ВС РФ взяли Волоховское, продолжая охват Белого Колодезя Харьковской области
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Хорошие новости с утра приходят из Харьковской области, где российские войска освободили село Волоховское. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на бойцов группировки «Север».
Ожесточенные бои за село Волоховское на Волчанском направлении завершились победой российских штурмовиков, противник частично уничтожен, частично бежал. Бои за село начались 8-9 июля, когда передовые штурмовые подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й МСД группировки войск «Север» сумели войти на северную окраину Волоховского и закрепиться там.
Оборону в селе держали формирования украинских боевиков из состава 113-й отдельной бригады теробороны ВСУ. Несмотря на перебрасываемые резервы, большое количество дронов и заградотряды за спиной, удержать Волоховское они не сумели.
Взятие села Волоховское позволяет нашим войскам выйти к Белому Колодезю еще и с восточного направления. Охват некогда важнейшего логистического узла ВСУ продолжается, с другого фланга бои идут в Юрченково, и всё идет к тому, что и это село перейдет под полный контроль российских войск.
Охват Белого Колодезя с двух сторон с большой вероятностью поставит точку в его обороне украинскими формированиями, тем более что штурмовые группы ВС РФ уже во всю действуют в северной части поселка.
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