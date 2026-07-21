Французские субмарины переходят на литий-ионные аккумуляторы

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Французские субмарины переходят на литий-ионные аккумуляторы

Французские подводные лодки переходят на литий-ионные аккумуляторы, командование ВМС Франции уже заключило контракт с компанией Saft на поставку новых батарей флоту. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Командование французского флота приняло решение о переводе всех подводных сил на литий-ионные аккумуляторы. Новые батареи получат как дизель-электрические субмарины типа Scorpene, идущие на экспорт, так и атомные типа Barracuda. Подробностей перехода нет, согласно контракту новые батареи будет поставлять французская компания Saft, являющаяся «дочкой» TotalEnergies и одним из мировых лидеров в области аккумуляторных технологий.



Литий-ионные аккумуляторы обладают более высокой удельной энергоемкостью, обеспечивая более длительное нахождение дизель-электрических подлодок под водой.

На сегодняшний день в составе ВМС Франции четыре атомных подводных лодки типа Barracuda — Suffren, Duguay-Trouin, Tourville и De Grasse. Еще две находятся на различных этапах строительства. Дизель-электрических подлодок в составе французского флота нет, субмарины типа Scorpene строятся только на экспорт. Они стоят на вооружении ВМС Бразилии, Чили, Индии и Малайзии. Видимо, литий-ионными аккумуляторами будут оснащаться лодки новой постройки, хотя возможен вариант и заменой батарей на уже поставленных.
13 комментариев
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  1. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    -1
    Сегодня, 11:47
    литий-ионными аккумуляторами будут оснащаться лодки новой постройки
    Китайскими, французского производства...
  2. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    0
    Сегодня, 11:54
    В России есть несколько производств литиевых батарей, но вот интересно, чьи электронные компоненты в этих батареях, отечественные или Китай ?
    1. astepanov Звание
      astepanov
      +1
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Bad_gr
      В России есть несколько производств литиевых батарей, но вот интересно, чьи электронные компоненты в этих батареях, отечественные или Китай ?

      Не знаю, как насчет электронных компонентов - но они примитивны и в России есть и производство, и опыт. А вот сами аккумуляторы делаются на импортных комплектующих от и до. Добычи лития нет, производства электролита почти нет, активных материалов - то же самое. Медную и алюминиевую фольгу, и ту закупают у супостата или у "партнера" с востока.
      1. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        0
        Сегодня, 13:39
        Цитата: astepanov
        А вот сами аккумуляторы делаются на импортных комплектующих от и до.
        Был репортаж с какого-то нашего завода (извиняюсь за такое расплывчатое описание) по выпуску литиевых батарей, человек из администрации утверждал, что компоненты свои кроме электролита, но обещал, что в ближайшее время перейдут на свой. По электронике информацию не дали.
  3. двп Звание
    двп
    0
    Сегодня, 11:55
    Я читал что это опасные батареи. Писали будто бы они очень "капризны" и пожароопасны.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 12:11
      новые батареи будет поставлять французская компания Saft,
      Работали с батареями фирмы Saft, очень надежные, не то что наши, которые потом вообще исчезли...
      1. Sergio Vo Звание
        Sergio Vo
        -1
        Сегодня, 12:36
        Наши??? Китайские CTL ,наверное.[media=https://]
  4. D-Master Звание
    D-Master
    +2
    Сегодня, 12:05
    Правильное и прагматичное решение. Чем мучиться с двигателем Стирлинга, ставишь литиево ионные батареи и маленький дизель для зарядки. Как в гибридных автомобилях. И вопросы с тишиной, дальностью и простотой решены. Миллионы гибридов на дорогах доказали, что это работает. Я понцы спустили в 2020 году подлодку SS 511 Oryu на литио ионных батареях. Она была первая в серии эксплуатируется уже 6 лет. Никаких проблем связанных с батареями и тд не отмечено. Лодка несет службу по сей день
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 12:53
      Цитата: D-Master
      Правильное и прагматичное решение. Чем мучиться с двигателем Стирлинга, ставишь литиево ионные батареи

      Я еще лет семь назад об этом писал здесь. И с каждым годом это становится все более актуальней.
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    -1
    Сегодня, 12:29
    Французские субмарины переходят на литий-ионные аккумуляторы

    Ну и что!? Переходят и переходят, нам то что от этого!?
    Вот если бы они вдруг всплыли где-нибудь в районе Твери у нас, тут бы надо было писать и описывать подробно, как это они смогли сделать. А про разные аккумуляторы - воробьиная новость, не стоящая никакого внимания.
  6. Sergio Vo Звание
    Sergio Vo
    -1
    Сегодня, 12:38
    Дело хорошее, но если слегка повредить эту литиевую батарейку, то хрен потушишь, и вони-дыма столько, что в условиях ПЛ это смерть большей части экипажа. Как-то из смартфона доставал акк и случайно проколол его — слабый тлеющий огонек быстро взорвал всю батарейку, вони на весь подъезд было.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:45
    Дело такое, не безопасное...
    Впрочем, при должном контроле за качеством изделия, может получится так, как задумывались, но и не получится, тоже может...
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:12
    Японцы построили и приняли на вооружение НАПЛ на литиевых аккумах еще в конце 2020 года, отказавшись от ВНЭУ. Французы просто продолжили.