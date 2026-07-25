Истребитель J-20: новые горизонты не только для Китая



Истребитель J-20 во время авиашоу в Чанчуне 23 сентября 2025 года в Чанчуне, провинция Цзилинь



Изображение одного из первых прототипов J-20



Кадр из официального видео НОАК, на котором показан J-20 с открытыми новыми боковыми отсеками для вооружения, в которых находятся две ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности PL-10



Воздушный танкер YY-20 одновременно заправляет истребители J-16 и J-20



Двухместный J-20S (вверху), J-20A (внизу слева) и J-20 (внизу справа)

Также заметна тенденция к использованию тяжелых истребителей в целом: J-16 и J-20 используются для перевооружения подразделений, которые ранее эксплуатировали не только тяжелые истребители J-11 и Су-27/30, но и легкие J-7 и J-8,

«Не стоит из-за этого сильно переживать», — заявил в 2022 году глава Тихоокеанских ВВС (Pacific Air Forces, PACAF) генерал Кеннет Вильсбах. «Конечно, мы внимательно следим за ними и за тем, как они их используют». Вильсбах уточнил, что у ВВС США «была ограниченная возможность оценить J-20, но, похоже, всё в порядке».

«Мы — самая малочисленная и самая старая из всех армий, которые у нас когда-либо были», — заявил бригадный генерал ВВС США Дуг Викерт, глава 412-го испытательного подразделения на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. «НОАК — самая многочисленная и современная армия за всю ее историю . Это риск. Это неопределенность».



Вид спереди китайского боевого самолета нового поколения, известного как J-36



Крупный план истребителя J-20, несущего четыре ракеты PL-15 в основных подфюзеляжных отсеках



J-20 с ракетами класса «воздух-воздух» малой дальности PL-10, размещенными в боковых оружейных отсеках



Изображение 2016 года, на котором впервые появилась PL-17



Текущая конфигурация внутреннего размещения четырех ракет AIM-120 на F-35