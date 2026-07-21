Силовая установка самолёта 6-го поколения должна стать летающей электростанцией

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Силовая установка самолёта 6-го поколения должна стать летающей электростанцией

Avio Aero (Италия), IHI Corporation (Япония) и Rolls-Royce сделали шаг ближе к наземным испытаниям демонстратора двигателя для так называемой Глобальной программы боевой авиации (GCAP). Речь идёт о проектировании силовой установки для истребителя шестого поколения.

Используя запредельный пафос, пресс-служба Rolls-Royce пишет:

Консорциум продвигает поколенческую смену мощности и силовой установки, необходимую для создания самых передовых боевых самолётов следующего поколения в мире. Укрепляя свой совместный подход и достигая ключевых технологических этапов, партнёры продвигают возможности, гарантирующие будущую безопасность наших стран.

Директор перспективных программ Rolls-Royce Фил Таунли заявил, что новая силовая установка станет не просто генератором тяги, а, по сути, летающей электростанцией, которая способна «справляться с беспрецедентными электрическими и тепловыми нагрузками, необходимыми для работы датчиков и систем вооружения следующего поколения».

По большому счёту, новый двигатель для боевой авиации будет представлять собой гибридную установку, что, как утверждается, позволит увеличить радиус боевого вылета и технический ресурс всей системы.

В настоящее время инженеры консорциума провели более 100 испытаний узлов и компонентов в уменьшенном масштабе. Демонстратор, как сообщается, позволит снизить технические риски и усовершенствовать производственные процессы перед выпуском серийного двигателя. Для ускорения работ в британском Рединге открыт совместный центр сотрудничества, объединивший специалистов трёх компаний, GCAP Agency и промышленного интегратора Edgewing.

Ключевой особенностью самого истребителя GCAP станет управление роем дронов, включая ударные и разведывательные беспилотные аппараты. Самолёт будет интегрирован в сетецентрическую боевую систему, где пилотируемая машина координирует действия БПЛА, обменивается с ними данными в реальном времени и действует в условиях сложной и многоуровневой противовоздушной обороны.
8 комментариев
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  1. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 13:11
    Похоже взялись за гравицапы и пузырьковые двигатели , только вес и габариты какие будут с многоэтажку.
  2. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 13:12
    Можно сразу сказать, что действительно запредельный пафос. Ведь любому специалисту известны используемые процессы и их алгоритмы, а так же архитектура силовой установки, а главное, что все эти достижения находятся на пределе модернизации и развития. Поэтому сдержанно ухмыльнемся.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 13:15
    ...а "фонить" сей двигатель тоже будет как электростанция?
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 13:17
    ""Самолёт будет интегрирован в сетецентрическую боевую систему, где пилотируемая машина координирует действия БПЛА, обменивается с ними данными в реальном времени и действует в условиях сложной и многоуровневой противовоздушной обороны.""

    Не понял зачем в цепочке роя дронов, нужен живой человек да ещё в таком крутом пепелаце при наличии старлинка и дронов ретрансляторов.
  5. ugol2 Звание
    ugol2
    +1
    Сегодня, 13:18
    Похоже Запад постепенно определяется с концепцией 6-го поколения. Это малозаметный летающий КП для БПЛА.
    Никакой сверх-маневренности. Никакого гиперзвука. Никакого выхода в космос. Просто летающий компьютер на "старых", слегка модернизированных двигателях.
    А всё выше перечисленное откладывается лет на 50-70 для 7-го поколения.
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:18
    Силовая установка самолёта 6-го поколения должна стать летающей электростанцией. Новый двигатель для боевой авиации будет представлять собой гибридную установку, что, как утверждается, позволит увеличить радиус боевого вылета и технический ресурс всей системы.

    Ну, если бы речь шла о винтовом самолёте, я бы ещё поверил про гибридность. Для реактивного это бред. laughing
    1. andranick Звание
      andranick
      0
      Сегодня, 13:29
      Я не знаю, что подразумевается под гибридностью, но вполне возможно там вентилятор впихнули, при этом оставили возможность работы и в чисто реактивном режиме?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 13:42
        Думается, гибридность в том, что при режиме турбореактивного двигателя будет и кусочек турбовального, с отбором мощности на здоровущий генератор.