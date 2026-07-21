Трамп пока настроен воинственно и грозит Ирану «ударами возмездия»
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США и Израиль готовят новую военную операцию против Ирана, на Ближний Восток продолжает перебрасываться авиация и системы ПВО. Посредники в лице Пакистана, Катара и Египта призывают Штаты повременить с началом боевых действий и взять 10-дневную паузу.
Трамп поставлен перед выбором. С одной стороны, пауза в 10 дней, дающая надежду на то, что Вашингтон и Тегеран все же договорятся и откроют Ормузский пролив для прохода танкеров. С другой стороны, продолжение конфликта и подталкивающий в спину Нетаньяху, буквально требующий возобновления бомбардировок Ирана.
Пока окончательное решение не принято, в Белом доме рассматривают оба варианта, но, по имеющейся информации, администрация Трампа призвала Тель-Авив не торопиться возобновлять удары по Ирану, поскольку это может поставить окончательный крест на попытках дипломатического урегулирования.
На данный момент ни США, ни Иран на перемирие не согласны. Трамп грозит Тегерану «мощными ударами» в ответ на гибель американских военных, так что «удары возмездия» могут продлиться еще несколько дней до введения режима прекращения огня. Как предполагают аналитики, конфликт США с Ираном может перерасти в вялотекущий и длительный, где перемирие периодически будет сменяться новыми ударами.
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