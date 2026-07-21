Новые взрывы в Одессе, Сумах, Харькове: российские удары продолжаются

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Новые взрывы в Одессе, Сумах, Харькове: российские удары продолжаются

Россия в ночь с понедельника на вторник нанесла новые удары по Украине, уже традиционно атаковав Одессу, а также другие города. Согласно данным от Воздушных сил ВСУ, в основном работали дроны-камикадзе типа «Герань», в том числе реактивные.

ВС РФ нанесли новые удары по Одессе, били дронами-камикадзе по портовой инфраструктуре. Пока нет точной информации, что было конкретно поражено, но в районе порта что-то горело. Удары по морской логистике Украины продолжаются. Заодно на территории Одесской области после удара российского беспилотника сгорела АЗС.



Кстати, после жалоб Киева о российских ударах по фурам якобы с зерном в одной фуре обнаружили квадроцикл. Киевский режим перевозит военную технику под видом продовольствия. Та же самая ситуация и с грузовыми судами.

В Сумах после удара беспилотника сгорело здание торгового центра «Эпицентр». По предварительной информации, в ТЦ находился склад ВСУ. В Харькове в течение ночи взрывы звучали в трех районах города, цели были атакованы дронами-камикадзе, а также авиабомбами с УМПК.

Под утро был атакован Чернигов, также взрывы звучали в Кривом Роге, на подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в районе Полтавы.
3 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:35
    Похоже ... а на что это похоже?
    Так то многие выражаются так... наконец то начали!!!
    А вообще, осторожно и по разумению, будем посмотреть, что это, как зачем... может и почему, станет понятно... what
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 08:55
      ВС РФ выбивают логистику и душат экспорт с импортом Украины. Закрывают порты Черного моря и вырубают энергетику. Думаю, это будет продолжаться пока Украина не закончится.
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 08:52
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Новые взрывы в Одессе, Сумах, Харькове: российские удары продолжаются

    и не должны заканчиваться, пока логистику и энергосистему не ушатают до талого.