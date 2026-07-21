«Нафтогаз»: Россия третий день подряд бьёт по объектам нефтедобычи под Харьковом

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«Нафтогаз»: Россия третий день подряд бьёт по объектам нефтедобычи под Харьковом


Украинская госкомпания «Нафтогаз» сообщила о системных ударах по объектам газодобычи в Харьковской области. По её словам, российские атаки продолжаются третий день подряд и носят целенаправленный характер.



В воскресенье удар был нанесён по одному из добывающих активов. После попадания вспыхнул масштабный пожар, оборудование пришлось остановить, что привело к потерям объёмов добычи. Утром в понедельник российские силы атаковали ещё один объект нефтедобывающей компании, причинив значительные разрушения. В настоящее время ведётся оценка масштабов повреждений.

Напомним, 17 июля Россия уже наносила массированные удары по объектам «Нафтогаза» сразу в трёх областях – Харьковской, Полтавской и Сумской. Тогда на нескольких объектах возникли пожары, и их работу временно приостановили, что также отразилось на объёмах добычи. Как заявили в «Нафтогазе», эта атака стала уже 250-й по объектам компании с начала года.

В условиях, когда «Нафтогаз» теряет добычу, а запасы газа в хранилищах снижаются, каждый новый удар приближает Киев к энергетическому дефициту предстоящей зимой. Кроме того, это справедливый ответ на атаки киевского режима по российским НПЗ.
2 комментария
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  1. свой1970 Звание
    свой1970
    0
    Сегодня, 12:55
    "Как заявили в «Нафтогазе», эта атака стала уже 250-й по объектам компании с начала года"- ну и хорошо,с юбилеем, лучше - больше.
  2. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:58
    Запасы в хранилищах снижаются, а нельзя их уничтожить?