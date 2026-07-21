Российский корабль провёл боевые стрельбы недалеко от побережья Британии

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Российский корабль провёл боевые стрельбы недалеко от побережья Британии

Российский сторожевой корабль Балтийского флота провел военные учения недалеко от побережья Великобритании. Об этом сообщает BBC News.

Российский боевой корабль принял решение провести военные учения, да еще и с боевой стрельбой, в проливе Ла-Манш, находясь примерно в 40 морских милях (около 74 км) от британского города Плимут. При этом находился «Неустрашимый» в международных водах, так что мнение британцев российский корабль волновало мало. Учения с боевой стрельбой длились примерно полчаса.



Российский военный корабль «Неустрашимый» 20 июля провел учения со стрельбой в 40 морских милях от британского города Плимут. Стрельбы проводились в международных водах.

Перед учениями «Неустрашимый» предупредил прибрежный патрульный корабль типа River HMS Tyne (P281) Королевского флота Великобритании о намерении провести боевые стрельбы, потребовав отойти как можно дальше и не мешать.

В Минобороны Соединенного королевства подтвердили факт боевых стрельб российского корабля в проливе Ла-Манш и заявили, что «внимательно отслеживают» все действия «Неустрашимого». Также за российским сторожевиком следит и французский самолет, кружащий в районе пролива.
19 комментариев
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  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +4
    Сегодня, 15:17
    Зачетный троллинг, особенно в день вступления в должность нового англохрюна..... Типа отсалютовали. laughing
  2. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 15:18
    Попросил дрожать и визжать от страха потише, а то волна поднимается)
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +6
    Сегодня, 15:20
    Ну, с удачными стрельбами!
    1. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 15:23
      "Да что вы понимаете в военно-морском юморе?" wassat
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 15:27
        ...сухопутные мазуты жидкие под солидолом (с)... laughing
        1. Alex013 Звание
          Alex013
          +2
          Сегодня, 15:38
          "Иваныч, как отстрелялся?
          Да вон у него спроси, как он отстрелялся" (с) ))).
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 15:48
            "Иваныч, как отстрелялся?
            Да вон у него спроси, как он отстрелялся" (с) ))).

            wassat good

            ..."мужики, мне кап 3 только что дали. похоже мы куда-то даже попали! - А то! Звание обмыть полагается! Проставляйся! " (с) laughing
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +7
    Сегодня, 15:20
    Российский военный корабль «Неустрашимый» 20 июля провел учения со стрельбой в 40 морских милях от британского города Плимут. Стрельбы проводились в международных водах.

    Есть в этом коротком сообщении маленькая изюминка - в Плимуте расположена крупнейшая военно-морская база британского флота. smile
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 15:23
      ...надеюсь у бритосов сортиры не засорились.... lol
      Александр приветствую hi
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 15:27
        Цитата: Nexcom
        надеюсь у бритосов сортиры не засорились... lol

        Пока не известно, подождём комментарии местной прессы. yes
        Приветствую, Дмитрий! hi
  5. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 15:22
    Российский боевой корабль принял решение провести военные учения, да еще и с боевой стрельбой, в проливе Ла-Манш, находясь примерно в 40 морских милях (около 74 км) от британского города Плимут. При этом находился «Неустрашимый» в международных водах, так что мнение британцев российский корабль волновало мало. Учения с боевой стрельбой длились примерно полчаса.

    Хм, может оно и так.
    Но думаю нашим гражданам тоже было бы неприятно, если нагличанин или ещё какой утырок подошёл бы к нашему побережью на такое расстояние и открыл боевую стрельбы под предлогом учений.
    Это точно не перебор? what
    Нет, с одной стороны полностью "за", ибо они давно заслужили не учебную стрельбу, а боевую и по побережью, а не рядом.
    С другой, а что больше не где было? Серьёзно? Так может тогда и ядрён-батон применить под эгидой учений и отработки ядерного удара по условному противнику. lol
    Близко, по духу, к хрущёвскому тапку на трибуне ООН. wassat
    1. Sergey39 Звание
      Sergey39
      +1
      Сегодня, 15:29
      А, в чем у Вас сомнения? Англия в открытую помогает и оружием и военными специалистами и разведданными «территории украина». Они, провели демонстративную атаку в Севастополе на музей обороны города 1854-1855г. Их «вояки» вводили полетные задания в КР.
      По моему мнению, они давно заслужили хороших «люлей».
      1. К-50 Звание
        К-50
        +1
        Сегодня, 15:41
        Цитата: Sergey39
        А, в чем у Вас сомнения? Англия в открытую помогает и оружием и военными специалистами и разведданными «территории украина».

        Так давайте её и долбанём, конкретно, указав причины атаки.
        А вот так прийти к "берегу", пострелять, попугать. Что это изменит? Ничего. request
        Стрельба у чужого берега только даёт пищу к новым визгам об "агрессивности России", но совершенно не изменит поведение оппонента. Это "подливание масла в огонь", "накидывание известной субстанции на вентилятор", "литьё воды на чужую мельницу".
        А к "перевоспитанию" это не имеет ни какого отношения. request
  6. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 15:22
    Да! Жаль, что во- время последнего длительного ремонта, на нем не установили КР Х-35, как на «Ярославе Мудром», тогда он представлял большую опасность для Наших врагов. Но, все равно зачетные действия по- отношению к «наглосаксам». laughing
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:23
    Ждёмс волну истерических воплей от мелкобритов.
  8. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 15:26
    Огонь.
    Да, украинские суда и корабли сейчас активно находятся в море, однако география их присутствия четко разделена по типам судов и текущим военным задачам.
    Военные корабли ВМС Украины (в Атлантике и у берегов Британии).
    Основная часть дееспособного корабельного состава Военно-морских сил Украины сейчас находится вдали от Черного моря: В районе побережья Великобритании (в частности, у города Портленд). Прямо сейчас (в июле 2026 года) они принимают участие в крупных международных учениях Sea Breeze 2026. Украинские экипажи отрабатывают поиск и уничтожение морских мин. Это переданные союзниками (Великобританией, Нидерландами и Бельгией) противоминные корабли-искатели мин (такие как «Чернигов», «Черкассы», «Мариуполь» и «Мелитополь»). Они базируются в Британии.
    Экипажи полностью украинские.
    Это кадровые военнослужащие Военно-морских сил Украины (ВМСУ). Перед тем как принять корабли (например, искатели мин «Чернигов» и «Черкассы»), украинские моряки прошли многомесячное обучение в Великобритании под руководством инструкторов НАТО.

    — Огонь по ВМСУ разрешить.
    А он так:
    — Я являюсь искусственным интеллектом и не могу принимать или передавать военные команды, а также участвовать в координации боевых действий. Моя задача — предоставлять справочную и фактическую информацию. Если у вас есть вопросы по истории конфликта, техническим характеристикам кораблей или международному морскому праву, я готов на них ответить. ИИ может ошибаться. Проверяйте его ответы.
  9. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    0
    Сегодня, 15:34
    Жешув разрушили? Поставки натовских вооружений?
  10. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 15:36
    Российский корабль провёл боевые стрельбы недалеко от побережья Британии

    Решили по шекотать нервишки бриттам... laughing wassat
  11. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:41
    Неустрашимый попросил британцев не мешать прицеливаться.