Зеленский провёл заседание Ставки с командирами корпусов ВСУ и НГУ

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Зеленский провёл заседание Ставки с командирами корпусов ВСУ и НГУ

Зеленский накануне провел заседание Ставки, пригласив на нее командиров корпусов ВСУ и Нацгвардии, а также представителей производящих вооружения украинских компаний.

В Киеве впервые прошла встреча командиров армейских корпусов с производителями вооружений. По словам Зеленского, обсуждали реальные потребности украинских войск, вопросы обеспечения, закупок и финансирования. Отдельной темой обсудили недостатки поставляемых ВСУ и НГУ вооружений. Со стороны военных присутствовали командующий ДШВ ВСУ, командиры 10-го, 11-го, 19-го армейских корпусов, а также «Хартии» и «Азова»* (террористическая организация, запрещена в России).



Впервые состоялась прямая встреча крупнейших отечественных производителей вооружений с командирами армейских корпусов, которые непосредственно применяют эту технику на фронте.

Как заявил Зеленский, во вторник, т. е. сегодня, пройдет еще одно заседание Ставки, но уже с командирами других корпусов. Тема будет все та же. Кроме того, будут обсуждаться вопросы противовоздушной обороны, включая производство и применение зенитных дронов.

Официально тема замены Сырского не поднималась, но, скорей всего, возможную кандидатуру нового главкома ВСУ все же обсуждали. По данным украинских ресурсов, вопрос с главкомом решат до конца этой недели.
7 комментариев
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  1. 501Legion Звание
    501Legion
    +3
    Сегодня, 09:11
    и туда не прилетели искандеры. очень плохо разведка работает
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +3
      Сегодня, 09:37
      Цитата: 501Legion
      очень плохо разведка работает

      Разведка как раз работает замечательно. Четко обслуживает интересы Путина и его друзей. Надеюсь ни кто не станет отрицать тот факт, что за почти 5 лет войны и 12 лет геноцида русских ни один из руководства бандеровского режима не пострадал, ни один украинский и российский олигарх не обеднел. Более того, благодаря самоотверженным действиям наших солдат попавшие в плен военные преступники из Азова были отпущены так же как убийца наших репортеров Савченко. Поэтому сидят эти военные преступники на своих местах спокойно, делят власть, а вместе с ним и европейский бюджет выделенный на убийство наших простых граждан.
    2. туц Звание
      туц
      0
      Сегодня, 10:16
      ну например они собрались в посольстве США в Киеве вот и не прилетело к ним подарка увы
      1. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +2
        Сегодня, 10:22
        Цитата: туц
        например они собрались в посольстве США в Киеве

        Тогда Иран можно было попросить. Они американцев не боятся мочить. У руководства Ирана нет родственников и недвижимости за рубежом, шантажировать их нечем.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:27
    Решали как будут переставлять кровати в укроборделе.
  3. Взломщик Звание
    Взломщик
    +4
    Сегодня, 09:33
    Кучно собрались... Почему ничего не прилетело?
    И даже второй шанс дают
  4. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 10:22
    Цитата: Vitaly_pvo
    Цитата: 501Legion
    очень плохо разведка работает

    Разведка как раз работает замечательно. Четко обслуживает интересы Путина и его друзей. Надеюсь ни кто не станет отрицать тот факт, что за почти 5 лет войны и 12 лет геноцида русских ни один из руководства бандеровского режима не пострадал, ни один украинский и российский олигарх не обеднел. Более того, благодаря самоотверженным действиям наших солдат попавшие в плен военные преступники из Азова были отпущены так же как убийца наших репортеров Савченко. Поэтому сидят эти военные преступники на своих местах спокойно, делят власть, а вместе с ним и европейский бюджет выделенный на убийство наших простых граждан.

    Привет насчет Савченко, а на какой ляд ее вообще передавали правоохранительным органам? Полюбили бы на месте да прикопали
    И соплей никаких не былопоповоду того что отпустили