Эсминец Zumwalt ВМС США получит гиперзвуковые ракеты, но никто не знает - когда

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Эсминец Zumwalt ВМС США получит гиперзвуковые ракеты, но никто не знает - когда


В сети появились свежие снимки головного эсминца класса Zumwalt – USS Zumwalt (DDG-1000) – после завершения многолетней модернизации под гиперзвуковое оружие. Фотографии демонстрируют радикальные внешние изменения корабля.



Наиболее заметное отличие – демонтаж обеих 155-мм артиллерийских установок Advanced Gun System (AGS), которые изначально были «изюминкой» проекта. Вместо носовой башни установлены четыре пусковые трубы для гиперзвуковых ракет CPS.

Кормовая артиллерийская установка также снята. На её месте остался лишь «стелс-кожух». Кроме того, на корабле появилась новая турель для электронно-оптической/инфракрасной системы FLIR 380HD. Воздухозаборники газовых турбин смещены ниже, чтобы избежать попадания выхлопных газов.

Однако внешняя готовность корабля обманчива. Согласно докладу Счётной палаты США, эсминец вернётся в строй с пустыми шахтами. Первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты CPS перенесён с 2025-го на 2027 год, а график модернизации отстаёт примерно на два года.

Гиперзвуковые ракеты CPS – одни из самых дорогих в мире, их стоимость оценивается примерно в 67 млн долларов за единицу. Общая стоимость программы модернизации трёх кораблей класса Zumwalt достигла не менее 2 млрд при плановых 1,8 млрд. Это притом, что каждый такой корабль уже обошёлся бюджету США в 4 млрд долларов. Эсминец должен официально вернуться в состав флота в сентябре этого года, хотя изначально сроки срывались неоднократно.
10 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 11:47
    Не ну для такого футуристичного корабля полюбому и гиперзвук должон быть и рельсотроны и лазеры из глаз капитана, против дронов. Иначе нафига инженеры с дизайнерами старались.
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:47
      Как я понимаю, "метать" болванки из т.н. "рельсотрона" (что, как "фишка" сей платформы и было изначально презентовано), Дядя Сэм уже раздумал. А сколько было оптимистичных разговоров о "поражении" целей на берегу и на море, этими болванками, на удалении 200 - 350 км....
  2. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 11:50
    Самый дорогой эсминец просто обязан иметь самые дорогие ракеты.
  3. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 12:01
    Надеюсь, обязательно получит. Под ватерлинию.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:29
      Если гиперзвуковую - уже и неважно, в какое место.
  4. andranick Звание
    andranick
    +1
    Сегодня, 12:03
    Тактический знак "Z" на корме должен быть нанесен белой краской!
    1. Лорен Звание
      Лорен
      0
      Сегодня, 12:25
      А его, этот сминец, укрокаклы ещё не внесли в "Миротворец"(запрещен в РФ)?
  5. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 12:29
    "Эсминец Zumwalt ВМС США получит гиперзвуковые ракеты ..." ...
    Получит в борт?
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:40
    Сделать из неудачного эксперимента хоть какую то функционирующую боевую еденицу, это естественное желание тех, кто считает что потраченные бабки должны быть хоть чем то оправданы ...
  7. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    0
    Сегодня, 13:00
    Красивый самолет точно полетит, ну и красивый корабль тоже пойдет куда и как надо.
    Взять хотя бы проект 1144 "Орлан". Красивый корабль.
    Даже наши подводные лодки красивые.
    А тут такое чудовище...