В МИД Индии вызвали российского дипломата из-за удара по судну под Одессой
7 10965
Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова, чтобы выразить «серьёзную озабоченность и однозначное осуждение» атаки на торговое судно у побережья Украины, в результате которой погибли 10 человек, включая четырёх граждан Индии.
Индийская пресса пишет:
Это первый случай гибели индийских моряков в российско-украинском конфликте.
В МИД вызвали именно Ладанова, поскольку посол России находился за пределами Нью-Дели.
Инцидент произошёл вечером 19 июля, когда сухогруз MV Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау покидал порт Одессы с грузом. По данным украинской стороны, судно поразили три крылатые ракеты Х-59/Х-69. На борту находились 17 членов экипажа - граждане Индии и Сирии. Четыре индийца погибли, ещё один госпитализирован в критическом состоянии.
Индийская сторона заявила российскому дипломату, что «такие нападения подрывают безопасность, защищённость и стабильность международной морской торговли».
При этом в официальном заявлении МИД Индии Россия напрямую не упоминалась. Там указано на общую недопустимость атак на гражданские суда. Однако украинский министр иностранных дел Андрей Сибига возложил ответственность на Россию, заявив, что та «не заботится о последствиях». Его заявления индийские СМИ и растиражировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что Россия продолжит наносить удары по судам, перевозящим военные грузы для Киева:
Мы разъясняем свою позицию индийским партнёрам.
Напомним, что в украинские порты зачастую заходят суда с грузом оружия и боеприпасов, а оттуда выходят либо порожняком, либо с грузом зерна, удобрений или подсолнечного масла. Киевский режим позиционирует такие суда как сугубо гражданские.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация