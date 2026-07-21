Узбекские ВВС адаптировали Су-25БМ для применения американских авиабомб Mk82

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Узбекские ВВС адаптировали Су-25БМ для применения американских авиабомб Mk82


ВВС Узбекистана получили возможность наносить высокоточные удары с использованием американских боеприпасов. Штурмовики Су-25БМ, прошедшие глубокую модернизацию на Чирчикском авиаремонтном заводе, теперь могут применять американские 500-фунтовые авиабомбы Mk82 с израильскими модульными комплектами наведения Lizard-3.



В январе 2026 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил предприятие, где ему доложили о результатах успешной модернизации производственных мощностей. Благодаря внедрению передовых технологий, завод теперь оснащает самолёты современными системами навигации, приборами ночного видения и комплексами бортовой самообороны.

Комплект Lizard-3, разработанный израильской компанией Elbit Systems – это модульная система лазерного наведения. Она превращает обычные неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы. Система обеспечивает наведение с пропорциональной навигацией, повышенную точность при поражении движущихся целей и улучшенное подавление помех.

Чирчикский авиаремонтный завод, к слову, остаётся единственным предприятием в СНГ и Центральной Азии, сертифицированным Airbus для ремонта вертолётов.
8 комментариев
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  1. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:15
    ВВС Узбекистана получили возможность наносить высокоточные удары с использованием американских боеприпасов. Штурмовики Су-25БМ, прошедшие глубокую модернизацию на Чирчикском авиаремонтном заводе, теперь могут применять американские 500-фунтовые авиабомбы Mk82 с израильскими модульными комплектами наведения Lizard-3.

    Похоже планируют передать их скакуасам.
    иначе смысла бы не было.
    Простые бомбы им могли и мы передать. Да и у нас им было бы легче и проще провести эту модернизацию.
    Соответствующие боеприпасы у них с давних пор есть.
    Воевать им по сути не с кем. А затевать дорогую модернизацию под боеприпасы далёких западных стран, без цели продать это вооружение бессмысленно.
    Но, время покажет мою правоту. Или опровергнет. lol
    1. bober1982 Звание
      bober1982
      +1
      Сегодня, 13:32
      Цитата: К-50
      Воевать им по сути не с кем

      Не совсем так.
      В Узбекистане многочисленные таджикские анклавы,в Таджикистане - узбекские.
      Постоянные приграничные споры,упрёки,обвинения,Турция одних поддерживает,Иран других.
      Сейчас все успокоились.
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 13:19
    Ну вот, с кем задружились, туда пусть и отправляют своих моджахедов на заработки. Да вместе с семьями, да всем аулом.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 13:27
      Цитата: Reptiloid
      туда пусть и отправляют своих моджахедов на заработки. Да вместе с семьями, да всем аулом.

      Хорошо бы!! А так, подумать только, сколько лет Россия их ублажала, а вот теперь повылазили!
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 13:37
        Цитата: Егоза
        подумать только, сколько лет Россия их ублажала

        Вот они и оборзели ! А держали бы в ежовых рукавицах - на задних лапках бы ходили !
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 13:38
        Так сколько денег, уважаемся Елена , вкладывает РФ в строительство школ, парков, и др, там, в СА? Мягка сила, думают . И здесь пособия, квартиры ...... Но --- мало им. Все ездили к Трампу на поклон ,облабызали ему туфли и клялись в вечной любви love
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 13:20
    Скорее всего этими бомбами с Узбекистаном расплачиваются талибы за поставки топлива и стройматериалов. А талибам они достались в качестве трофеев.
  4. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 13:44
    Узбекские ВВС адаптировали Су-25БМ для применения американских авиабомб Mk82

    Вот, по сути, один основной вопрос только в связи с этим: зачем узбекам адаптация под американские беоприпасы? С кем воевать собрались уважаемые партнеры?