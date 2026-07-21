Американский F-16B в российской расцветке замечен на авиабазе ВВС США в Аризоне

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Американский F-16B в российской расцветке замечен на авиабазе ВВС США в Аризоне

Истребитель американских ВВС в российской расцветке был замечен на авиабазе в Аризоне в ходе выруливания на взлетную полосу. Речь идет о двухместной версии истребителя F-16B.

Американский истребитель F-16B в имитирующей раскраску российских истребителей Су-35 был замечен в Аризоне, хотя такие самолеты не редкость в другом штате — Невада, где на авиабазе ВВС США Неллис базируется 64-я эскадрилья «Агрессор», изображающая в ходе учений авиацию условного противника.



Сам F-16B — это двухместная учебно-боевая модификация американского истребителя F-16 Fighting Falcon. Обращает на себя внимание обведенная желтой линией красная звезда на хвосте самолета. На российских самолетах просто красная звезда, желтым обводят китайцы, но у них внутри еще иероглиф, а по бокам звезды — лента. Видимо, американцы просто не стали заморачиваться, а нанесли то, что видели.

С большой вероятностью данный истребитель входит в состав эскадрильи «агрессоров», ранее там уже красили F-16 в камуфляж российского истребителя Су-57, что вызвало восторг даже у американских пилотов.
6 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:38
    ... это единственный случай когда хочется чтобы амеры сбили самолёт со звездой....
  2. hiller Звание
    hiller
    -1
    Сегодня, 12:43
    Интересно, а как это сказывается на результатах обучения матрасных пилотов? Или окраска в стиле истребителей РФ прибавила в технических характеристиках F-16. Сомневаюсь. "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременило"
  3. Azim77 Звание
    Azim77
    0
    Сегодня, 12:43
    А на практике есть смысл от раскраски в цвета противника? В небе при современных скоростях есть возможность визуально отличить? Или просто для СМИ краску тратят?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:48
      Положено по уставу даже там.
  4. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 13:04
    Обращает на себя внимание обведенная желтой линией красная звезда на хвосте самолета. На российских самолетах просто красная звезда, желтым обводят китайцы...

    автору написанного текста - на российских самолетах окантовка звезды белого и синего цвета
    drinks
  5. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 13:06
    А потом у них всякие чудаки из окон прыгают с криком "Русские идут!"