Реактивный БПЛА «Герань-4» нанёс удар по зданию ТЦК в Чернигове
2 58310
Российский ударный беспилотник «Герань-4» нанёс точный удар по зданию районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦКиСП) в Чернигове. Назначение объекта красноречиво говорит о прямом снабжении формирований ВСУ за счёт мобилизации населения, в том числе и принудительной.
Кадры с места событий, уже разошедшиеся по социальным сетям, наглядно демонстрируют прямое попадание реактивного БПЛА «Герань-4» в цель. После прилёта на месте удара зафиксирован пожар, который охватил несколько этажей кирпичного здания. На месте уже работают пожарные службы. Однако судя по масштабу повреждений и возгорания в здании, всё содержимое выгорело, и на этом объекте работа если и возобновится, то совсем не скоро.
Ранее Минобороны РФ уже сообщало об ударах по логистическим центрам в Черниговской области. В частности, в населённом пункте Березна был поражён склад, куда доставлялись военные грузы для украинских подразделений.
В конце июня реактивным беспилотником «Герань-4» был поражён РТЦКиСП в Очакове Николаевской области. Сперва украинская сторона подтвердила удар по объекту, но через некоторое время все публикации на эту тему были удалены.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация