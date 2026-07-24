Почему Бисмарк не стал добивать Австрию
Битва при Кёниггреце. Худ. Христиан Зелль-старший.
Ставка на блицкриг
Министр иностранных дел Пруссии Отто фон Бисмарк и начальник Генштаба Хельмут фон Мольтке делали ставку на молниеносную войну (Прусский блицкриг). Прусское королевство имело более совершенный механизм мобилизации, развитую сеть железных дорог, что позволяло быстро собирать и перебрасывать войска, резервы.
Прусское верховное командование планировало собрать основные силы на одном направлении в Богемии (Чехия), оголяя другие участки, в частности границу с Францией, где могли угрожать французы. Прусский генералитет, опасаясь неудачи, возражал против такого решительного плана. Но Мольтке смог всех убедить в своей правоте.
14 июня 1866 года сейм Германского союза начал мобилизацию. Однако союзники Австрийской империи опоздали и не успели мобилизовать союзную армию против Пруссии. Австрия осталась без союзников, кроме саксонского корпуса, и ей пришлось распылять армию на два фронта, так как Бисмарк убедил Италию выступить против австрийцев.
Формально Австрия объявила войну 17 июня, после того как 16-го пруссаки вторглись в Ганновер, Гессен и Саксонию. Австрийское командование было слабым. Зная, что армия будет полностью боеспособна только через несколько месяцев, австрийский генералитет принял решение отдать инициативу противнику и действовать оборонительно, затягивая время. Среди австрийских генералов было много теоретиков, которые считали, что война будет идти по лекалам чуть ли не Семилетней войны XVIII века и эпохи Наполеоновских войн.
Авторами пассивной стратегии войны были полковник Нейбер, профессор стратегии военной кафедры, и начальник оперативной канцелярии (штаба) Богемской армии генерал Крисманич, который ранее также возглавлял кафедру военной стратегии. Австрийские войска должны были сдерживать врага на отдельных позициях, не давая им прорваться к Вене.
Австрийской Северной (Богемской) армией командовал генерал Л. Бенедек, который в мирное время командовал войсками в Италии. Он не знал театра военных действий и оказался не готовым руководить войсками в условиях реальной войны.
Австрийская армия, ставшая заложником генералов, которые готовились к прошлым войнам, была лишена возможности к маневру и не имела шансов против прусских войск. Также пруссаки были лучше вооружены: заряжавшиеся с казны винтовки Дрейзе образца 1841 года, где применялся унитарный бумажный патрон (безгильзовый) и скользящий затвор, увеличили скорость стрельбы в 3-4 раза по сравнению с дульнозарядными ружьями австрийцев. Пруссаки отличались и более высоким боевым духом.
Главные силы австрийской армии, сосредоточенные сначала в укреплённом районе Ольмюц (Оломоуц), двинулись 18 июня в Богемию, в район крепостей Йозефштадт (Яромерж) и Кёниггрец (Градец-Кралове).
Винтовка Дрейзе образца 1841 года
Поражение австрийцев
Прусская армия насчитывала 20 дивизий, 14 из которых были направлены на главный театр. Из них были созданы 2-я армия под началом кронпринца Фридриха Вильгельма в Силезии — между г. Бреславль (Вроцлав) и р. Нейсе (Ниса) и 1-я армия принца Фридриха Карла в районе Гёрлица. Также 1-й армии была подчинена Эльбская армия генерала фон Биттенфельда, расположенная в Торгау. Три дивизии, которые должны были прикрывать Рейнское направление, перебросили на главный театр. Ещё три дивизии должны были занять Ганновер и Гессен, а затем наступать в Южной Германии. Два резервных корпуса должны были изготовиться к июлю.
В результате пруссаки получили на Богемском театре некоторое численное превосходство — 278 тыс. человек против 261 тыс. человек, составлявших австрийскую Северную армию. Австрийцы выставили против Италии, вступившей в войну 20 июня, 80-тысячную армию. Австрийская армия включала в себя отступивший в Чехию саксонский корпус, а вот Бавария не успела выставить войска.
Война на южном Итальянском театре развивалась для союзников неудачно. 23 июня 120-тысячная итальянская армия короля Виктора Эммануила (начальник штаба — генерал А. Ла Мармора) начала наступление от реки Минчо на Верону, оставив сильный резерв в Мантуе. Вторая 90-тысячная итальянская армия генерала Э. Чальдини получила задачу нанести удар из района Феррары, Болоньи во фланг и тыл австрийской армии.
75-тысячная австрийская армия под командованием эрцгерцога Альбрехта, расположенная юго-восточнее Вероны, сама перешла в наступление и 24 июня в сражении у Кустоци сумела разгромить итальянцев. Итальянцы, потеряв до 10 тыс. человек, временно отказались от наступления на Венецию. Австрийцы не преследовали врага и не смогли развить первый успех. А затем им пришлось перебрасывать войска из Италии на северный театр, против пруссаков.
Поражение Италии могло разрушить все надежды Бисмарка на быстрый успех. Затяжная война могла привести к полной мобилизации сил Австрийской империи, к вмешательству Франции.
Однако прусская армия спасла положение. Пруссаки быстро форсировали перевалы, не занятые австрийцами. В ряде встречных боев пруссаки взяли вверх. Австрийская армия отошла к Йозефштадту, а затем к Кёниггрецу. 1 июля австрийцы заняли позицию на высотах восточнее р. Бистрица фронтом на запад, завернув правое крыло к р. Эльба.
3 июля произошло решающее сражение в районе Садова — Кёниггрец, в котором участвовало 221 тыс. пруссаков при 921 пушке и 215 тыс. австрийцев при 770 орудиях. Утром 1-я прусская армия (84 тыс. человек) атаковала австрийский центр, севернее и южнее Садовы. Подошедшая Эльбская армия (40 тыс. солдат) ударила по левому флангу противника, заходя ему в тыл. Австрийцы стали выдвигать силы правого фланга на запад. В середине дня 2-я прусская армия (около 100 тыс.) атаковала с севера во фланг и тыл австрийцев. Это решило исход сражения.
Австрийцы бежали за Эльбу. Из-за ошибок во взаимодействии окружить и добить австрийскую армию пруссаки не смогли. Общие потери австрийцев составили более 44 тыс. человек и 187 орудий. Потери пруссаков были значительно ниже – более 9 тыс. человек.
Бенедек отвёл оставшиеся войска к Ольмюцу, оставив слабый заслон для прикрытия Вены. Прусские армии развили наступление на Ольмюц и Вену. Австрийцы вынуждены снимать и перебрасывать войска с Итальянского фронта. Бенедек 13 июля был заменён эрцгерцогом Альбрехтом.
Австрийский император Франц Иосиф после битвы при Садовой немедленно сообщил французскому императору Наполеону III, что уступает ему Венецию. Тем самым австрийское командование хотело закрыть Итальянский фронт, жертвуя Венецией, чтобы можно было перебросить войска с юга на север. Также Вена показывала, что «дарит» Венецию, а не теряет в сражении.
Переброска австрийских войск из Италии в Австрию позволила итальянцам в июле начать успешное наступление в Венецианской области и Тироле, где успешно действовали отряды патриотов Гарибальди. Итальянский кабинет, на фоне успехов, заявил, что одной Венеции им мало, подавай Триент и Триест. Но итальянцы явно поспешили, 20 июля австрийский флот адмирала Тегетгофа разгромил итальянский флот адмирала Персано у Лиссы. Итальянцы, хотя имели преимущество в силах, потеряли 2 броненосца.
Австрийцы ещё имели возможности для сопротивления на подступах к Вене и Пресбургу, шансы переломить ситуацию. Однако Венский двор, опасаясь восстания в Венгрии, решил начать переговоры. В этом был заинтересован и Бисмарк, который не желал полного поражения Австрии, на чём настаивали окрылённые победами прусские генералы и король Вильгельм. Они желали получить ключи от Вены, полной капитуляции. Прусский министр не хотел получить ярого врага Пруссии. Наоборот, дальновидный политик видел в Австрии будущего союзника.
Бисмарк не желал развала и возможной революции в Австрийской империи. Он хотел видеть на месте Австрии надежного и спокойного соседа будущей единой Германии.
Битва при Кёниггреце. Худ. Эмиль Йоханнес Хюнтен
Мир
Бисмарк хотел, чтобы австрийцы отказались от Голштинии, вышли из Германского союза. Дали согласие на формирование Северогерманского союза во главе с Прусским королевством. Если Вена даст согласие, то можно «маршировать домой».
Король Вильгельм и генералы протестовали. Но Бисмарк настаивал. Он отмечал, что вскоре на Рейне могут появиться французские войска. Австрийская империя, перед угрозой полного поражения, мобилизует все силы, война станет затяжной, с тратой сил и ресурсов. С опасными внешнеполитическими изменениями. Когда король пробовал настаивать, то Бисмарк стал угрожать, что немедленно подаст в отставку и не будет брать на себя ответственность за такую ошибку.
26 июля 1866 года австрийцы и пруссаки заключили перемирие в Никольсбурге. Вена дала согласие на требования Бисмарка. При этом Берлин не предупредил своего итальянского союзника, фактически его подставив. Италия пыталась протестовать, но Бисмарк напомнил, что Венецию итальянцы всё-таки получили. Если же они хотят продолжение банкета, то могут потягаться с Австрией один на один. Король Виктор-Эммануил вынужден был сдать назад.
10 августа Италия также заключила перемирие с Австрийской империей. 3 октября Австрия подписала Венский мирный договор, по которому уступала Венецианскую область не непосредственно Италии, а Франции, а Наполеон III же передавал её Итальянскому королевству.
23 августа 1866 года Австрия и Пруссия подписали Пражский мирный договор. Он подтвердил основные положения Никольсбургского соглашения. Вена признала роспуск Германского союза, давала согласие «на новое устройство Германии» без Австрии. Австрийцы обещали признать новый Германский союз к северу от реки Майн во главе с Пруссией и будущие захваты пруссаков в Северной Германии. В частности, Пруссия аннексировала Ганновер. Австрийцы уступали пруссакам Шлезвиг и Гольштейн. Платили контрибуцию в 20 млн. талеров.
Так Пруссия стала лидером Германии. План Бисмарка по объединению Германии «железом и кровью» сбывался.
Официальный вход в Берлин прусских полков, возвращающихся из Богемии, 21 сентября 1866 г. Полки поют «Te Deum» (христианский гимн «Тебя, Бога, хвалим») в Лустгартене. Справа — королевский дворец
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