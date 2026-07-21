ФСБ предотвратила теракт на крупном предприятии на Урале

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ФСБ предотвратила теракт на крупном предприятии на Урале


ФСБ предотвратила теракт на стратегическом объекте в УрФО. При задержании диверсант схватился за оружие и был уничтожен на месте встречным огнём. Никто из силовиков и мирных жителей не пострадал.

Как установило следствие, 60-летний тюменец, родом из Украины, по своей инициативе нашёл в Telegram куратора из ГУР и предложил свои услуги. По его наводке он зафиксировал маршруты поездов, систему охраны и уязвимые точки на подъездных путях одного из главных предприятий Урала, чтобы в нужный момент заложить взрывчатку.

Следуя инструкциям куратора, фигурант приобрёл детали, собрал взрывное устройство и разместил его в схроне на территории заброшенного здания в Тюмени. Однако в ночь на 19 июля, когда он попытался забрать закладку, его задержали сотрудники ФСБ. В ходе оперативных мероприятий на месте были обнаружены автомат Калашникова, боеприпасы и составные части взрывного механизма.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту приготовления к теракту, незаконного оборота оружия и посягательства на жизнь сотрудников правопорядка. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъяты огнестрельное оружие, компоненты для ещё одной бомбы и мобильные телефоны.
21 комментарий
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  1. BAI Звание
    BAI
    +6
    Сегодня, 10:51
    был уничтожен на месте встречным огнём.

    Всех надо сразу уничтожать при задержании.
    И широко оповещать об этом. Может тогда эти де.билы за ум возьмутся.
    А не возьмутся - нацию почистим от генетических предателей
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:54
      BAI hi ,так их уже на стреляли не мало и никто не замалчивает и по СМИ такие новости проходят,однако всё одно идут на такое.
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +1
        Сегодня, 11:02
        А не пора ли термин ЧСВН вернуть ? Теракт и страдать должны родственники.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 11:08
          сайгон hi ,только не у нас и не сейчас,у нас и сын за отца не в ответе и отец за сына не отвечает и родственники всегда не при делах,хоть из казны воруют хоть тер.акты организуют.
        2. Вольноопределяющийся Марек Звание
          Вольноопределяющийся Марек
          0
          Сегодня, 11:27
          К сожалению- нельзя. Слишком много у нас ретивых головотяпов - дров наломают. Есть другие- соответствующие статьи УК. Суд разберётся и всем сестрам ответит по серьгам. В соответствии с содеянным. По другому нельзя.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 11:06
      Цитата: BAI
      А не возьмутся - нацию почистим от генетических предателей

      Не возьмутся, будут по прежнему гадить и пакостить.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 10:51
    был уничтожен на месте
    Был бы не плохой подход ко все кто этим занимается, по поручении или по личной инициативе.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 10:51
    Интересно откель тот Калаш появился,это не травмат в боевой переделанный,это уже серьезно. Идейный цезура 60 лет на "подвиги" потянуло да ещё и сопротивление попытался оказать,и таких не мало.
  4. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    +1
    Сегодня, 10:54
    Вроде бы писали, что его не задержали, а ликвидировали при попытке сопротивления.
  5. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 10:56
    И многие до сих пор верят, что дроны ВСУ летят через Европейскую часть России?!
    При таком изобилии агентуры из степей Предуралья и юга Сибири их можно, как запускать, таки дозаправлять на нашей территории.
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 10:56
    60-летний тюменец, родом из Украины

    Наверное все же с Украины. С Окраины.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 11:06
      Grossvater hi ,ну а что многие интернет издания да и комментаторы здесь случается пишут в а не на.
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 11:00
    Цитата: BAI
    Может тогда эти де.билы за ум возьмутся.

    Не возьмутся. Потому что дeбилы. Одно время, по моему при позднем Никите Сергеиче, начали расстреливать за изнасилование. Преступлений меньше не стало, жертв стали убивать.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:11
      Grossvater,и что тогда делать? М.Л.С. таких не исправляют,добровольно перевоспитываться они не будут,что с ними делать?!
  8. PASus Звание
    PASus
    0
    Сегодня, 11:17
    С террористами и прочими вражьими агентами, как и со взяточниками - каждый из этих идиотов считает себя самым умным, ловким и на шаг впереди. Но исход у них у всех примерно одинаковый.
  9. Prometey Звание
    Prometey
    0
    Сегодня, 11:18
    Ну хоть кто-то врагов внутри страны еще уничтожает.
  10. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    +1
    Сегодня, 11:18
    Вот неважно, хватался чудак за оружие или нет, главное посыл от ФСБ остальным - задумал терракт и ты труп.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      0
      Сегодня, 11:28
      В демократической Франции с террористами тоже особо не цацкаются: схватился за оружие или не схватился за оружие - его уничтожают в любом случае.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 11:24
    Ушел прямиком к бандере на соседнюю сковородку. Оно и к лучшему - не придется охранять и кормить ушлепка.
  12. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 11:26
    Россия пускала миллионами этих "бывших жителей Украины".
  13. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:27
    Следуя инструкциям куратора, фигурант приобрёл детали, собрал взрывное устройство и разместил его в схроне на территории заброшенного здания в Тюмени. Однако в ночь на 19 июля, когда он попытался забрать закладку, его задержали сотрудники ФСБ. В ходе оперативных мероприятий на месте были обнаружены автомат Калашникова, боеприпасы и составные части взрывного механизма.

    а автомат Калашникова и боеприпасы откда появились? - тоже были приобретены в продуктовом магазине?