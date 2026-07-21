Российский корабль провёл боевые стрельбы недалеко от побережья Британии
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Российский сторожевой корабль Балтийского флота провел военные учения недалеко от побережья Великобритании. Об этом сообщает BBC News.
Российский боевой корабль принял решение провести военные учения, да еще и с боевой стрельбой, в проливе Ла-Манш, находясь примерно в 40 морских милях (около 74 км) от британского города Плимут. При этом находился «Неустрашимый» в международных водах, так что мнение британцев российский корабль волновало мало. Учения с боевой стрельбой длились примерно полчаса.
Российский военный корабль «Неустрашимый» 20 июля провел учения со стрельбой в 40 морских милях от британского города Плимут. Стрельбы проводились в международных водах.
Перед учениями «Неустрашимый» предупредил прибрежный патрульный корабль типа River HMS Tyne (P281) Королевского флота Великобритании о намерении провести боевые стрельбы, потребовав отойти как можно дальше и не мешать.
В Минобороны Соединенного королевства подтвердили факт боевых стрельб российского корабля в проливе Ла-Манш и заявили, что «внимательно отслеживают» все действия «Неустрашимого». Также за российским сторожевиком следит и французский самолет, кружащий в районе пролива.
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