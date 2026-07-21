ФСБ предотвратила теракт на крупном предприятии на Урале
2 46921
ФСБ предотвратила теракт на стратегическом объекте в УрФО. При задержании диверсант схватился за оружие и был уничтожен на месте встречным огнём. Никто из силовиков и мирных жителей не пострадал.
Как установило следствие, 60-летний тюменец, родом из Украины, по своей инициативе нашёл в Telegram куратора из ГУР и предложил свои услуги. По его наводке он зафиксировал маршруты поездов, систему охраны и уязвимые точки на подъездных путях одного из главных предприятий Урала, чтобы в нужный момент заложить взрывчатку.
Следуя инструкциям куратора, фигурант приобрёл детали, собрал взрывное устройство и разместил его в схроне на территории заброшенного здания в Тюмени. Однако в ночь на 19 июля, когда он попытался забрать закладку, его задержали сотрудники ФСБ. В ходе оперативных мероприятий на месте были обнаружены автомат Калашникова, боеприпасы и составные части взрывного механизма.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту приготовления к теракту, незаконного оборота оружия и посягательства на жизнь сотрудников правопорядка. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъяты огнестрельное оружие, компоненты для ещё одной бомбы и мобильные телефоны.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация