Запад ошибочно принимает медленное продвижение ВС РФ за неспособность наступать

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Запад ошибочно принимает медленное продвижение ВС РФ за неспособность наступать

В западных странах ошибочно принимают медленное продвижение российской армии за неспособность наступать и истощение сил, но это не так, считает коммодор ВМС Британии в отставке Стив Джерми. По его словам, на Западе просто не понимают смысл специальной военной операции России на Украине.

Российская армия придерживается четкой стратегии в наступлении, и то, что на Западе ошибочно считают истощением сил, является задумкой российского командования. По мнению отставного коммодора, ВС РФ специально наступают медленно, используя против украинской армии тактику «истощения», причем весьма успешно.



Как подчеркнул британец, российская стратегия направлена на полное освобождение четырех регионов, и это будет достигнуто в любом случае. А далее уже может последовать освобождение всей Новороссии, а это Харьков, Николаев, Одесса, Днепропетровск. Сколько это займет времени, пока никто не знает, но российская стратегия действует, россияне изматывают украинскую армию, несущую очень большие потери, которые не удается компенсировать.

На Западе кажется, что у российской армии дела идут не очень хорошо. Она не захватывает много территорий. Это не так. Она захватывает территории как минимум последние 30 месяцев. Они захватывают их не просто так, а чтобы измотать и привлечь на свою сторону украинскую армию.
7 комментариев
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  1. Горыныч1976 Звание
    Горыныч1976
    0
    Сегодня, 13:38
    ..каждая война, а это именно война, выстраивает свои подходы, самое главное, понимание конечных целей и сохранить жизни своих солдат..
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 13:40
    а чтобы измотать и привлечь на свою сторону украинскую армию.
    Ага ! Завтра Сырский отдаст приказ всей ВСУ стать под триколор.... wassat
    1. andranick Звание
      andranick
      0
      Сегодня, 13:45
      Корявый перевод.
      Но изначально они занимали территории не просто ради самих территорий. Они делали это, чтобы измотать и истощить украинскую армию
  3. Русич Звание
    Русич
    -1
    Сегодня, 13:40
    Думаю, споры будут жаркие.
    В общем я тоже так думаю, только цель такого темпа другая, на мой взгляд.
    ЛДНР можно было быстро освободить. Но на этом СВО и закончилась бы.
    Тут уместен такой вот анекдот.
    Стоят на холме два быка — старый и молодой. Мимо (под холмом) проходит стадо коров. Молодой бык пихает старого под бок: "Ну давай, ну давай быстренько сбежим с холма и вот ту, молоденькую, тра хнем, или вот ту, стройненькую. Ну давай, быстренько...". Старый бык долго слушает, качает головой, потом говорит: "Нет, мы медленно спустимся с холма и медленно покроем все стадо".
  4. Касатик Звание
    Касатик
    +1
    Сегодня, 13:41
    На Западе не знают, что "мы еще не начинали".
  5. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    0
    Сегодня, 13:42
    Они захватывают их не просто так, а чтобы измотать и привлечь на свою сторону украинскую армию.

    привлечь на свою сторону украинскую армию? wassat там в подкорке прописана ненависть к России, поэтому это нецелесообразно по идеологическим соображениям
  6. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 13:42
    Запад вообще не понимает Россию и ее духовную силу. Европа и Америка все оценивают в деньгах, думая что и в России основная масса населения живет ради денег. История Запада и история России - два разных понятия. Запад и Америка в копилке своей истории имеют только захват чужого, а история России всегда была наполнена защитой своей территории и своей культуры от захватчиков. Так и на СВО - Россия освобождает свое, а не захватывает чужое.
  7. Комментарий был удален.