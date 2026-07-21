КСИР нанёс ракетный удар по базе США в Иордании – уничтожен истребитель F-15

3 453 6
КСИР нанёс ракетный удар по базе США в Иордании – уничтожен истребитель F-15


Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально объявил о ракетном ударе по американской военной базе в Иордании. По сообщениям Корпуса, в ходе атаки уничтожена радиолокационная система противоракетной обороны и истребитель F-15, который стоял в ангаре. Атака, по заявлению иранской стороны, проведена в рамках второй волны операции «Наср-2» в ответ на продолжающиеся удары США по иранской территории.

Тегеран позиционирует этот удар как часть системной работы по «ослеплению» американской сети и расчистке пути для более масштабных ракетных и беспилотных атак. На опубликованных КСИР кадрах видны разрушенные ангары, в которых, помимо F-15, также находились истребители F-16.

Это заявление прозвучало на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих в результате иранской атаки на ту же базу Муваффак Салти в Эз-Зарке, которая стала уже четвёртой по счёту за пять дней.

Вашингтон, в свою очередь, наносит ответные удары и перебрасывает в регион дополнительные истребители F-16 и F-35. Официальных комментариев от Пентагона или Центрального командования США относительно заявления КСИР пока не поступало.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 10:07
    Информационное сообщение в иранских СМИ.
    Возможности гиперзвуковых ракет и провал американской системы противовоздушной обороны.

    Американские официальные лица выражают растущую обеспокоенность по поводу развития ракетного потенциала Ирана. Тегеран демонстрирует, что адаптировал свои ракеты для преодоления систем противовоздушной обороны США и нанесения все более точных ударов по критически важным целям.

    По данным The Wall Street Journal, официальные лица США подтвердили, что Иран развертывает ракеты, способные развивать чрезвычайно высокую скорость и маневрировать на заключительном этапе полета, чтобы затруднить их перехват.
    Как отмечается в статье, Корпусу стражей исламской революции удалось разработать гиперзвуковые баллистические ракеты с кассетными боеголовками и значительно повысить их точность, что позволяет им преодолевать американскую систему противовоздушной обороны и с разрушительной точностью поражать цели в глубине военных баз.

    Это технологическое достижение вызвало серьёзную обеспокоенность высшего военного командования США, поскольку оно демонстрирует, что Иран может эффективно противостоять американскому военному превосходству в регионе.
    Возможность поражать укрепленные цели кассетными боеприпасами еще больше усложняет планирование обороны, поскольку такое оружие может нанести ущерб большой территории и значительно затруднить оценку повреждений и восстановительные работы.
  2. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 10:25
    У Рыжего второй Венесуэлы не получилось.....начал бы с Гренландии там бы срослось."Восток -дело тонкое,Донька!"..
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:45
      А кто его спрашивал-то? Партия сказала " Надо!!!! "
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 10:49
        Надо понимать под "партией" подразумеваются зятева родня!?? feel
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 10:51
          Что- там такое было, чему и отказать нельзя
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: HAM
      начал бы с Гренландии там бы срослось

      Там пингвины бы начали партизанить lol Шел бы Трампушка к Меланье, под бочок....