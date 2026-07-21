Запад ошибочно принимает медленное продвижение ВС РФ за неспособность наступать
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В западных странах ошибочно принимают медленное продвижение российской армии за неспособность наступать и истощение сил, но это не так, считает коммодор ВМС Британии в отставке Стив Джерми. По его словам, на Западе просто не понимают смысл специальной военной операции России на Украине.
Российская армия придерживается четкой стратегии в наступлении, и то, что на Западе ошибочно считают истощением сил, является задумкой российского командования. По мнению отставного коммодора, ВС РФ специально наступают медленно, используя против украинской армии тактику «истощения», причем весьма успешно.
Как подчеркнул британец, российская стратегия направлена на полное освобождение четырех регионов, и это будет достигнуто в любом случае. А далее уже может последовать освобождение всей Новороссии, а это Харьков, Николаев, Одесса, Днепропетровск. Сколько это займет времени, пока никто не знает, но российская стратегия действует, россияне изматывают украинскую армию, несущую очень большие потери, которые не удается компенсировать.
На Западе кажется, что у российской армии дела идут не очень хорошо. Она не захватывает много территорий. Это не так. Она захватывает территории как минимум последние 30 месяцев. Они захватывают их не просто так, а чтобы измотать и привлечь на свою сторону украинскую армию.
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