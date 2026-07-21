Тень Фёдорова: Командование сил логистики ВСУ раскритиковало обеспечение армии

514 3
Тень Фёдорова: Командование сил логистики ВСУ раскритиковало обеспечение армии


Командование Сил логистики ВСУ опубликовало заявление, в котором фактически признало системный кризис в обеспечении армии. В документе, датированном 21 июля, говорится, что за первые шесть месяцев 2026 года ситуация с материально-техническим снабжением только ухудшилась. И это несмотря на заявленные «технологические векторы» и громкие закупочные анонсы.

Хотя напрямую имя экс-министра обороны Михаила Фёдорова не упоминается, критика адресована именно периоду его руководства ведомством. В заявлении подчёркивается, что текущие потребности всё чаще закрываются за счёт ранее накопленных резервов или перераспределения средств с других направлений, что ставит логистику «на грань запаса прочности».

Отдельно отмечается, что объявленные закупки ещё не означают реального обеспечения. Заключение контрактов не гарантирует доставку техники и топлива в подразделения.

Управленческая задержка в логистике ВСУ названа «отдельным видом дефицита», а обратная связь с фронта, по данным командования, не всегда влияет на контрактные решения. Это создаёт риски поставок «сомнительной эффективности» и перекладывает ответственность за бюрократические проволочки на военных.

В командовании подчеркнули, что проблема не сводится к работе ВСУ. Критические узкие места лежат на стыке Минобороны, госзакупщиков, финансирования и контроля качества. Заявление логистов прозвучало на фоне нарастающих требований к Зеленскому уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 15:39
    Тень Фёдорова: Командование сил логистики ВСУ раскритиковало обеспечение армии

    Не удевительно. Распил есть распил. Смена руководства министра обороны ВСУ (т.е. перестановки кроватей/кресел) ничего не миняется.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 15:44
      Распил есть распил.
      Помимо распила есть и другая причина. В последнее время наши вооружённые силы серьёзно работают по тылам противника. Выносятся многие производства. Потому и стало поступать на фронт меньше боеприпасов и вооружения. Т.е. исполнить контракт у производителя нет физической возможности.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 15:50
        И распил и вынос логистики -все влияет на снабжение ВСУ . Главное , чтобы вынос продолжался в режиме 24/7 до окончательного закрытия вопроса по снабжению ВСУ с отрицательным балансом ниже нуля.