ЗРК Patriot получил новую ракету PAC-3 АСЕ — более дешёвый вариант PAC-3 MSE

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ЗРК Patriot получил новую ракету PAC-3 АСЕ — более дешёвый вариант PAC-3 MSE

Американский комплекс ПВО Patriot получил новую ракету PAC-3 АСЕ (Adapted Capability Effector), новинку представила компания Lockheed Martin.

20 июля Lockheed Martin на своем сайте разместил информацию о внедрении в систему ПВО новой ракеты PAC-3 АСЕ. Новый боеприпас позиционируется как «недорогая» противоракета для борьбы с широким спектром воздушных угроз. И самое главное, на что обращают внимание разработчики, это стоимость новой ракеты, которая вдвое ниже, чем у PAC-3 MSE.



Характеристики новой противоракеты не раскрываются, однако сообщается, что PAC-3 АСЕ предназначена для борьбы с крылатыми ракетами, а также с баллистическими ракетами малой дальности. По сути, это более дешевый аналог ракеты PAC-3 MSE, созданный на ее основе. Вероятней всего, какие-то характеристики новой ракеты все-таки хуже, что и отразилось на ее стоимости.



Как подчеркнули в компании, производство ракеты будет развернуто не только в США, но и в Европе. Данная ракета должна стать массовой из-за своей более низкой стоимости и темпов производства и компенсировать США и союзникам потраченные на Ближнем Востоке и Украине запасы зенитных ракет.

PAC-3 ACE должна дать союзным войскам быстро поступающий на вооружение взаимодополняющий вариант средств противовоздушной обороны, который может быть поставлен в рекордно короткие сроки. Для достижения этой цели Lockheed Martin будет сотрудничать с американскими и европейскими промышленными партнерами и поставщиками.
15 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 09:47
    Хорошо. Вот есть установка ПВО, которая, в идеале, должна сбивать инопланетян, астероиды, спутники, самолёты и ракеты самые современные. Вместо этих угроз летит в кол-ве баллистика старых типов и дроны разных типов и что у установки ПВО будет рядом лежать два комплекта БК? Типа ракеты нормальные и ракеты дешёвые? Это серьёзно? Не, ну если устраивать договорняки, где будет время на подготовку, то почему нет.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +2
      Сегодня, 09:52
      Нормальные будут в США, остальным дешевые.
    2. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      0
      Сегодня, 10:21
      Цитата: Копчёный
      Хорошо. Вот есть установка ПВО, которая, в идеале, должна сбивать инопланетян, астероиды, спутники, самолёты и ракеты самые современные. Вместо этих угроз летит в кол-ве баллистика старых типов и дроны разных типов и что у установки ПВО будет рядом лежать два комплекта БК? Типа ракеты нормальные и ракеты дешёвые? Это серьёзно? Не, ну если устраивать договорняки, где будет время на подготовку, то почему нет.

      Дроны надо вообще не патриотами сбивать. Но видимо халявных ракет не жалко, европа еще пришлёт.
      Хотя надо еще выяснить, как отличается отметка от дрона от отметки от ракеты на радаре и способности оператора их анализировпть
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        0
        Сегодня, 11:10
        Ни разу не специалист. Но на память: все стороны стараться снять радиоэлектронные "портреты" летательных аппаратов противника. Плюс сама метка имеет характеристики :размер скорость поведение. Так что ракету (вы же про крылатаю ракету )от дрона отличить современными системами очень даже можно
    3. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +1
      Сегодня, 10:21
      В батарее несколько пусковых. Снаряжаем разными типами ракет разные пусковые. В зависимости от характеристики цели используем нужный тип ракет. Зачем вы собрались складировать разные типы бк рядом это вопрос.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 10:24
        А, ну тогда норм. Вот батарея, стоит дежурит, а у неё 50 на 50 загружен БК, а там как повезёт, что прилетит, расход то на одну цель никто не отменял. Можно ещё наплодить много батарей. Вот батарея под работу с дронами, а вот для взрослых целей. Почему нет.
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          0
          Сегодня, 11:18
          Новые угрозы новые тактики, которые ищу. все стороны. . Думаю вы и сами все и до моей реплике поняли.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            Сегодня, 11:31
            Да вроде и сейчас и раньше в армиях мира по штату были установки ПВО ближнего-среднего радиуса. Правда сейчас на дроны и воздух-воздух ставят и наверно скоро будут и противорадиолокационные ракеты пихать.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:34
      Копчёный
      Сегодня, 09:47

      hi Основываясь на предыдущих шумно заявленных проектах "Золотого купола", строительству новых линкоров "Золотого флота", компании Локхид мартин и Раутхеон пользуются поддержкой военного лобби в Конгрессе, бидэ ( штаб Фашингтона ) и Пентагоне.
      Если у прежних РАС системы наведения с привязкой к цели были дороже, то на дешёвых новых вопрос вынесен на массовость и увеличение числа ракет для поражения сложной цели, т.е. ложный посыл с дешевизной позволит компаниям зарабатывать ещё больше.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:55
    На войне оружие должно быть массовым и надежным как автомат Калашникова. А все эти супер примочки , дорогие и выпущены для рекламы ВПК США .Сколько продержится в реальном бою ,тот же ф-35 ? С реальным противником ,а не с хуситами в пустыне ?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:59
      Ну, у них есть флот "Аваксов" и ракета Aim-120 и всё это в комплексе заставляет пилота на той стороне исполнять знакомые по воздушным шоу фигуры высшего пилотажа, чтобы попытаться выжить.
    2. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 10:34
      После интенсивного и постоянного использования про "невидимость" наверняка можно будет забыть...оружие для нападения,а не войны.
  3. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +2
    Сегодня, 09:56
    Судя по изображению отказались от боковых ускорителей либо сменили их тип.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 10:28
      Тогда эта ракета станет менее маневренной и будет терять скорость на поворотах...
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:40
      Если на фото именно то, о чем пишут, то у неё вся рулежка за счёт хвостового оперения/рублей... явная экономия, но маневренность ниже среднего... палить только по слабоманеврирующим целям, да и то процент поражения оных снизится заметно...