Ценовой «потолок», введённый странами G7 для российской нефти, продолжает демонстрировать свою полную бессмысленность. По последним данным, Urals торгуется уже в районе 69 долларов за баррель на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий, в том числе на фоне угроз йеменских хуситов начать блокаду саудовских портов на Красном море.69 за баррель - это более чем на 20 долларов выше искусственно установленного ограничения. Напомним, что «потолок» был придуман, чтобы лишить Россию нефтяных доходов. На практике же он стал одним из самых надёжных механизмов перенаправления сверхприбыли в карманы посредников и альтернативных покупателей.На этом фоне глава евродипломатии Кая Каллас продолжает настаивать на дальнейшем снижении потолка. Видимо, в расчёте, что если очень сильно захотеть, физика рынка наконец сдастся. В том числе эта настойчивость Каллас дала повод в недавнем эфире Такера Карлсона удостоить её характеристики «откровенно глупой женщины, непонятно как оказавшейся у руля евродипломатии». Судя по реакции европейских столиц, формулировка вызвала скорее неловкое молчание, чем возмущение.Ирония момента особенно тонка: чтобы обойти собственные санкции и получить необходимые объёмы российской нефти, страны ЕС теперь вынуждены покупать её у Индии и других посредников. Та же самая нефть, только с длинным трафиком, через Азию и обратно. По оценкам экспертов, такая «параллельная» схема обходится Европе минимум на 40% дороже прямых поставок.Таким образом, «потолок» успешно выполняет лишь одну задачу: делает энергоносители дороже для европейского потребителя, сохраняет доходы российской стороны (пусть и в несколько ином виде) и щедро субсидирует азиатских трейдеров. Игра, где главные проигравшие - европейские домохозяйства и промышленность.Пока Кая Каллас призывает «ещё сильнее надавить на Россию», рынок тихо посмеивается и продолжает торговать Urals выше потолка. Видимо, нефть, в отличие от некоторых европейских политиков, плохо понимает команды из Брюсселя.

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