WSJ: Иран перенёс тысячи центрифуг в защищённый объект под горой Пикакс

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WSJ: Иран перенёс тысячи центрифуг в защищённый объект под горой Пикакс


Израильские и американские официальные лица сообщили, что, по данным разведки, Тегеран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели, прорытые глубоко внутри горы Пикакс. Это произошло ещё прошлой осенью, после того как в ходе 12-дневной войны в июне 2025 года удары США и Израиля нанесли серьёзный ущерб трём основным ядерным объектам Ирана.



Гора Пикакс, известная в Иране как Кух-е Коланг Газ Ла, расположена примерно в двух километрах к югу от ядерного комплекса в Натанзе. Она находится под слоем скальной породы толщиной от 90 до 140 метров. По оценкам экспертов, это делает комплекс защищённым ещё лучше, чем подземный объект в Фордо. Последний ранее был целью атак.

Тегеран утверждает, что объект является заводом по производству центрифуг. Однако инспекторы МАГАТЭ не имеют к нему доступа и не могут проверить эту информацию. Глава агентства Рафаэль Гросси заявлял, что Иран не дал ответов на вопросы о деятельности на этом объекте, и ранее уведомлял о намерении проводить там ядерную деятельность.

По данным израильских военных, за последние 15 месяцев активность на объекте продолжалась. Фиксировалось движение грузовиков, усиление туннелей и строительство периметра безопасности. Дональд Трамп в интервью 13 июля впервые публично назвал гору Пикакс возможной целью, отметив, что Вашингтон готовится нанести по ней удар.
5 комментариев
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  1. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +1
    Сегодня, 13:24
    Атаковать Стреляете Ухо то может. Но 90 - 140 метров скалы ? Это термоядерные бункерные бомбы (B61-11 и B61-12) . Остальное блеф или так, входы подзасыпать, без ущерба основному производству.
  2. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    -1
    Сегодня, 13:25
    это делает комплекс защищённым ещё лучше, чем подземный объект в Фордо.

    Осел, груженый золотом, возьмет любую крепость.
    1. strannik1985 Звание
      strannik1985
      0
      Сегодня, 13:30
      Осел, груженый золотом, возьмет любую крепость.

      Что же раньше не взял?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 13:45
        Осел потомушто, демократический
  3. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 13:46
    ю. Глава агентства Рафаэль Гроссищ

    Лучше пусть выяснит, кто обстреливает ЗАЭС