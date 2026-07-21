Тень Фёдорова: Командование сил логистики ВСУ раскритиковало обеспечение армии
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Командование Сил логистики ВСУ опубликовало заявление, в котором фактически признало системный кризис в обеспечении армии. В документе, датированном 21 июля, говорится, что за первые шесть месяцев 2026 года ситуация с материально-техническим снабжением только ухудшилась. И это несмотря на заявленные «технологические векторы» и громкие закупочные анонсы.
Хотя напрямую имя экс-министра обороны Михаила Фёдорова не упоминается, критика адресована именно периоду его руководства ведомством. В заявлении подчёркивается, что текущие потребности всё чаще закрываются за счёт ранее накопленных резервов или перераспределения средств с других направлений, что ставит логистику «на грань запаса прочности».
Отдельно отмечается, что объявленные закупки ещё не означают реального обеспечения. Заключение контрактов не гарантирует доставку техники и топлива в подразделения.
Управленческая задержка в логистике ВСУ названа «отдельным видом дефицита», а обратная связь с фронта, по данным командования, не всегда влияет на контрактные решения. Это создаёт риски поставок «сомнительной эффективности» и перекладывает ответственность за бюрократические проволочки на военных.
В командовании подчеркнули, что проблема не сводится к работе ВСУ. Критические узкие места лежат на стыке Минобороны, госзакупщиков, финансирования и контроля качества. Заявление логистов прозвучало на фоне нарастающих требований к Зеленскому уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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