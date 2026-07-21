Чтобы назначить полноценного министра, должна собраться Рада, которая сейчас на каникулах. То есть, если не будет внеочередного заседания, то не будет и отставки Сырского до 18 августа.

Тема возможного снятия с должности главкома ВСУ Александра Сырского весьма популярна на Украине и не сходит со страниц прессы. Как сообщают украинские ресурсы, даже если будет принято решение о его замене, раньше августа сделать это не удастся.Чтобы уволить Сырского, необходимо согласие Верховной Рады, но украинские нардепы разъехались на летние каникулы и теперь соберутся только в августе. А о прерывании каникул и внеочередном заседании никто не сообщал. Новый же министр обороны не может пока назначить нового главкома, потому что назначенный на эту должность представитель СБУ Хмара пока исполняющий обязанности. Так что главком ВСУ «в домике» до середины следующего месяца.Между тем ряд украинских медиа сообщает, что инициатором снятия с должности министра обороны Федорова был экс-глава офиса Зеленского Ермак, продолжающий контролировать денежные потоки и давать советы «нелегитимному». Причиной называют то, что Федоров попытался перекрыть кормушку для Ермака с его окружением, перенаправив средства на подконтрольные себе фирмы. Кроме того, Сырский является креатурой Ермака, назначенной на должность главкома ВСУ с подачи экс-главы офиса. В то же время ряд по Киеву ходят слухи, что Зеленский все же пойдет на увольнение Сырского, так как боится, что «картонный майдан» перерастет в что-то более серьезное.