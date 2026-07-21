«Больше 200 нарушений»: МО Украины сообщило о результатах проверок в ТЦК

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«Больше 200 нарушений»: МО Украины сообщило о результатах проверок в ТЦК


Министерство обороны Украины раскрыло результаты внеплановых проверок территориальных центров комплектования (ТЦК), которые проводились с декабря 2025 года по июнь 2026 года. Как говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутата Алексея Гончаренко* (внесён в реестр террористов и экстремистов в РФ), за этот период выявлено 208 правонарушений в действиях сотрудников ТЦК.



Большинство выявленных нарушений были связаны с отсутствием видеозаписи в ходе оповещения граждан и проверки документов у военнообязанных.

По итогам контрольных мероприятий составлен 101 административный протокол за превышение служебных полномочий либо халатное отношение к исполнению воинского долга. Кроме того, направлено одно уведомление о возможном уголовном преступлении, которое причинило значительный ущерб.

Депутат Гончаренко* отметил, что после начала работы временной следственной комиссии в ТЦК была введена система внезапных проверок. Она продолжится и в отношении тех центров, что уже были на заседании комиссии.

Цифры серьёзные: 208 нарушений за полгода – и это только те, что удалось зафиксировать. При этом украинцы жалуются на агрессивные действия ТЦК всё чаще – в 2025 году число таких обращений удвоилось. На фоне этого власти обсуждают реформу системы. Предлагают переименовать ТЦК в «Офис резерва+», разделить функции на социальные и призывные, а часть полномочий передать полиции. Но пока реформа остаётся на уровне обсуждений, а количество нарушений продолжает расти.
5 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:28
    Как это 200 нарушений ? Все законно ,хорошо хоть не расстреливают беглецов в городе ,при людях
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 15:32
      да это так для создания видимости "демократического государства" , на самом деле как активно утилизировали свое население, так и продолжат , пока определенных цифр , заложенных в плане утилизации не достигнут.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:29
    Не знаю, кого как, но меня вообще не интересует, что происходит на Украине, а тем более их ТЦК.
    Народ страны выбрал свой путь и своё правительство возглавляемое даже не украинцем.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:34
    ❝ Выявлено 208 правонарушений в действиях сотрудников ТЦК ❞ —
    ❝ Большинство выявленных нарушений были связаны с отсутствием видеозаписи ❞ —

    — Если бы видеозапись присутствовала, то нарушений было бы выявлено гораздо больше ...
  4. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:39
    Из 208 нарушений 208 заключались в невыполнении плана отлова ухилянтов.