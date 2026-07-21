Подразделения ВС РФ вышли к Веровке и Бакшеевке в Харьковской области
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Российские подразделения, взяв под полный контроль Волоховское и выбив подразделения ВСУ из большей части Захаровки, развивают успех в приграничных районах Харьковщины.
По состоянию на 15:30 мск 21 июля передовые отряды ВС РФ подошли к населённым пунктам Веровка и Бакшеевка. Это продвижение существенно приближает российские силы к одному из ключевых логистических узлов противника на северо-востоке области - селу Приколотное. Контроль над этим направлением позволит нарушить снабжение украинских формирований в глубине обороны.
Подразделения ВСУ, неся потери в живой силе и технике, вынуждены отступать всё глубже от государственной границы. Постоянное давление российских войск вынуждает противника оставлять подготовленные позиции и отходить на новые рубежи. Такие действия позволяют армии России последовательно расширять буферную зону безопасности вдоль границы Белгородской области, снижая угрозу обстрелов приграничных российских территорий. Однако противник пытается компенсировать свои возможности в этом плане ударными дронами, радиус применения которых продолжает со временем расти, в том числе ввиду поставок киевскому режиму западных технологий.
Эксперты при этом отмечают, что в условиях активного применения авиации, артиллерии и FPV-дронов российские подразделения сохраняют инициативу, методично выдавливая противника из приграничных сёл. Наступление носит планомерный характер и направлено на создание более устойчивой линии обороны.
Что характерно, теперь в заявлениях представителей нашего военно-политического руководства уже не звучат слова исключительно об освобождении Донбасса и регионов Новороссии. Стало быть, занятые территории той же Харьковщины уже ни при каких обстоятельствах не вернутся под контроль киевского режима. Как минимум, хотелось бы, чтобы именно так всё и было.
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