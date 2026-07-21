Подразделения ВС РФ вышли к Веровке и Бакшеевке в Харьковской области

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Подразделения ВС РФ вышли к Веровке и Бакшеевке в Харьковской области

Российские подразделения, взяв под полный контроль Волоховское и выбив подразделения ВСУ из большей части Захаровки, развивают успех в приграничных районах Харьковщины.

По состоянию на 15:30 мск 21 июля передовые отряды ВС РФ подошли к населённым пунктам Веровка и Бакшеевка. Это продвижение существенно приближает российские силы к одному из ключевых логистических узлов противника на северо-востоке области - селу Приколотное. Контроль над этим направлением позволит нарушить снабжение украинских формирований в глубине обороны.





Подразделения ВСУ, неся потери в живой силе и технике, вынуждены отступать всё глубже от государственной границы. Постоянное давление российских войск вынуждает противника оставлять подготовленные позиции и отходить на новые рубежи. Такие действия позволяют армии России последовательно расширять буферную зону безопасности вдоль границы Белгородской области, снижая угрозу обстрелов приграничных российских территорий. Однако противник пытается компенсировать свои возможности в этом плане ударными дронами, радиус применения которых продолжает со временем расти, в том числе ввиду поставок киевскому режиму западных технологий.

Эксперты при этом отмечают, что в условиях активного применения авиации, артиллерии и FPV-дронов российские подразделения сохраняют инициативу, методично выдавливая противника из приграничных сёл. Наступление носит планомерный характер и направлено на создание более устойчивой линии обороны.

Что характерно, теперь в заявлениях представителей нашего военно-политического руководства уже не звучат слова исключительно об освобождении Донбасса и регионов Новороссии. Стало быть, занятые территории той же Харьковщины уже ни при каких обстоятельствах не вернутся под контроль киевского режима. Как минимум, хотелось бы, чтобы именно так всё и было.
4 комментария
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Сегодня, 15:57
    Стало быть, занятые территории той же Харьковщины уже ни при каких обстоятельствах не вернутся под контроль киевского режима. Как минимум, хотелось бы, чтобы именно так всё и было.

    ХНР существует с 2014-го года, есть даже губер и администрация, даже свой авто код - 188. Губер сидел где-то на Белгородчине, скоро делом займётся, пора уже...
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 17:00
      Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Константинович Ганчев
  2. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +1
    Сегодня, 16:30
    "...вынуждены отступать всё глубже от государственной границы." - от бывшей государственной границы
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 17:29
    Что характерно, теперь в заявлениях представителей нашего военно-политического руководства уже не звучат слова исключительно об освобождении Донбасса и регионов Новороссии. Стало быть, занятые территории той же Харьковщины уже ни при каких обстоятельствах не вернутся под контроль киевского режима. Как минимум, хотелось бы, чтобы именно так всё и было.

    Хотелось бы, чтобы наше военно-политическое руководство сказало прямо: Буферной зоной между нами и западом станут Румыния, Польша, западная Украина, страны прибалтики. Именно эта версия территорий буферной зоны мне представляется наиболее честной и актуальной.