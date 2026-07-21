На Тайване впервые будут ограничивать мобильный интернет - на время учений

Власти Тайваня объявили о беспрецедентной мере - в ходе ежегодных учений (в том числе по гражданской обороне) в августе на острове впервые будет намеренно снижена скорость мобильного интернета. Как сообщает Центральное информационное агентство (CNA), ограничения затронут 14 городов и уездов на севере и в центре Тайваня, где проживают около 70% населения.Согласно плану учений «Городская устойчивость-2026», мобильный интернет будет замедляться дважды: 10 августа в центральной части острова и 13 августа — в северной. Каждое ограничение продлится не более 30 минут. Но для Тайваня это событие.При этом, как подчеркнула администрация острова, речь идёт именно о замедлении, а не о полном отключении сети. Скорость мобильного интернета снизится примерно до 1-5% от обычной, однако голосовая связь, SMS-сообщения и экстренные номера продолжат работать в штатном режиме.Представитель службы безопасности на брифинге пояснил, что учения призваны проверить готовность граждан и властей к чрезвычайным ситуациям - от стихийных бедствий до предполагаемого военного вторжения. Власти Тайваня отмечают, что подобные меры связаны с тем, что в последнее время всё чаще происходят обрывы подводных кабелей, что выявило уязвимость острова.Южные регионы Тайваня в число участников эксперимента не вошли - из-за того, что там учения проходят в утренние часы, совпадающие с торгами на фондовой бирже.Показательно, что если на Тайване речь идёт о получасовых тестовых замедлениях, то в ряде населённых пунктов России ограничения работы мобильного интернета носят практически постоянный характер. Ограничения введены вблизи объектов специального назначения, и затронули целый жилые кварталы. В ночное время суток отключения в ряде регионов стали уже «обычным делом». Да и в дневное время мобильный интернет, если не считать так называемых «белых списков», к работе которых немало вопросов, во многих субъектах РФ есть далеко не всегда. При этом от ударов противника это, как показывает практика, не особенно уберегает.Операторы связи не торопятся снижать абонентскую плату за неоказанные услуги: с февраля 2026 года в российский закон «О связи» внесены поправки, освобождающие операторов от ответственности, если ограничения вводятся по требованию государства. Таким образом, жители «слепых зон» вынуждены платить по полному тарифу за мобильный интернет, которого у них часто нет.