Министерство обороны Украины раскрыло результаты внеплановых проверок территориальных центров комплектования (ТЦК), которые проводились с декабря 2025 года по июнь 2026 года. Как говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутата Алексея Гончаренко* (внесён в реестр террористов и экстремистов в РФ), за этот период выявлено 208 правонарушений в действиях сотрудников ТЦК.Большинство выявленных нарушений были связаны с отсутствием видеозаписи в ходе оповещения граждан и проверки документов у военнообязанных.По итогам контрольных мероприятий составлен 101 административный протокол за превышение служебных полномочий либо халатное отношение к исполнению воинского долга. Кроме того, направлено одно уведомление о возможном уголовном преступлении, которое причинило значительный ущерб.Депутат Гончаренко* отметил, что после начала работы временной следственной комиссии в ТЦК была введена система внезапных проверок. Она продолжится и в отношении тех центров, что уже были на заседании комиссии.Цифры серьёзные: 208 нарушений за полгода – и это только те, что удалось зафиксировать. При этом украинцы жалуются на агрессивные действия ТЦК всё чаще – в 2025 году число таких обращений удвоилось. На фоне этого власти обсуждают реформу системы. Предлагают переименовать ТЦК в «Офис резерва+», разделить функции на социальные и призывные, а часть полномочий передать полиции. Но пока реформа остаётся на уровне обсуждений, а количество нарушений продолжает расти.

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