Истребитель J-20: новые горизонты не только для Китая
Загадочные боевые самолеты нового поколения Китая не сходят с первых полос с тех пор, как пара проектов шестого поколения была рассекречена в конце 2024 года. Но хотя эти самолеты, по понятным причинам, привлекают к себе внимание, самым важным истребителем Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) является, пожалуй, Chengdu J-20 «Могучий дракон».
J-20 не только обладает возможностями, которых ранее не было у ВВС НОАК, но и выпускается в удивительно больших количествах. Это подчеркивает способность Китая к массовому производству даже самых современных видов оружия. Количество J-20, которые сейчас сходят с конвейера, также свидетельствует о темпах трансформации ВВС НОАК и заставляет задуматься о том, сколько «Могучих драконов» уже поступило на вооружение.
Появление новых китайских боевых самолетов, в том числе среднетоннажного истребителя-невидимки J-35 в морской и наземной версиях, означает, что J-20 больше не находится под таким пристальным вниманием общественности. Это контрастирует с ситуацией 2021 года, когда многие мировые СМИ публиковали обзоры к 10-летию со дня первого полета.
Истребитель J-20 во время авиашоу в Чанчуне 23 сентября 2025 года в Чанчуне, провинция Цзилинь
В наше время J-20, без сомнения, находится в центре внимания мировой общественности, когда речь заходит о разработках китайских военных самолетов. В Китайской Народной Республике самолет, известный как «Могучий дракон», стал символом быстро развивающегося высокотехнологичного оборонного сектора страны и связанных с ним авиационных отраслей.
Стоит напомнить, что, когда в конце 2010 года J-20 впервые появился на взлетно-посадочной полосе обширного производственного комплекса в Чэнду, некоторые западные наблюдатели сочли этот самолет, выкрашенный в черный цвет, в лучшем случае демонстратором технологий, а не первым в стране истребителем-невидимкой, созданным в промышленных масштабах.
И это было даже несколько оправданно: одно дело — управлять впечатляющим экспериментальным самолетом ручной сборки. Совсем другое дело — наладить массовое производство современного истребителя, особенно с использованием стелс-технологий, которые, как известно, сложны в реализации. Однако после некоторых конструктивных изменений в конце 2016 года J-20 был принят на вооружение и стал третьим в мире настоящим истребителем, если не невидимкой, то точно пятого поколения.
Изображение одного из первых прототипов J-20
С тех пор J-20 продолжал совершенствоваться, и появились новые модификации. Это тоже логично, как только самолет попадает от испытателей к эксплуатантам, то есть военным летчикам, то тут же начинается поток просьб или требований на тему изменить что-то в конструкции. Это совершенно нормальная практика по всему миру.
Пожалуй, самым значительным достижением стало внедрение отечественной силовой установки, пришедшей на смену российским двигателям, в серийные самолеты. Также появилась двухместная версия самолета, что является заметной новинкой для истребителя пятого поколения. Ну и постепенно внедрялись более современные виды оружия — и их стало больше — и усовершенствованная авионика.
Однако самым важным фактором, и с этим невозможно не согласиться, стало увеличение темпов производства истребителя J-20, что привело к его появлению в рядах Народно-освободительной армии Китая в достойных количествах.
Кадр из официального видео НОАК, на котором показан J-20 с открытыми новыми боковыми отсеками для вооружения, в которых находятся две ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности PL-10
В конце 2019 года, почти через десять лет после первого появления J-20, западные источники оценили количество построенных J-20 примерно в 50 единиц, включая предсерийные образцы. В то же время неподтверждённые китайские источники сообщали о производственной мощности в 48 самолётов в год, но в открытом доступе не было доказательств того, что эта цифра была достигнута. Впрочем, китайцы совершенно не стремились кому-то что-то доказывать.
К концу 2022 года западные оборонные издания сообщали, что ВВС НОАК получили не менее 200 J-20. Эта цифра основана в первую очередь на изучении серийных номеров на самолётах и соответствует четырём производственным партиям. В то же время, по некоторым данным, на вооружении находилось более 240 экземпляров J-16 — многоцелевого истребителя китайской разработки на основе двухместных самолётов семейства Су-27, что эквивалентно 11 партиям. Количество J-10C, также находящихся в производстве, было несколько меньше, но парк также пополнялся более старыми версиями J-10A/B.
Воздушный танкер YY-20 одновременно заправляет истребители J-16 и J-20
В своей оценке программы модернизации ВВС НОАК в начале 2023 года британский аналитический центр Международный институт стратегических исследований (IISS) был несколько более сдержан в оценках и предположил, что в строевых частях находится не менее 150 истребителей J-20. Однако, как отметили в IISS, к концу того же года предполагалось, что численность флота превысит количество F-22 Raptor ВВС США, чему способствовал рост ежегодного производства, который «вероятно, удвоился» за предыдущие три года.
Что касается F-22, «самого боеспособного» американского истребителя, то у ВВС США в настоящее время их 185, но только 143 самолета являются строевыми, а остальные используются для обучения, испытаний и оценки. В то же время значительная часть всего парка обычно простаивает на техобслуживании. Впрочем, о проблемах с «Рапторами» мы сказали уже столько, что все сказанное дальше будет повторением.
Подробный анализ программы J-20 был представлен компанией Janes в середине 2024 года. Согласно его выводам, за более чем 11 месяцев, прошедших с июля 2023 года, ВВС НОАК приняли на вооружение более 70 J-20, то есть всего около 195 самолётов. Используя спутниковые снимки, было установлено, что по состоянию на май 2024 года ВВС НОАК располагали 12 авиабригадами J-20, из которых три бригады были полностью оснащены этим типом. Важно отметить, что это также подтвердило, что все пять командований Театра военных действий — объединенных военных командований, организованных по географическому принципу, приняли на вооружение J-20.
Двухместный J-20S (вверху), J-20A (внизу слева) и J-20 (внизу справа)
К 2025 году общее количество произведенных J-20, судя по всему, достигло отметки в 300 единиц.
Осенью того же года Андреас Рупрехт, давний военный обозреватель военных дел Китая, обнаружил J-20 с серийным номером, указывающим на то, что это был 300-й планер из 10-й производственной партии.
Тем временем Королевский объединённый институт оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI), британский аналитический центр, подсчитал, что к концу 2025 года темпы производства J-20, вероятно, достигнут примерно 120 самолётов в год, и что около 300 таких самолётов находятся на вооружении как минимум 13 полков ВВС Народно-освободительной армии Китая. «Общее количество произведённых самолётов, скорее всего, будет больше, — пояснили в RUSI в отчёте на эту тему, — поскольку значительное количество новых истребителей всё ещё будет ожидать доставки в подразделения».
Основываясь на этой тенденции, RUSI предположил в своем отчете, что к 2030 году около 1000 J-20 всех модификаций (плюс около 900 J-16) будут состоять на вооружении НОАК.
Рупрехт сообщил, что по состоянию на середину 2026 года было поставлено около 500 истребителей J-20. Эта теория подтверждается наличием этих самолётов в 14 передовых частях ВВС НОАК, а также на трёх базах лётных испытаний и подготовки (Flight Test and Training Bases, FTTB), которые эксплуатируют смешанный парк самолётов. Из 14 передовых частей четыре, судя по всему, получили усовершенствованную версию J-20A, которая пришла на смену J-20 первого поколения.
Любопытно, что некоторые американские официальные лица преуменьшают возможности J-20 по сравнению с вооруженными силами США.
Конечно, было бы странно, если бы американский генерал начал хвалить противника и дискредитировать свои ВВС. Это нормально. С другой стороны, другие руководители ВВС США выразили обеспокоенность по поводу стремительного роста ВВС НОАК, в котором J-20 играет важную роль.
Самая старая армия США — имеется в виду по оснащению. Хорошая оценка. Викерт добавил, что, по его прогнозам, к 2027 году Китай будет иметь численное превосходство в соотношении примерно 12 к 1 в современных истребителях (в том числе 5 к 3 в самолётах пятого поколения) по сравнению с американскими силами, дислоцированными к западу от международной линии перемены дат, то есть в Тихоокеанском регионе.
Здесь есть неопределенность. Никто не знает (кроме тех, кому положено знать), сколько J-20 намерен закупить Пекин. И да, это помимо его дальнейшего развития, многое будет зависеть от планов по созданию наземного истребителя J-35, который потенциально может стать более дешевой альтернативой для выполнения некоторых задач. Кроме того, существует как минимум два проекта пилотируемых боевых самолетов шестого поколения, а также различные совместные боевые самолеты (СМС) и беспилотные боевые летательные аппараты (БПЛА), которые необходимо будет учесть при формировании будущей структуры вооруженных сил Китая.
Несомненно, J-20 тоже сталкивался с трудностями, но из прототипа, который некоторые поспешили забраковать, он превратился в основу военно-воздушных сил Китая. Дальнейшее развитие этого самолета в плане двигателей, авионики, вооружения и модификаций важно, но самым важным достижением может стать скорость, с которой Китай способен его производить.
Исторически так сложилось, что «чудо-машины», являющие собой шедевры военной техники, проигрывали более простым, но численно превосходящим боевым машинам противника. Примеров сколько угодно, начиная со Второй мировой войны. «Тигры» и «Пантеры» были очень серьезными танками, но задушили их уступающие практически во всем, кроме скорости выпуска, Т-34 и «Шерманы». «Фокке-Вульф» был прекрасным самолетом, но если на него гипотетически выходило шесть только «Яковлевых», финал был понятен. И так далее.
Точно так же, как технологии и тактика, разработанные для J-20, найдут применение в боевых самолетах следующего поколения, так и производственные достижения Китая будут использованы в этих целях. Китай доказал, что способен выпускать большое количество современных истребителей, поэтому эти новые самолеты могут появиться на вооружении в большем количестве, чем кто-либо ожидает, как только они будут готовы не просто к серийному, а массовому серийному производству. Кроме того, возможности «Чэнду» в области серийного производства свидетельствуют о том, что Китай способен выпускать самое современное оружие всех видов, что исторически является чрезвычайно сложной задачей.
Вид спереди китайского боевого самолета нового поколения, известного как J-36
С военной точки зрения количество само по себе является качеством, и если текущие оценки производства хотя бы в общих чертах верны, то программа J-20 вступила в фазу, когда производственные мощности имеют такое же стратегическое значение, как малозаметность и характеристики истребителя.
Теперь немного о качестве.
Появились новые изображения, на которых китайский истребитель J-20 несет внешние ракеты класса «воздух-воздух», что является аналогом так называемого «режима зверя», который мы на днях разбирали в отношении J-16. Эта разработка появилась в то время, когда Китай ищет различные способы увеличить количество основного вооружения, которое J-20 может нести внутри, а также работает над различными новыми ракетами класса «воздух-воздух» большей дальности.
Недавно появилось видео, на котором запечатлен J-20 в полете, предположительно оснащенный восемью ракетами класса «воздух-воздух» средней и большой дальности PL-15, которые попарно размещены на четырех подкрыльевых пилонах. В конце прошлого года в сети начали распространяться скриншоты с той же записи, но не сразу стало ясно, настоящие они или нет. Появление видео, похоже, развеяло большинство сомнений.
Но здесь сразу надо поставить пару точек: «режим зверя» выбирают, когда задача требует максимальной боевой нагрузки (например, удар по крупной наземной цели), а фактор скрытности отходит на второй план. То есть это не штатный, повседневный режим, а тактический выбор под конкретную миссию. И то, что J-16 и J-20 могут летать в таком режиме с максимальной боевой нагрузкой, не говорит о том, что такое применение новых самолетов станет повсеместным. Ну и на фото, да, смотрится очень впечатляюще.
Также хорошо известно, что у J-20 есть узлы подвески под крыльями, поскольку в прошлом мы видели, как этот истребитель нес четыре больших внешних топливных бака. На самом деле, когда стало известно, что J-20 может нести подвесные топливные баки, многие предположили, что в будущем истребитель, скорее всего, будет появляться и с оружием под крыльями.
В частности, предполагалось, что китайская ракета класса «воздух-воздух» большой дальности PL-17 может быть установлена на J-20 и что она будет размещаться снаружи. В конце концов, эта огромная ракета не помещается в оружейный отсек истребителя, а, как известно, соблазн применения велик...
Однако теперь, судя по всему, «звериный режим» J-20 включает PL-15 — стандартную для этого самолета ракету класса «воздух-воздух» средней и большой дальности, которая, как сообщается, способна поражать цели на расстоянии до 200 километров. J-20 уже может нести четыре таких ракеты в своем основном внутреннем отсеке для вооружения и дополнительно минимум четыре на внешней подвеске.
Крупный план истребителя J-20, несущего четыре ракеты PL-15 в основных подфюзеляжных отсеках
Их могут дополнить две ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности PL-10. Это оружие с инфракрасным наведением размещается в боковых отсеках меньшего размера.
J-20 с ракетами класса «воздух-воздух» малой дальности PL-10, размещенными в боковых оружейных отсеках
В прошлом ВВС США публично заявляли, что появление PL-15 стало ключевым фактором при принятии решения о запуске программы AIM-260, целью которой является создание новой ракеты класса «воздух-воздух» с дальностью действия больше, чем у стандартной на сегодняшний день AIM-120 AMRAAM.
Аналитический центр по вопросам обороны и безопасности Королевского объединённого института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI) определяет, что PL-15 «превосходит по дальности американские ракеты серии AIM-120C/D AMRAAM и имеет сопоставимую максимальную дальность с европейской ракетой «Meteor».
Хотя мы не знаем, что находится во внутренних отсеках вооружения J-20 в стандартном оснащении, потенциал самолета для перевозки 12 PL-15 очень значителен с точки зрения «глубины магазина», пусть штрафом и является потеря малозаметных характеристик самолета. Это, однако, не обязательно является огромной проблемой, если тактика оптимизирована для ее преодоления.
Таким образом, можно предположить, что малозаметные истребители J-20 (с ракетами внутри фюзеляжа) будут действовать совместно с истребителями J-20 в «зверином режиме».
Малозаметные истребители будут действовать впереди, а более тяжело вооруженные самолеты позади будут усиливать их, тем самым компенсируя ограниченную возможность нести ракеты класса «воздух-воздух».
Точно так же J-20 в «зверином режиме» может служить чем-то вроде корабля-арсенала для поддержки других тактических самолетов, в том числе будущего истребителя-невидимки J-35. Китайская серия истребителей, созданная на основе «Фланкера», также может работать в связке со стелс-истребителями J-20, что в целом играет весьма значительную роль в укреплении возможностей ВВС НОАК.
Помимо PL-15, Китай работает над другими ракетами класса «воздух-воздух», которые, вероятно, пополнят арсенал J-20.
К ним относится вышеупомянутая PL-17 — ракета большой дальности, которая предназначена в первую очередь для поражения особо важных целей, таких как танкеры и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения. Как уже упоминалось, она может быть размещена только на внешней подвеске J-20, хотя неясно, возможно ли установить восемь ракет. Четыре PL-17 под крыльями кажутся более вероятным максимальным вариантом, а две — оптимальным для большинства миссий.
Изображение 2016 года, на котором впервые появилась PL-17
Вскоре к этим двум ракетам, вероятно, присоединится еще одно оружие, предварительно названное PL-16, конструкция которого, судя по всему, обусловлена необходимостью размещения внутри J-20 шести ракет большей дальности. PL-16, скорее всего, внешне будет похожа на PL-15, но будет представлять собой ракету меньших размеров. Ожидается, что она будет оснащена головкой самонаведения с активной фазированной решеткой (AESA), сможет развивать скорость более 5 Махов и будет устойчива к помехам.
Это отражает аналогичные тенденции в США, где, помимо работы над секретными новыми ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности, предпринимаются попытки оснастить F-22 и F-35 большим количеством вооружения, несмотря на ограничения, связанные с размещением вооружения внутри самолета, но при этом ставится условие, что самолеты сохранят свое важнейшее преимущество в малозаметности.
F-35 может нести только четыре ракеты AMRAAM, что привело к разработке адаптера оружейного отсека Sidekick, который увеличит количество ракет AMRAAM до шести.
Текущая конфигурация внутреннего размещения четырех ракет AIM-120 на F-35
На самом деле, восемь ракет, которые были показаны на J-20, открывают перспективы для самолета, который в конечном итоге сможет нести 14 ракет класса «воздух-воздух» средней и большой дальности, а также пару ракет PL-10 меньшей дальности — всего 16 ракет.
Для сравнения: F-22 теоретически может нести такое же вооружение, хотя на практике этого никогда не происходит, и неизвестно, тестировалась ли такая конфигурация на практике вообще.
Одним из главных преимуществ F-15EX является возможность нести 12 ракет AIM-120 сегодня и, возможно, больше завтра, поскольку в условиях всё более сложного воздушного боя пополнение боезапаса становится всё более важной задачей. Но при всех сильных сторонах F-15, малозаметность – это не про него.
Вот так, по прошествии не очень большого количества времени, J-20 перешел из разряда дорогих игрушек-прототипов в основу ВВС НОАК. Единственное, чего пока не хватает этому самолету, – реального боевого применения. Нельзя сказать, что это большой минус для истребителя, здесь еще дело и в политике. В мире очень приличное количество боевых самолетов не «понюхало пороха», стал ли мир от этого хуже – вопрос.
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