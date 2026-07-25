Volvo Laplander C303: «Швед», выигравший Дакар и покоривший бездорожье
Он похож на грубо сколоченный ящик на колёсах, но за этой спартанской внешностью скрывается один из самых совершенных военных вездеходов в истории. Знакомьтесь — Volvo Laplander C303.
Этот автомобиль — настоящий призрак для большинства любителей бездорожья. Про него слышали многие, но видели вживую единицы, а уж прокатиться на нём доводилось и вовсе избранным. И неудивительно: тираж C303 составил всего около 8000 экземпляров, а выпускался он всего десять лет.
О Volvo уважаемый читатель, конечно, знает, что он известен как производитель безопасных, надежных легковых и грузовых автомобилей, поэтому неудивительно, что с такой репутацией Volvo стал поставщиком военных автомобилей для шведской армии.
В 60...70-е гг. Швеция — нейтральное государство, граничащее с Восточным блоком. Хоть страна и ориентировалась на НАТО во многом, тем не менее оставалась независимым государством и при ограниченных ресурсах всегда уделяла особое внимание эффективности вооружений.
Созданный для шведской армии как преемник модели L3314, этот вездеход с индексом C303 (в армии его называли TGB 11) появился в 1974 году. Разработал его гениальный инженер Нильс Магнус Хартелиус. Заказчик требовал больше грузоподъёмности, простора и проходимости — и Хартелиус выдал конструкцию, опередившую время. Интересно, что официально C303 никогда не назывался Laplander — это имя перешло по наследству от первого поколения, но в народе прижилось именно оно.
Секретное оружие Хартелиуса — портальные мосты
Главная фишка C303 — это портальные мосты с колёсными редукторами. Что это значит? Ось вращения колёс находится ниже оси главной передачи. Простыми словами — мосты как бы «приподняты» над колёсами, что даёт феноменальный дорожный просвет. Он, кстати, у С303 составляет 380 мм. Для сравнения: у УАЗ-3159 на редукторных (военных) мостах — 280 мм, у обычной УАЗ-390945 «Буханка» поменьше – 210 мм. При этом у С303 сохраняется стандартная резина 280/85-16, а колёсная база остаётся короткой — всего 2301 мм, практически такая же, как у УАЗ-390945.
Абсолютно отсутствующие свесы и идеальная геометрия позволяют этой машине лезть туда, где застревают серьёзно подготовленные внедорожники. Причём очень уверенно, иногда даже без включённого переднего моста — хватало одной блокировки заднего.
Кстати, о блокировках. Дифференциалы здесь блокируются принудительно, на 100%, пневматическим приводом. Межосевая блокировка — тоже в наличии. Передаточные числа главных пар — 6,00:1, 7,10:1 или даже 7,56:1, что делает машину невероятно «тяговитой».
Сердце — от Volvo 164
Под полом между передними сиденьями установлен рядный 6-цилиндровый бензиновый мотор B30A объёмом 3,0 литра. Тот же двигатель ставили на легендарные седаны Volvo 164. Мощность двигателя — 117 или 125 л.с. в зависимости от модификации. Негусто по современным меркам, но крутящий момент в 220 Н·м при 2800 об/мин в сочетании с короткими передачами позволяет уверенно тащить 3,3-тонную машину по любому месиву.
Коробка передач — 4-ступенчатая механическая, совмещённая с управлением раздаточной коробкой. Включить понижающую передачу — и можно карабкаться на подъёмы до 60 градусов! Максимальная скорость — скромные 100 км/ч, разгон до сотни — 28 секунд. Но разве это важно для вездехода, который создавался совсем для других целей?
Победитель Дакара
Самая удивительная страница в биографии C303 — это ралли «Париж — Дакар». В 1982 году две заводские машины вышли на старт, а в 1983-м экипаж Хассе Хенрикссона на практически серийном C303 победил в классе легких грузовиков.
Машина почти не дорабатывалась: установили только каркас безопасности и увеличенный топливный бак. Остальное — стандартная серийная комплектация: портальные мосты, блокировки, рессорная подвеска. И это при том, что в 1983 году трасса впервые проходила через печально известную пустыню Тенере, а общая дистанция составила 12 000 км. Победный автомобиль сегодня хранится в музее Volvo в Гётеборге.
Спартанский, но удобный
Казалось бы, военная машина — значит, жёсткая и неудобная. Но C303 удивляет. Посадка и высадка продуманы до мелочей — даже человеку с большим ростом не составит труда осуществить посадку. Двери закрываются с мягким, добротным звуком, несмотря на 2-миллиметровую сталь кузова.
В салоне — эргономика грузовика 60-х: широкое торпедо с тумблерами и лампами прямо перед глазами. Но владельцы часто дорабатывают машины под себя: устанавливают шумоизоляцию, обшивают салон ворсистым материалом, монтируют выдвижные ящики для инструментов. Задний диван трансформируется в спальное место — идеально для охоты и рыбалки.
Даже горловина бензобака выведена в задний бампер, чтобы можно было заливать топливо прямо из канистры.
И на асфальте, и на грунтовых дорогах C303 удивляет плавностью хода — рессорная подвеска отрабатывает неровности мягче, чем можно было бы предположить. Но шумоизоляции ждать не стоит: трёхлитровый мотор, который фактически находится в салоне, даёт о себе знать.
Вторая жизнь — «лапландеровские мосты»
Сегодня оригинальные C303 всё чаще становятся донорами для тюнинг-проектов. «Лапландеровские мосты» — термин, прочно вошедший в лексикон российских джиперов. Их устанавливают на УАЗы, Нивы, Land Rover Discovery и даже Jeep Cherokee. Зачем? Портальные мосты дают тот же эффект, что и лифт подвески, но с важными бонусами: клиренс растёт за счёт конструкции, а не только за счёт огромных колёс и проставок, а готовые передаточные числа устраняют необходимость подбора главных пар.
Парадокс: само словосочетание «лапландеровские мосты» — это лингвистическая ошибка. У первого поколения Laplander были обычные мосты. Порталы появились именно на C303, который официально Laplander не назывался. Но в мире внедорожной культуры этот термин прижился намертво.
В заключение
Сейчас эта машина уже не на службе и сняла погоны. Немногочисленные экземпляры были распроданы с аукционов или переданы в страны Прибалтики в 90-х.
Volvo C303 — это не машина на каждый день. Это мечта джипера-экстремала или коллекционера. Ездить на нём ежедневно сможет разве что фанатик: слишком уж специфичен этот аппарат.
Но в мире найдётся немного автомобилей, которые так же честно говорят: «Я такой, какой есть. Но, поверь, я именно то, что тебе нужно». Инженерный шедевр, вошедший в историю и оставшийся в памяти каждого, кто хоть раз с ним столкнулся. И портальные мосты, которые продолжают жить своей жизнью, превращая обычные внедорожники в настоящих монстров бездорожья.
А мне посчастливилось познакомиться с одним из «могикан»…
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