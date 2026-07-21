Гибель 19-летней военнослужащей в Иордании вызвала острую дискуссию в США
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Пентагон назвал имена двух американских военнослужащих, погибших на авиабазе Муваффак Салти в Иордании в результате иранской атаки в конце прошлой недели. Это 25-летний лейтенант Тайлер Фихан из Эва-Бич (штат Гавайи) и рядовой Изабелла Гонсалес из Кэрроллтона (штат Техас). Изабелле Гонсалес недавно исполнилось 19 лет.
Оба солдата служили в подразделениях противовоздушной обороны. Фихан — во 2-м батальоне 55-го полка зенитной артиллерии, Гонсалес — в 1-м батальоне 57-го полка. Ещё один военнослужащий армии США в Иордании официально числится пропавшим без вести.
Трагедия немедленно спровоцировала острую общественную дискуссию в США. Главный вопрос: стоит ли направлять на передовые базы ПВО в зоне высокого риска на Ближнем Востоке столь молодых и малоопытных военнослужащих как 19-летняя Изабелла Гонсалес.
Критики, включая некоторых ветеранов и консервативных комментаторов, утверждают, что физическая и психологическая подготовка Гонсалес могла быть недостаточной для интенсивных боевых условий.
Один из отставных офицеров армии США:
Отправлять 18-19-летнюю девушку с минимальным опытом на базу, регулярно подвергающуюся ракетно-дроновым ударам Ирана - это не равенство, а безответственность.
Отставник ссылается на статистику: молодые солдаты в первые годы службы показывают более высокие риски в стрессовых ситуациях.
Сторонники интеграции женщин в боевые расчёты подчёркивают профессионализм и добровольный выбор. Официальный представитель Минобороны США:
Изабелла служила наравне с мужчинами и погибла, выполняя долг. Политика Пентагона по гендерному равенству доказала эффективность в современных конфликтах.
Пока Пентагон проводит расследование, американское общество обсуждает, какой должна быть армия в эпоху затяжных региональных конфликтов.
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