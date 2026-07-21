Ударные БПЛА атаковали два судна с грузом для ВСУ по пути в порт Черноморска
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Российская армия продолжает в режиме нон-стоп выносить морскую логистику Украины. Удары в круглосуточном режиме наносят по инфраструктуре портов и судам, которые, несмотря на риски, решаются заходить в украинские морские гавани. Видимо, командам очень хорошо платят.
Министерство обороны России приводит новые подробности ударов по портам и судам. Основной целью атак высокоточным оружием за минувшие сутки стал крупнейший украинский порт в Одессе.
Барражирующие боеприпасы поразили два сухогруза в момент разгрузки. Кроме того, удары были нанесены по резервуарам с горюче-смазочными материалами. В результате вспыхнул пожар, содержимое емкостей уничтожено. Это про Одесский порт.
В порту города Черноморск (Ильичёвск) ударные беспилотники типа «Герань» нанесли удары по инфраструктурным объектам, используемым для разгрузки и хранения военных грузов. На подходе к данному порту в районе поселка Затока ударные беспилотники поразили балкер и сухогруз. На судах, доставляющих грузы для ВСУ, вспыхнул пожар. Минобороны РФ показывает кадры, снятые камерами БПЛА «Герань-4 Сикер» и «Гербера», в момент атаки на корабли. В результате оба судна «встали на якорь».
Российское военное ведомство сообщает, что всего за неделю с 13 по 20 июля было выведено из строя не менее 37 единиц морской техники, включая корабли и катера. Только за вчерашний день были атакованы и получили серьезные повреждения пять судов в момент доставки военных грузов в украинские порты.
С утра атаки ВС РФ на портовую инфраструктуру врага продолжаются. Сообщается о серии взрывов в районе села Приморское Одесской области. В Николаевской области под ударом был Очаков. По целям в городе и окрестностях работали РСЗО и ударные беспилотники.
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