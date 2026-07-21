В МИД Индии вызвали российского дипломата из-за удара по судну под Одессой

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В МИД Индии вызвали российского дипломата из-за удара по судну под Одессой

Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова, чтобы выразить «серьёзную озабоченность и однозначное осуждение» атаки на торговое судно у побережья Украины, в результате которой погибли 10 человек, включая четырёх граждан Индии.

Индийская пресса пишет:



Это первый случай гибели индийских моряков в российско-украинском конфликте.

В МИД вызвали именно Ладанова, поскольку посол России находился за пределами Нью-Дели.

Инцидент произошёл вечером 19 июля, когда сухогруз MV Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау покидал порт Одессы с грузом. По данным украинской стороны, судно поразили три крылатые ракеты Х-59/Х-69. На борту находились 17 членов экипажа - граждане Индии и Сирии. Четыре индийца погибли, ещё один госпитализирован в критическом состоянии.

Индийская сторона заявила российскому дипломату, что «такие нападения подрывают безопасность, защищённость и стабильность международной морской торговли».

При этом в официальном заявлении МИД Индии Россия напрямую не упоминалась. Там указано на общую недопустимость атак на гражданские суда. Однако украинский министр иностранных дел Андрей Сибига возложил ответственность на Россию, заявив, что та «не заботится о последствиях». Его заявления индийские СМИ и растиражировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что Россия продолжит наносить удары по судам, перевозящим военные грузы для Киева:

Мы разъясняем свою позицию индийским партнёрам.

Напомним, что в украинские порты зачастую заходят суда с грузом оружия и боеприпасов, а оттуда выходят либо порожняком, либо с грузом зерна, удобрений или подсолнечного масла. Киевский режим позиционирует такие суда как сугубо гражданские.
65 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +20
    Сегодня, 14:25
    А не хрен с бандэрлогами торговать.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +6
      Сегодня, 14:31
      Да не фига оправдываться. Не уж то индийская сторона не понимает почему всё это произошло? Ну если не понимают. вот им урок на будущее.
      1. bk316 Звание
        bk316
        -19
        Сегодня, 14:47
        Ну если не понимают. вот им урок на будущее

        Ну да , ну да.
        Только вот тогда будет не у кого бензин покупать, когда припрет.
        1. uber Звание
          uber
          +13
          Сегодня, 14:58
          Ну то есть за бензин можно нагнуться и позволить "дорогим партнерам" подбросить киевскому наркету оружия для убийства российских граждан?
          Иными словами цигане более принципиальны, чем русские и откажутся заработать лишний шекель на торговле бензином? Ну-ну.
          1. bk316 Звание
            bk316
            -8
            Сегодня, 15:07
            откажутся заработать лишний шекель на торговле бензином

            Откажутся и лекарства поставлять откажутся и гнать через себя серый импорт.
            Если перейдут из категории дружественных в категорию недружественных.
            Тяжело воевать, когда вокруг одни враги.

            Ну то есть за бензин можно нагнуться и позволить

            Бензин это кровь войны, без него войну не выиграть.
            1. uber Звание
              uber
              +5
              Сегодня, 15:10
              Ну то есть цыгане принципиальные и из-за 4-х чуваков они откажутся от денег?
              А наши потерпят пока цыгане поднимают шекели за перевозку и продажу БП, которыми лупят по ВС РФ и гражданке?

              Не мешало бы индусам подрезать удобрения в таком случае за уже зафиксированные поставки индийских боеприпасов укрозергам.
              1. bk316 Звание
                bk316
                -1
                Сегодня, 15:16
                Ну то есть цыгане принципиальные и из-за 4-х чуваков они откажутся от денег?

                Из-за 4 не откажутся, а вы думаете их там больше нет?
                В ормузском проливе ни иранцы ни американцы не отважились топить китайские танкеры, как вы думаете почему?
                КНР поставляет в 404 хренову тучу комплектухи для БПЛА.
                Что предлагаете сделать в плане противодействия?
            2. ettore Звание
              ettore
              -2
              Сегодня, 15:16
              Цитата: bk316
              Ну то есть за бензин можно нагнуться и позволить

              Бензин это кровь войны, без него войну не выиграть.

              Бензин - кровь, деньги - кровь - и всё импортное, докатились.
            3. Havoc Звание
              Havoc
              0
              Сегодня, 15:46
              Цитата: bk316
              откажутся заработать лишний шекель на торговле бензином

              Откажутся и лекарства поставлять откажутся и гнать через себя серый импорт.
              Если перейдут из категории дружественных в категорию недружественных.
              Тяжело воевать, когда вокруг одни враги.

              Ну то есть за бензин можно нагнуться и позволить

              Бензин это кровь войны, без него войну не выиграть.

              Прочтите Макса , на что готовы пойти капиталисты при 300 % прибыли.
              Судно не Индийское, т.е. формально мы им ничего не сделали, а то что погибли четверо индийцев так они может и не граждане Индии уже.
        2. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          +1
          Сегодня, 15:35
          Только вот тогда будет не у кого бензин покупать, когда припрет.
          А много бензина в Россию из Индии пришло? recourse По сообщениям прессы всего один танкер. Т. е., говоря словами классиков "Много шума из ничего" request
        3. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 15:52
          Ну да , ну да.
          Только вот тогда будет не у кого бензин покупать, когда припрет.

          Бензин из нашей нефти, если не ошибаюсь. Из нефти по хорошей цене, на переработке которой индусы озолотились.
      2. ian Звание
        ian
        +2
        Сегодня, 14:50
        Цитата: marchcat
        Да не фига оправдываться. Не уж то индийская сторона не понимает почему всё это произошло? Ну если не понимают. вот им урок на будущее.

        Все все понимают. Но таковы правила игры. request
        1. marchcat Звание
          marchcat
          +2
          Сегодня, 14:56
          Вы считаете, что еще остались хоть какие то правила? М-да. Вот только кто с этими правилами сейчас считается, кроме нашего руководства?
          1. ian Звание
            ian
            +2
            Сегодня, 15:20
            Правила остаются правилами независимо от того, руководствуешься ты ими или нет. Считаются все. Некоторые пренебрегают.
            В международных отношениях весьма строгое делопроизводство. Нота- его составляющая... hi
      3. ростов-папа Звание
        ростов-папа
        +1
        Сегодня, 15:28
        индусы думали что в рай попали , и нашим и вашим , мы им запчасти и комплектующие для военной техники , а они их в "незалежную" продают , получили урок пусть не жалуются
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 15:36
          Цитата: ростов-папа
          мы им запчасти и комплектующие для военной техники , а они их в "незалежную" продают

          Ух ты, и списочек комплектующих/запчастей у вас имеется? Не поделитесь данными?
      4. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 15:43
        Как всегда, есть нюансы -конечно надо было бить по сухогрузу, но когда он только шел в Одессу с грузом оружия/боеприпасов, тогда факт налицо, в крайнем случае -бить пока он у пирса /типа попал под раздачу при атаке вражеского порта/; а бить вдогонку по судну с пустыми трюмами или с зерном/маслом -уже ни чем не оправдать!
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +15
    Сегодня, 14:26
    Недавно американцы атаковали судно с индусами...3 индуса утопло...что характерно МИД Индии здесь промолчало...никаких протестов к Трампу не слышно...оригинально.
    Вообще то почему Индия посылает свои торговые суда в зону боевых действий следует еще разобраться. request
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +13
      Сегодня, 14:46
      В статье сказано судно под флагом Гвинеи-Бисау а экипаж сборный. В составе матросы индусы. Они просто наёмные работники, могли просто и не знать куда судно следует. А даже ежели и знали, то не нравиться увольняйся. Вопрос про демарш Индии в этом инциденте. Нам что выяснять про то какой экипаж на каждом судне. А вот объявить официально, что проход в порты окраины не безопасен, ну и соответственно далее ваши проблемы. Так это давно надо бы. А то санкции на которых те же индусы наживаются, удары по Российским кораблям в черном море, которых ни кто не замечает. Пора выяснить кто нам союзник или по крайней мере нейтрален, а кто продаст за 30 серебреников, не задумываясь.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:46
        Цитата: ВАМ
        А вот объявить официально, что проход в порты окраины не безопасен, ну и соответственно далее ваши проблемы.

        Как будто никто не знает, что у берегов Украины можно попасть под раздачу. Наверняка зарубежные СМИ вовсю мусолят эту тему, и так же понятно, что перед нацеливанием беспилотника на корабль, выяснять национальный состав наёмного сборного экипажа никто не собирается.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 15:09
      У них там индусы в составе экипажей танкеров регулярно тонут в Ормузском проливе , персов тоже никуда не вызывают . Радует то , что после этого вызова ВС РФ хорошо приложились по газовозу у берегов Румынии , то есть ,так понимаю , индусов никто не выискивал в составе экипажа.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 15:19
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Вообще то почему Индия посылает свои торговые суда в зону боевых действий следует еще разобраться.

      А их ведь предупреждали.
      Да и вообще какое дело Индии до судна Гвинеи Биссау ?
      А моряки через круинговые фирмы мотаются по всему миру, под любым флагом.
      Дело моряка куда ему идти работать, но это не дело Индии вмешиваться и посылать ноты. А песковы просто должны вообще молчать, а послы ноты спускать в унитаз.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:50
        Цитата: carpenter
        А песковы просто должны вообще молчать

        Ну почему же? На этот раз всё правильно сформулировано:
        "Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами. Мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима", - сказал представитель Кремля.

        https://tass.ru/politika/27936987
  3. Вайфу Звание
    Вайфу
    +2
    Сегодня, 14:26
    Трехжопые цыгане, представители того самого "глобального Юга".....
  4. bk316 Звание
    bk316
    +5
    Сегодня, 14:31
    Вот это и ответ на вопрос, а почему мы не топим в черном море суда.
    Да потому что они под флагами НЕукраины.
    В том числе и под флагами дружественных стран.

    Я правда не очень понимаю, почему не объявить черное море зоной запретной для судоходства. Это вполне законно.
    Ах у нас же не война, а СВО.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:12
      Цитата: bk316
      Я правда не очень понимаю, почему не объявить черное море зоной запретной для судоходства. Это вполне законно.
      Ах у нас же не война, а СВО.

      Очень интересно, как можно "законно" объявить в одностороннем порядке всё Чёрное море запретной зоной? А как быть с нейтральными международными водами и прибрежными зонами других государств, имеющих выход к морю? Ну очень круто! laughing
      1. ser580 Звание
        ser580
        0
        Сегодня, 15:24
        Прибрежные БУССР воды законно объявить зоной стрельб бессрочно- и все абсолютно по закону :)) И туда не должны заходить ни какие гражданские суда
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 15:37
      Цитата: bk316
      Вот это и ответ на вопрос, а почему мы не топим в черном море суда.

      Так я писал об этом сразу - чужой флаг. Но вроде по ним бить начали, и 5 лет не прошло.
  5. Не_боец Звание
    Не_боец
    +3
    Сегодня, 14:31
    А еще на нашем сайте есть статья о бездействии КЧФ. Свеженькая, сегодняшняя.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 15:38
      Да, но выложена она была в субботу, тогда информацияи о таких удаоах ещё не было, только по Одессе. И во всяком случае это надо было начинать в 2022
  6. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +2
    Сегодня, 14:32
    Индия хоть и не страна НАТО, но танцует куда-то туда.
    Турция, та что облагодетельствованна С-400, и вовсе, как произнёс Трамп: Это вторая по могуществу страна в НАТО.
    Некоторые господа-коммерсанты очень многовекторные.

    Индия проводит больше совместных военных учений с США, чем с любой другой страной мира.
    Основные цели маневров. Сдерживание Китая. Контроль ключевых морских проливов и обеспечение концепции «свободного Индо-Тихоокеанского региона».
  7. Кмет Звание
    Кмет
    +6
    Сегодня, 14:33
    Не "катались" бы вы, индусы, в Украину когда идет такая драка.. Что забыл индийский баркас на украинских берегах, если есть четкое понимание о том, что существует угроза поражения судов? Значит бизнес дороже рисков? Ну тогда и обижаться не на кого - только на себя. Голову нужно индусам включать, а не надеяться на русский авось - он исключительно для русских.
    "Что русскому хорошо, то немцу - смерть"©
  8. Юрий Васильев Звание
    Юрий Васильев
    +7
    Сегодня, 14:34
    Российская сторона тоже должна высказать озабоченность индийской стороне о недопустимости торговли и экономических связей с неофашистским киевским режимом, угрожающим безопасности России, а также недопустимости захода судов и индийских моряков в зону боевых действий из-за риска гибели. Такой вот обмен озабоченностями.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 14:35
    сухогруз MV Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау

    Чота в Гвинее никто не всполошился... Индусы исполняют, чтоб и нашим и вашим. Наверняка они не в курсах, где шатаются их граждане, но подсказали - надо отреагировать и продемонстрировать.
  10. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 14:41
    Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова, чтобы выразить «серьёзную озабоченность и однозначное осуждение» атаки на торговое судно у побережья Украины, в результате которой погибли 10 человек, включая четырёх граждан Индии.

    Вопрос: а зачем посылали торгового судна на Украину, зная о том, что идёт война???
    Или для индусов важна сама прибыль, наплевав все договорённости о невмешательство противобортвующих обеих сторон???
    Раз направили - виноваты сами, господа индусы!
  11. Десница ока Звание
    Десница ока
    +4
    Сегодня, 14:42
    Что-то я не помню, чтобы индийское руководство, выражало негодование, осуждало и тп., удары запада, руками киевской хунты, по нашим торговым, мирным танкерам и кораблям, которые осуществляются уже довольно давно.., задолго до наших этих "сегодняшних" зеркальных ударов по таким же торговым судам, только шествующим из/на украину...
    Так что, - это война, нужно думать - куда посылаете грузы и кому, учитывая все возможные риски... И если МИД Индии не видело раньше никаких преступлений в ударах по нашим гражданским судам, то и сейчас, должно принять и понять произошедшее, как нечто соответствующее сегодняшним реалиям.., ранее, приемлемое ими.
    1. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 14:45
      Что-то я не помню, чтобы индийское руководство, выражало негодование, осуждало и тп., удары запада, руками киевской хунты, по нашим торговым, мирным танкерам и кораблям,

      А что на наших судах индийские экипажи?
      1. Aлеkc Звание
        Aлеkc
        0
        Сегодня, 14:49
        На судах - не знаю, но на других объектах, которые подвергаются ударами укр бпла или потенциально могут попасть под налёт, индусов хватает
      2. Десница ока Звание
        Десница ока
        +2
        Сегодня, 15:04
        Какая разница, чьи экипажи? Повторяю, если индийские власти, МИД, не видели ( видят) преступления в том, что чьи то мирные торговые суда, с экипажами из других ( любых) стран - атакуют украинские, штатовские и тп. агрессоры- беззаконники, то и к подобному происшествию со своим экипажем, судном, должны относиться соответственно, не лицемерить, в общем, а быть готовыми и знать, на что идут и какие риски ...
  12. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 14:43
    И нашим и вашим. Плясуны пошли нах.ре.н
  13. Aлеkc Звание
    Aлеkc
    +1
    Сегодня, 14:48
    Такие демарши со стороны "партнёров" - лучший показатель эффективности ударов
  14. Вайфу Звание
    Вайфу
    +4
    Сегодня, 14:51
    И вот этим вот что-то там собираются передавать по Су-57.....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:15
      ...так то бизнес, а это "святое".
      так то и Султану предлагалось купить, но Султану не понравилось...
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:31
      Цитата: Вайфу
      И вот этим вот что-то там собираются передавать по Су-57.....

      Имидж ничто, жажда всё! Жажда наживы. Туркам продали С-400, теперь у наших барыг башка не болит. Хорошо если найдётся толковый офицер-патриот, нажмёт систему самоликвидации но, скорее, её даже не поставили...
  15. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 14:52
    Ну не под флагом Индии же, что возмущаться.
  16. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 14:58
    в украинские порты зачастую заходят суда с грузом оружия и боеприпасов,


    оттуда выходят либо порожняком, либо с грузом зерна, удобрений или подсолнечного масла.

    покидал порт Одессы с грузом. По данным украинской стороны, судно поразили три крылатые ракеты Х-59/Х-69.

    Какой смысл тратить ракеты на судно с подсолнечным маслом ? request
    Логичнее использовать ракеты до входа в порт.
    1. Тополь Звание
      Тополь
      +1
      Сегодня, 15:12
      А ещё частенько такие суда выходят с "грузом" БЭКов, которые потом используются для атак на российские суда и порты. Вот, к примеру, вопрос: каким образом xoxляцкие БЭКи оказались в Ливии и оттуда атаковали российское судно? Так что, надеюсь, ракеты били не по емкостям с подсолнечным маслом.
    2. Карельский Звание
      Карельский
      0
      Сегодня, 15:38
      Какой смысл тратить ракеты на судно с подсолнечным маслом ?
      Доходчивее получается.Кратно увеличивается шанс,что судно уйдет на дно.А вот в Геранях толка нет.Так надстройки закоптить,напугать,немножко.
  17. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:05
    "....Мы разъясняем свою позицию индийским партнёрам....."
    Вот именно такое "разъяснение" самое доходчивое и для "партнёров",и для врагов.. hi
  18. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 15:06
    Ничего страшного, купим у индусов бензин дороже рыночной цены. Россия щедрая, смолчит и компенсирует.
  19. Карельский Звание
    Карельский
    +2
    Сегодня, 15:09
    Индийская сторона заявила российскому дипломату, что «такие нападения подрывают безопасность, защищённость и стабильность международной морской торговли».А в финском заливе,Керчи и Новороссийске не подрывает.Что то они про стабильность вспоминают,когда игра начинается вдвоем.Теперь индийского бензина не увидим.Сарказм.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:28
      Цитата: Карельский
      Теперь индийского бензина не увидим.

      Ну вот. А я только понял как оттуда спирт выудить... request
  20. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 15:09
    ...хитроседалищность всегда приводит к определённым последствиям. танцоры диско должны это понимать. их никто к какелам в экипаж не заставлял наниматься с учётом текущей ситуации. думать было надо головой, а не танцами.
  21. matwey Звание
    matwey
    +1
    Сегодня, 15:14
    Да ладно, что вы на индусов напали. Они просто не знали что вна 404 идёт война. Ну и думают что для них все пути открыты.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:16
      ...ага - станцуют и споют "а мы то тут не при чём, совсем тут не при чём" (с). но попали под раздачу...
  22. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 15:15
    Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова, чтобы выразить «серьёзную озабоченность и однозначное осуждение» атаки на торговое судно у побережья Украины, в результате которой погибли 10 человек, включая четырёх граждан Индии.

    И что? belay
    Они попёрлись в зону военных действий!!! Значит всю ответственность за последствия несут либо они, либо страховщики с работодателями.
    Плюс у них не было плаката над головой и ходовой рубкой, что они граждане Индии и их бить нельзя. request
    Так что утритесь и не пускайте своих граждан больше туда, где летают ракеты и ударные дроны. Тем более, что они виновны в поставках оружия нашему противнику, следовательно сами себя позиционируют как законную военную мишень. yes
    1. Роман 11 Звание
      Роман 11
      0
      Сегодня, 15:46
      Цитата: К-50
      у них не было плаката над головой и ходовой рубкой, что они граждане Индии

      ну и что, пусть там будет хоть флаг пришельцев

      а если все корабли и моряки начнут перекрашиваться в индийский цвет, нам что стрелять теперь нельзя
  23. Dart Звание
    Dart
    +2
    Сегодня, 15:18
    Чем больше таких заявлений, тем ниже вероятность Индии получить документацию на Т90... Так что не гони волну, Махараджа...
  24. Варяжко Звание
    Варяжко
    +1
    Сегодня, 15:22
    Они просто паспорта не успели ракетам на досмотр показать, ну и подумали что румыно-цыгане. hi
  25. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 15:25
    Индусам голову напекло? Пароход под обезьянним флагом шел прямёхонько в свинарник, все предупреждены чтоб не ходили туда, нате пожалуйста. Лучше своих бедолаг предупредили бы об опасности рейсов в Залежалую.
  26. torbas41 Звание
    torbas41
    +1
    Сегодня, 15:27
    Если иметь полтора миллиарда таких друзей, врагов, на миллион лет хватит.
  27. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 15:41
    а индусы не знали что война идет? и что нам теперь нельзя бить по врагам? надо утроить удары
  28. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 15:48
    Сто раз надо было индийского посла вызывать за снабжение укров...
  29. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 15:51
    А почему флаг не индийский? Что не пираты.
  30. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 15:53
    Цитата: ettore

    Бензин - кровь, деньги - кровь - и всё импортное, докатились.

    Надеялись наблюдать со стороны?