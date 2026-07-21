Разведка США считает, что удары по Ирану не приведут к смене позиций Тегерана

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Разведка США считает, что удары по Ирану не приведут к смене позиций Тегерана

Удары США вряд ли заставят Иран изменить свою позицию, к такому выводу пришла американская разведка, наблюдая за конфликтом на Ближнем Востоке.

Новая серия американских ударов, с помощью которой Трамп пытается лишить Иран возможности контролировать Ормузский пролив, вряд ли приведет к необходимому результату. По оценке разведки США, наносимые удары хоть и называют в Белом доме «мощными», но для Тегерана они несущественны. Какой-то ущерб они, конечно, наносят, но на иранскую позицию не влияют.



Сейчас США и Иран находятся в состоянии неопределенности в промежутке между миром и войной. Вроде бы и удары наносятся, и одновременно идут переговоры. По сути, Трамп своим желанием «наказать» Иран завел ситуацию в тупик и теперь не знает, как из него выбраться. На мир он идти не может, а война ударит по его рейтингу.

Учитывая глубокую непопулярность войны внутри страны, дальнейшая эскалация со стороны США, включая возможное введение сухопутных войск, несет для президента политические риски без каких-либо гарантий военного успеха.

Между тем сам Трамп считает, что усиление давления на Иран должно привести к уступкам Тегерана. Аналитики считают, что такая позиция ошибочна.
10 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +3
    Сегодня, 10:26
    Разведка США считает, что удары по Ирану не приведут к смене позиций Тегерана
    Так какого "лешего" вы туда залезли со своим "уставом". am
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:50
      Евреи просили - нельзя отказать
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 10:53
        Евреи просили - нельзя отказать
        Или нет такой возможности...на родине сожрут.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:29
    Разведка США считает, что удары по Ирану не приведут к смене позиций Тегерана
    . У всех есть свои грабли, старые или не очень, один фиг...
    С упорством достойным лучшего применения, прыгают по ним в очередной раз! soldier
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 10:38
      Сейчас США и Иран находятся в состоянии неопределенности в промежутке между миром и войной. Вроде бы и удары наносятся, и одновременно идут переговоры.
      Типа Тяни-толкай !
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:42
        Вариант... бросить не можно, а тащить не сподручно...
        Так тоже бывает и не редко. soldier
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:42
    А есть где то статистика по накопительному эффекту у сторон? Ну вот иранцам выносят экономику, сколько они ещё смогут выдержать не урезая паёк всему и вся? У США выносят те же радары и средства ПВО, сколько они ещё продержаться, после чего прилётов будет больше?
  4. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 10:49
    Удары США вряд ли заставят Иран изменить свою позицию, к такому выводу пришла американская разведка, наблюдая за конфликтом на Ближнем Востоке.

    Они ещё тормознутее триболтусов.
    Это давно было понятно, ещё с лета прошлого года, первых ударов.
    Но, как говориться, лучше поздно, чем никогда.
    Хотя это не для пин дос сов.
    У них разведка говорит одно, а политики принимают решения, как левая пятка с утра в четверг ляпнет. wassat
  5. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 11:04
    По сути, Трамп своим желанием «наказать» Иран завел ситуацию в тупик и теперь не знает, как из него выбраться. На мир он идти не может, а война ударит по его рейтингу.
    По сути, Трампу "на стол" предлагают вернуть план "как в Сирии" и вооружить оппозицию, но Турция очень против, потому что оппозиция - это курды, в основном. Да и иранцы сами себе время выигрывают "сказкой про бычка", то есть про переговоры.
    Но "про переговоры" - это не вся власть в Иране.
    А соседи Ирана, по которым прилетает, требуют уже "решения окончательного".
    В общем, "бутс он зе граунд" есть, осталось турок уломать - но турки не уламываются, им еще один "Курдистан как в Ираке" совсем не нужен.
    Все.
    request
    А самому Трампу "Ормуз перекрытый" ну не совсем вреден, США - нетто-экспортер и денежки нефтяники/газовики получают хорошие. Плюс бизнес, который купился на низкие цены и налоги в Заливе, уходит из Залива обратно - еще и конкурентов Трамп "прищучил".
    request
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 11:07
    Или переговоры или война,попытка вести и то и другое одновременно ни к чему хорошему не приводит,уж на примере России это можно было понять.