Реактивный БПЛА «Герань-4» нанёс удар по зданию ТЦК в Чернигове

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Реактивный БПЛА «Герань-4» нанёс удар по зданию ТЦК в Чернигове


Российский ударный беспилотник «Герань-4» нанёс точный удар по зданию районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦКиСП) в Чернигове. Назначение объекта красноречиво говорит о прямом снабжении формирований ВСУ за счёт мобилизации населения, в том числе и принудительной.



Кадры с места событий, уже разошедшиеся по социальным сетям, наглядно демонстрируют прямое попадание реактивного БПЛА «Герань-4» в цель. После прилёта на месте удара зафиксирован пожар, который охватил несколько этажей кирпичного здания. На месте уже работают пожарные службы. Однако судя по масштабу повреждений и возгорания в здании, всё содержимое выгорело, и на этом объекте работа если и возобновится, то совсем не скоро.

Ранее Минобороны РФ уже сообщало об ударах по логистическим центрам в Черниговской области. В частности, в населённом пункте Березна был поражён склад, куда доставлялись военные грузы для украинских подразделений.

В конце июня реактивным беспилотником «Герань-4» был поражён РТЦКиСП в Очакове Николаевской области. Сперва украинская сторона подтвердила удар по объекту, но через некоторое время все публикации на эту тему были удалены.
10 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +3
    Сегодня, 10:13
    Интересно, хоть один тцкашник сгорел в гиене огненной?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:19
      Цитата: marchcat
      Интересно, хоть один тцкашник сгорел в гиене огненной?

      "Геенна огненная", в отличие от представителя животного мира (гиены), является символом Судного дня.
      Смысл вашего коммента понятен, но гиена тут ни при чём. smile

      Хотя, ТЦК-шников можно, в некотором смысле, сравнить с этим животными.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Сегодня, 10:24
        Ошибся в написании - конечно же геена. good
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:25
        Монтесума hi ,что то я не слышал чтоб гиена жрала гиену из своей стаи,или подставляла под удар а сама из-за угла наблюдала за результатами,нет такого животного чтоб сравнить людоловов.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 10:58
          Цитата: Ропот 55
          что то я не слышал чтоб гиена жрала гиену

          Ропот 55 hi, другое имелось в виду - мясо, ТЦК-шниками отловленное, как правило, превращается в п.а.д.а.л.ь. Гиены падалью не брезгуют, и ТЦК-шникам без разницы, что будет с их добычей.
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      -2
      Сегодня, 10:22
      Что вы! Как можно! Мы бьём только в ночное время, а то вдруг кого пораним...
  2. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +1
    Сегодня, 10:18
    Цитата: marchcat
    Интересно, хоть один тцкашник сгорел в гиене огненной?

    Удар был ночью, они спали
    Хотя настало время наносить удары по жилищам военнослужащих и их семей
    Сырский, на фронте а вот его дом о стался, на месте, он не может укрыться в бомбоубежище
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:33
    Рациональность, необходимость такого удара... может и есть, вот только увидеть её, как то не очень... Впрочем, "мочить всех и вся", так тоже можно.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 10:43
      Цитата: rocket757
      Рациональность, необходимость такого удара... может и есть

      Тут две разности: 1. Радость майданутым, что их в сей момент не призовут...
      2. Нам облегчение, меньше майданутых пошлют на ЛБС.
  4. У.Ченый Звание
    У.Ченый
    0
    Сегодня, 11:11
    А смысл? Что, этот ТЦК перестанет работать? Местное население проникнется любовью к России? По моему, это пустая трата БПЛА, которых у нас и так меньше, чем у противника.