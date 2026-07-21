Зеленский провёл заседание Ставки с командирами корпусов ВСУ и НГУ
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Зеленский накануне провел заседание Ставки, пригласив на нее командиров корпусов ВСУ и Нацгвардии, а также представителей производящих вооружения украинских компаний.
В Киеве впервые прошла встреча командиров армейских корпусов с производителями вооружений. По словам Зеленского, обсуждали реальные потребности украинских войск, вопросы обеспечения, закупок и финансирования. Отдельной темой обсудили недостатки поставляемых ВСУ и НГУ вооружений. Со стороны военных присутствовали командующий ДШВ ВСУ, командиры 10-го, 11-го, 19-го армейских корпусов, а также «Хартии» и «Азова»* (террористическая организация, запрещена в России).
Впервые состоялась прямая встреча крупнейших отечественных производителей вооружений с командирами армейских корпусов, которые непосредственно применяют эту технику на фронте.
Как заявил Зеленский, во вторник, т. е. сегодня, пройдет еще одно заседание Ставки, но уже с командирами других корпусов. Тема будет все та же. Кроме того, будут обсуждаться вопросы противовоздушной обороны, включая производство и применение зенитных дронов.
Официально тема замены Сырского не поднималась, но, скорей всего, возможную кандидатуру нового главкома ВСУ все же обсуждали. По данным украинских ресурсов, вопрос с главкомом решат до конца этой недели.
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