Ударные БПЛА атаковали два судна с грузом для ВСУ по пути в порт Черноморска

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Ударные БПЛА атаковали два судна с грузом для ВСУ по пути в порт Черноморска

Российская армия продолжает в режиме нон-стоп выносить морскую логистику Украины. Удары в круглосуточном режиме наносят по инфраструктуре портов и судам, которые, несмотря на риски, решаются заходить в украинские морские гавани. Видимо, командам очень хорошо платят.

Министерство обороны России приводит новые подробности ударов по портам и судам. Основной целью атак высокоточным оружием за минувшие сутки стал крупнейший украинский порт в Одессе.

Барражирующие боеприпасы поразили два сухогруза в момент разгрузки. Кроме того, удары были нанесены по резервуарам с горюче-смазочными материалами. В результате вспыхнул пожар, содержимое емкостей уничтожено. Это про Одесский порт.

В порту города Черноморск (Ильичёвск) ударные беспилотники типа «Герань» нанесли удары по инфраструктурным объектам, используемым для разгрузки и хранения военных грузов. На подходе к данному порту в районе поселка Затока ударные беспилотники поразили балкер и сухогруз. На судах, доставляющих грузы для ВСУ, вспыхнул пожар. Минобороны РФ показывает кадры, снятые камерами БПЛА «Герань-4 Сикер» и «Гербера», в момент атаки на корабли. В результате оба судна «встали на якорь».

Российское военное ведомство сообщает, что всего за неделю с 13 по 20 июля было выведено из строя не менее 37 единиц морской техники, включая корабли и катера. Только за вчерашний день были атакованы и получили серьезные повреждения пять судов в момент доставки военных грузов в украинские порты.

С утра атаки ВС РФ на портовую инфраструктуру врага продолжаются. Сообщается о серии взрывов в районе села Приморское Одесской области. В Николаевской области под ударом был Очаков. По целям в городе и окрестностях работали РСЗО и ударные беспилотники.
21 комментарий
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 10:36
    с 13 по 20 июля было выведено из строя не менее 37 единиц морской техники, включая корабли и катера.
    Ату их, ату !
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 11:14
      Uncle Lee
      Сегодня, 10:36

      hi Знаковыми будут именно потопление судов в портах и на подходах к ним с массовым тиражированием и выкладыванием в сеть и сми, чтобы само название бандерштата звучало для судовладельцев и спонсоров, как проказа, пока не разорится несколько судовых и страховых компаний.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 11:29
        Почему-то такие вещи, очевидные для нас, неочевидны для ГШ.
        У них какая-то другая, нечеловеческая логика.
        А ведь 5 лет невойны доходчиво показали, что уровень понимания современных методов у диванных стратегов куда как выше, нежели у профессиональных военных. При должностях военных. Отставников я не трогаю. Они-то как раз и есть костяк заинтересованной в скорейшем результате общественности.
  2. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 10:37
    Вайлдбериз бандероли и посылки шлет в режиме нон-стоп. Да еще и с огоньком. Прекрасные новости с утра пораньше
  3. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 10:43
    почему это не делали еще в 22 году? или в 23?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 10:48
      Некогда было, личный финансовый вопрос надо было решать. На территории УССР много чего есть принадлежащее "нашим"
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 10:50
        Цитата: marchcat
        На территории УССР много чего есть "нашим"

        Где-то около 1500 совместных предприятий...А еще зерно нужно вывозить, морем и ЖД !
        1. marchcat Звание
          marchcat
          +1
          Сегодня, 10:54
          Ну вот и ответ на вопрос: почему... good
        2. Joker62 Звание
          Joker62
          +2
          Сегодня, 11:13
          Цитата: Uncle Lee
          Где-то около 1500 совместных предприятий...

          Вот тех чинушей или владельцев/совладельцев привлекать к уголовной ответственности, как преступление против РФ. И имущество и активы таких лиц ликвидировать в пользу государства.
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 11:30
            Эти чинуши сами других привлекают. Формально, за дискредитацию армии. По факту - за неудобные вопросы.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 11:10
        Цитата: marchcat
        На территории УССР много чего есть принадлежащее "нашим"

        Есть или было до СВО? Хотелось бы увидеть список "принадлежащего нашим" сейчас.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 11:27
          Цитата: Монтесума
          Есть или было до СВО? Хотелось бы увидеть список "принадлежащего нашим" сейчас.
          Все верно, там всё что принадлежало гражданам или организациям из РФ, всё было национализировано. Точно знаю, что Татнефть потеряла НПЗ и несколько нефтебаз. Тоже и Роснефти касается. Скорее всего Лукойл тоже чем то владел.
        2. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 11:31
          Боюсь, что эти "наши" при тщательном рассмотрении окажутся "ненаши".
  4. Alex66 Звание
    Alex66
    -1
    Сегодня, 10:48
    Надеюсь это не предвыборная кампания ЕР и после выборов такие удары будут продолжаться, порты Украины для снабжения ВСУ будут закрыты до победы.
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +1
      Сегодня, 11:11
      Цитата: Alex66
      Надеюсь это не предвыборная кампания ЕР

      Не думаю,ЕР наоборот втихую пытается дистанцироваться от СВО перед выборами,там понимают что на этой теме много голосов не собрать,в ЕР одну за другой выдвигают другие инициативы,то о десятиклассниках беспокоятся,то статусом учителей обеспокоятся и т.д.
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    +3
    Сегодня, 10:52
    за вчерашний день были атакованы и получили серьезные повреждения пять судов в момент доставки военных грузов в украинские порты... беспилотники поразили балкер и сухогруз...В результате оба судна «встали на якорь».

    Лучше было бы, чтобы эти корыта пошли на дно, рыб кормить. После этого ни одна собака уже бы не сунулась в Одессу..
  6. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 10:54
    Барражирующие боеприпасы поразили два сухогруза в момент разгрузки.

    Топить все корабли в акватории порта. И порт встанет, и инфракстура сохранится на радость российским и китайским владельцам
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 11:18
      Цитата: BAI
      Топить все корабли в акватории порта. И порт встанет, и инфракстура сохранится на радость российским и китайским владельцам

      Вот там китайцев, особенно в Одессе, не должно быть вообще!
      А вы видели, чтобы наши где-то владели в Китае чем-то??? Я лично нет.
      Лучше будет, когда вся инфраструктура порта будет весь в хламе и предьявлять на собственность уже некому.
      Легче всё заново отситроить, и полностью на средства РФ, а не какая-то часть доли иностранщины.
  7. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 11:25
    наконец-то! дошло таки до Кремля на 5м году- необходимо полное уничтожение, или капитуляция. Но не поиски договорняка
  8. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 11:26
    Цитата: ZovSailor
    Uncle Lee
    Сегодня, 10:36

    hi Знаковыми будут именно потопление судов в портах и на подходах к ним с массовым тиражированием и выкладыванием в сеть и сми, чтобы само название бандерштата звучало для судовладельцев и спонсоров, как проказа, пока не разорится несколько судовых и страховых компаний.

    yes
    Увы, пока "гуманисты" из МО только пугают ударами безпилотниками, не топят.
    По моему мнению нет ЦУ от кремлёвской верхушки гасить "партнёров".
  9. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 11:27
    Толковых военных на ВО стало значительно меньше. Нет качественного анализа происходящих событий, касающихся СВО. Мало кто из пользователей ВО ранее работал и служил в оперативных отделах штабов как армии СССР, так и армии России. С сожалением вижу в большинстве своем в комментариях пользователей политические визги, ненависть и лозунги к раздуванию мирового пожара. Толковых предложений по достижению победы над врагом почти нет. ВО сейчас почти детский сад или пионерский отряд.