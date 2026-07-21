Для увольнения Сырского нужны нардепы Верховной Рады, а они на каникулах

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Для увольнения Сырского нужны нардепы Верховной Рады, а они на каникулах

Тема возможного снятия с должности главкома ВСУ Александра Сырского весьма популярна на Украине и не сходит со страниц прессы. Как сообщают украинские ресурсы, даже если будет принято решение о его замене, раньше августа сделать это не удастся.

Чтобы уволить Сырского, необходимо согласие Верховной Рады, но украинские нардепы разъехались на летние каникулы и теперь соберутся только в августе. А о прерывании каникул и внеочередном заседании никто не сообщал. Новый же министр обороны не может пока назначить нового главкома, потому что назначенный на эту должность представитель СБУ Хмара пока исполняющий обязанности. Так что главком ВСУ «в домике» до середины следующего месяца.



Чтобы назначить полноценного министра, должна собраться Рада, которая сейчас на каникулах. То есть, если не будет внеочередного заседания, то не будет и отставки Сырского до 18 августа.

Между тем ряд украинских медиа сообщает, что инициатором снятия с должности министра обороны Федорова был экс-глава офиса Зеленского Ермак, продолжающий контролировать денежные потоки и давать советы «нелегитимному». Причиной называют то, что Федоров попытался перекрыть кормушку для Ермака с его окружением, перенаправив средства на подконтрольные себе фирмы. Кроме того, Сырский является креатурой Ермака, назначенной на должность главкома ВСУ с подачи экс-главы офиса. В то же время ряд по Киеву ходят слухи, что Зеленский все же пойдет на увольнение Сырского, так как боится, что «картонный майдан» перерастет в что-то более серьезное.
6 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:21
    Отмазку придумали чтобы Сырского не трогать , жаба-гадюкинг продолжается.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:26
      Я с соседями говорил, они оказываются тоже так сильно переживают за ситуацию главы всушников вна Украине, что ловят на лету каждую новость от наших СМИ. Не знал, что у нас тут новость так близка и важна для людей. Я ещё понимаю когда СМИ наши нам вещают чего там с каким нибудь губернатором в США, выборы мэра Нью Йорка там или нюансы сенатских слушаний в конгрессе, но не Украина же. Вот оно как оказывается людям нужно.
      1. pyagomail.ru Звание
        pyagomail.ru
        +1
        Сегодня, 14:30
        Цитата: Копчёный
        Вот оно как оказывается людям нужно.

        Людей это интересует в том смысле, что пауки в банке грызутся, и для России это хорошо.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 15:13
      Да можно им помочь уволить сырка, подловить как дудаева и уволить.... negative
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 14:57
    Да нам-то какая разница? Сырский,Колбасный,Мармеладный или Манакашный? Все они ххххх (тут ВО запикивает мой текст)и место им на висилице
  3. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 15:35
    Война войной, а обед по расписанию.