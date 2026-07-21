КСИР нанёс ракетный удар по базе США в Иордании – уничтожен истребитель F-15
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально объявил о ракетном ударе по американской военной базе в Иордании. По сообщениям Корпуса, в ходе атаки уничтожена радиолокационная система противоракетной обороны и истребитель F-15, который стоял в ангаре. Атака, по заявлению иранской стороны, проведена в рамках второй волны операции «Наср-2» в ответ на продолжающиеся удары США по иранской территории.
Тегеран позиционирует этот удар как часть системной работы по «ослеплению» американской сети и расчистке пути для более масштабных ракетных и беспилотных атак. На опубликованных КСИР кадрах видны разрушенные ангары, в которых, помимо F-15, также находились истребители F-16.
Это заявление прозвучало на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих в результате иранской атаки на ту же базу Муваффак Салти в Эз-Зарке, которая стала уже четвёртой по счёту за пять дней.
Вашингтон, в свою очередь, наносит ответные удары и перебрасывает в регион дополнительные истребители F-16 и F-35. Официальных комментариев от Пентагона или Центрального командования США относительно заявления КСИР пока не поступало.
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