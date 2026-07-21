Новые взрывы в Одессе, Сумах, Харькове: российские удары продолжаются
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Россия в ночь с понедельника на вторник нанесла новые удары по Украине, уже традиционно атаковав Одессу, а также другие города. Согласно данным от Воздушных сил ВСУ, в основном работали дроны-камикадзе типа «Герань», в том числе реактивные.
ВС РФ нанесли новые удары по Одессе, били дронами-камикадзе по портовой инфраструктуре. Пока нет точной информации, что было конкретно поражено, но в районе порта что-то горело. Удары по морской логистике Украины продолжаются. Заодно на территории Одесской области после удара российского беспилотника сгорела АЗС.
Кстати, после жалоб Киева о российских ударах по фурам якобы с зерном в одной фуре обнаружили квадроцикл. Киевский режим перевозит военную технику под видом продовольствия. Та же самая ситуация и с грузовыми судами.
В Сумах после удара беспилотника сгорело здание торгового центра «Эпицентр». По предварительной информации, в ТЦ находился склад ВСУ. В Харькове в течение ночи взрывы звучали в трех районах города, цели были атакованы дронами-камикадзе, а также авиабомбами с УМПК.
Под утро был атакован Чернигов, также взрывы звучали в Кривом Роге, на подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в районе Полтавы.
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