово им на эту Гонсалес им республиканцев надо сместить.
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 08:28
    Они военные, значит должны быть готовы умереть. За каким она в армию поперлись, получать бабки, льготы? Если военнослужащая неподготовленная, то за что ей платили?
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Виктор Сергеев
      Они военные, значит должны быть готовы умереть.

      Так она-то наверно об этом не знала даже и не догадывалась наверно, что на войне иногда погибают. Но такие резонансы в обществе для них даже хорошо ибо кто-то может подумает прежде чем в армию идти.
      1. nikon7717 Звание
        nikon7717
        0
        Сегодня, 08:59
        Но такие резонансы в обществе для них даже хорошо

        Они даже не особо рассуждали и задумывались о том, что из-за их ударов гибнут множество других людей. Для США болезненно только гибель их граждан, да ещё с каким-то резонансом. Причём часть смертей по этой причине Пентагон скрывает, минимально афиширует.
  3. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 08:30
    Супротив ракеты опыт не помогает. Наоборот, молодой может быстрее добежать до укрытия. Если оно есть, конечно. А если нет, то шансы равны.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:31
    Главный вопрос: стоит ли направлять на передовые базы ПВО в зоне высокого риска на Ближнем Востоке столь молодых и малоопытных военнослужащих
    . Очевидное... в зоне текущего конфликта безопасных мест НЕТ!
    А теперь вопрос... хотя, о чем спрашивать request Армия контрактная, все, типа, профессионалы и "работают" за конкретные бабки, преференции... what
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 08:31
    Можно подумать - опыт, возраст и длительное обучение хоть как-то помогут при попадании кассетной боеголовки в казарму....
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 08:38
    Ну, во первых, да простит меня Господь, мне на них обояих глубоко наплевать. Во вторых, сама профессия подразумевает, что могут, ненароком так и прибить. Как грицца, помер Максим, ну и хрен с ним.
  7. JcVai Звание
    JcVai
    +3
    Сегодня, 08:44
    Ключевое в этом - отвлечение внимания: волна обсуждений что погибла молодая девушка, а не что погибла она в интересах Израиля как наемник, а не своей страны как воин-защитник..
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 08:49
    А где "они же матери"?
    Где ихние ксюшади грохочут копытами?...
    Впрочем, один, судя по фамилии какой-то араб, она - типичная "латинос", избирателю Трампа до них дела нет, у них волатильность барреля ловить надо и на подъеме, и на спаде.
  9. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    0
    Сегодня, 08:56
    Верно служили американской , террористической Империи Зла , туда им и дорога , в ад.
  10. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 08:57
    "Трагедия немедленно спровоцировала острую общественную дискуссию в США."
    Термин "трагедия" применительно к данному случаю, это авторский текст?
    Неверная тональность для описания военных действий, особенно, на фоне убийства иранцев, в т.ч. массового убийства школьниц американцами
  11. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 09:00
    Бред какой то. Она пошла в армию скорее всего как старт карьеры, чтобы армия оплатила колледж. Армия для неё просто работа, ну сгорела на работе бывает. Не понимаю причём тут стрессовые ситуации, равенство и тп. Тем более в подразделениях ПВО. Если конечно новость и тамошние возмущения описаны верно.
  12. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 09:00
    Имхо, пустую болтовню расписывают СМИ
    Пиару делать нечего.
    никаких данных об уровне, сроке службы и т.д.

    И ни слова, а сколько там человек участвуют в "дискуссии". Подозреваю, человек 30.
  13. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 09:01
    Контрактник по умолчанию готов умереть. Потому профессиональных военных никогда не жалко.