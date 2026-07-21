Российская нефть не слушается Каю Каллас, торгуясь значительно выше «потолка»

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Российская нефть не слушается Каю Каллас, торгуясь значительно выше «потолка»

Ценовой «потолок», введённый странами G7 для российской нефти, продолжает демонстрировать свою полную бессмысленность. По последним данным, Urals торгуется уже в районе 69 долларов за баррель на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий, в том числе на фоне угроз йеменских хуситов начать блокаду саудовских портов на Красном море.

69 за баррель - это более чем на 20 долларов выше искусственно установленного ограничения. Напомним, что «потолок» был придуман, чтобы лишить Россию нефтяных доходов. На практике же он стал одним из самых надёжных механизмов перенаправления сверхприбыли в карманы посредников и альтернативных покупателей.



На этом фоне глава евродипломатии Кая Каллас продолжает настаивать на дальнейшем снижении потолка. Видимо, в расчёте, что если очень сильно захотеть, физика рынка наконец сдастся. В том числе эта настойчивость Каллас дала повод в недавнем эфире Такера Карлсона удостоить её характеристики «откровенно глупой женщины, непонятно как оказавшейся у руля евродипломатии». Судя по реакции европейских столиц, формулировка вызвала скорее неловкое молчание, чем возмущение.

Ирония момента особенно тонка: чтобы обойти собственные санкции и получить необходимые объёмы российской нефти, страны ЕС теперь вынуждены покупать её у Индии и других посредников. Та же самая нефть, только с длинным трафиком, через Азию и обратно. По оценкам экспертов, такая «параллельная» схема обходится Европе минимум на 40% дороже прямых поставок.



Таким образом, «потолок» успешно выполняет лишь одну задачу: делает энергоносители дороже для европейского потребителя, сохраняет доходы российской стороны (пусть и в несколько ином виде) и щедро субсидирует азиатских трейдеров. Игра, где главные проигравшие - европейские домохозяйства и промышленность.

Пока Кая Каллас призывает «ещё сильнее надавить на Россию», рынок тихо посмеивается и продолжает торговать Urals выше потолка. Видимо, нефть, в отличие от некоторых европейских политиков, плохо понимает команды из Брюсселя.
27 комментариев
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  1. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +11
    Сегодня, 11:49
    «откровенно глупой женщины, непонятно как оказавшейся у руля евродипломатии» ... ошибочка тут, эта "глупая женщина" не у руля дипломатии, а у микрофона .... руль совсем в других руках wink
    1. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 12:10
      -откровенно глупой женщины,
      Русофобство- главная причина ее назначения
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        0
        Сегодня, 12:36
        Не только. У таких основа основ - наивная, глупая, расистская вера, что Запад - эта такая всемогущая цивилизация, самая развитая и поэтому имеющая право диктовать правила и контролировать их исполнение по всей земле.
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 13:34
        назначить то назначили, только тут не тот случай как в старом фильме Служебный роман - "но, к сожалению, активная. Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно". Французы с немцами очень настаивают на реформе дип.службы ЕС (EEAS), причем до конца этого года и для этой особы место в новой концепции не предусмотрено
    2. alexandreII Звание
      alexandreII
      +3
      Сегодня, 12:42
      Она не глупая женщина,она просто евродура............
    3. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 13:38
      Дура не дура, а "свои три червонца в день имеет". По эволюционной лестнице на верх пролезает самая шваль, исполнительная и лживая. В империи доллара либо молишься их богу, либо велкам жить на свалку.
  2. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 12:01
    — Товарищ прапорщик, остановите поезд!
    — Поезд, стой! Раз-два!
    Может ли быть, что эстонка Кал Лаская, в душе всегда была прапорщиком?
  3. 8_-MistVieh-_8 Звание
    8_-MistVieh-_8
    +3
    Сегодня, 12:11
    Die Menschen innerhalb des kommenden Gulags EU werden so dermaßen belogen und betrogen und dabei auch noch um ihre Ersparnisse gebracht.

    Hier findet eine gewaltige Umverteilung von unten nach oben statt.
  4. Glagol1 Звание
    Glagol1
    -1
    Сегодня, 12:18
    Весь мир сейчас торгует по 85-89 долл за баррель, а мы - по 69. Автор, задумайтесь, что это как не прямой результат санкций?! Это именно он. При экспорте в 5 млн баррелей в сутки Россия теряет ежедневно 80-85 млн долл. В расчете на год - 29 - 31 млрд долл. За время СВО мы недозаработали на нефти и газе около 15 трлн рублей, о чем вы пишите?!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:25
      Ну это без учёта дисконта и оплаты схем обхода санкций.
    2. Ady66 Звание
      Ady66
      +8
      Сегодня, 12:30
      Не путайте Brent c Urals, это разные марки нефти. И стоят они по разному.
    3. Володин Звание
      Володин
      +5
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Glagol1
      Весь мир сейчас торгует по 85-89 долл за баррель, а мы - по 69. Автор, задумайтесь,

      Вам для начала стоило бы разобраться с марками нефти, а потом "весь мир"...
    4. lexat7 Звание
      lexat7
      0
      Сегодня, 12:49
      Чем весь мир торгует? Российской Urals по 85-89? smile
      1. lexat7 Звание
        lexat7
        0
        Сегодня, 12:52
        Стоимость российской нефти Urals, основного экспортного сорта, к 17 июля восстановилась до $55–56 за баррель после снижения в начале июля до докризисных уровней. Цена на базисе FOB (погрузка на судно) Приморск и Усть-Луга составила $55,33 за баррель, а FOB Новороссийск — $55,93. Это следует из обзора международного агентства Argus. Рост произошел на фоне повышения мировых цен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и сохраняющихся рисков для поставок через Ормузский пролив.

        По данным Argus, стоимость Североморского датированного (NSD, корзина североморских сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и WTI Midland) в конце прошлой недели (13–19 июля) достигла $82,68 за баррель. Дисконт Urals к эталонному сорту сохранился на высоком уровне — $27,35 за баррель для партий FOB Приморск и Усть-Луга и $26,75 за баррель на базисе FOB Новороссийск. Рост мирового бенчмарка помог компенсировать расширение дисконта на российский сорт.
  5. rytik32 Звание
    rytik32
    +4
    Сегодня, 12:29
    Есть хорошая новость!
    Московский НПЗ не стал слушаться "Рейтерс" и простаивать до 2027 года, а сегодня возобновил работу в объеме 20 тыс. тонн в сутки (это около половины от максимальной мощности).
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 12:32
      Алиса говорит, нет такой новости.
      1. maxxavto Звание
        maxxavto
        +1
        Сегодня, 12:39
        я тут как-то спросил Алису, покажи как Трамп расталкивал участников съезда НАТО, не помню какой год поисковики показывают, а Алиса ответила, что это фейк и результат работы искуственного интеллекта )))
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 12:49
          Всё так. Отечественный помощник врать не будет.
      2. rytik32 Звание
        rytik32
        +1
        Сегодня, 12:49
        Ремонт завершили еще 7 июля https://absatz.media/news/170921-silenok-ne-hvatit-ekspert-nazval-nevozmozhnym-unichtozhenie-npz-v-moskve
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 12:52
          Ну вот всё хорошо, а люди сгущают понимаешь.
    2. 27091965i Звание
      27091965i
      0
      Сегодня, 12:45
      Добрый день.
      Московский НПЗ не стал слушаться "Рейтерс" и простаивать до 2027 года, а сегодня возобновил работу в объеме 20 тыс. тонн в сутки (это около половины от максимальной мощности).

      Уважаемый Алексей, не спешите писать такие новости.
    3. esl462 Звание
      esl462
      +1
      Сегодня, 12:53
      Он уже две недели работает.
  6. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 12:38
    Каллас продолжает настаивать на дальнейшем снижении потолка. Однако Карлсон обозначил ей параметры и определил умственные способности!
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:43
    Бессмысленно обсуждать действия бессмысленного фэйса...
    Не интересно, к тому же...
  8. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:54
    Здесь не сказано: Нефть торгуется 69 цифра. но не сказано, кто торгует по такой цене (раз не сказано, значит можно так трактовать. по 69 цифра. торгуют уже посредники) Ормузский пролив закупорен. Российская под санкциями Не законными (и почему то гос-во не судится) а в Европе недостатка нет
  9. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 13:07
    В том числе эта настойчивость Каллас дала повод в недавнем эфире Такера Карлсона удостоить её характеристики «откровенно глупой женщины, непонятно как оказавшейся у руля евродипломатии».
    Всё просто, дед Урсулы (урождённая Альбрехт), был владельцем "Кренгольмской мануфактуры", а дед Кайи был его совладельцем.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:27
      Цитата: carpenter
      В том числе эта настойчивость Каллас .......... «откровенно глупой женщины, непонятно как оказавшейся у руля евродипломатии».
      ....... дед Урсулы ....... был владельцем "Кренгольмской мануфактуры", а дед Кайи был его совладельцем.
      Спасибо, Дмитиий!
      вот где собака порылась lol wassat

      А можно ли узнать Ваше отчество.