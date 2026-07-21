Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

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Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана


Россельхознадзор с 23 июля приостанавливает ввоз ряда овощей и фруктов из Узбекистана. Временный запрет затронет пять компаний-экспортёров, которые систематически нарушали фитосанитарные нормы. В список ограничений попали овощные и зеленные культуры – капуста (белокочанная и цветная), лук, укроп, петрушка, свекла, томаты, а также виноград.

В Россельхознадзоре пояснили: запрет введён из-за резкого роста количества найденных карантинных объектов. С января 2026 года зарегистрировано уже 132 случая обнаружения опасных организмов. Среди них вирус коричневой морщинистости томатов, южноамериканская томатная моль, западный цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения свёклы.

В российском ведомстве указали: регулярный характер нарушений свидетельствует о низкой эффективности системы фитосанитарного надзора в Узбекистане.

Тем временем ВВС Узбекистана расширили свои боевые возможности. Штурмовики Су-25БМ, обновлённые на мощностях Чирчикского авиаремонтного завода, получили возможность применять американские 500-фунтовые авиабомбы Mk82. Возникает вопрос – связаны ли ограничения с этим новшеством в узбекской авиации, или это случайное совпадение?
15 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +15
    Сегодня, 16:14
    давно пора слать всех в сад и переключатся на поставки из Ирана. Персам нужен сбыт а нам нужно убрать вечный геморрой с "соседями". И танцорам диско скинуть их рупии деревянные, пущай топливом отдуваются, а то лежат без дела дубликатом бесценного груза...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +4
      Сегодня, 16:16
      Вот вот. Ещё неплохо бы Дальний Восток переименовать в Ближний, а Ближний в Дальний ибо не по нашему сие, а от англосаксов пошло.
    2. Сергей Ткач Звание
      Сергей Ткач
      +1
      Сегодня, 16:26
      Согласен. Только танцоры диско нам бензин за тоже за доллары продают.
    3. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 16:28
      Цитата: isv000
      Персам нужен сбыт а нам нужно убрать вечный геморрой с "соседями".

      но тут есть свои тонкости, всегда найдутся "заинтересованные стороны"
      Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для поставок в Россию, сообщило ведомство... "В фитосанитарных сертификатах в качестве места происхождения продукции указан Иран. При этом по внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что прежде ввозилась из Армении" https://tass.ru/ekonomika/27926167

      в Иран цветы, вероятно абрикосы к туркам
      Россельхознадзор с 18 июля 2026 года ограничит ввоз в Россию косточковой продукции от пяти турецких экспортеров, сообщило ведомство. https://tass.ru/ekonomika/27926397

      тут грузины увеличили поставки вишни и черешни в 29 раз, но за раз одной партией
      При этом в 2026 году поставки зафиксированы пока только один раз — в июне.
      https://eadaily.com/ru/news/2026/07/21/rossiya-v-iyune-narastila-zakupki-vishni-i-chereshni-v-gruzii-v-30-raz?ysclid=mruoq6kbyk602139028
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 16:15
    Возникает вопрос – связаны ли ограничения с этим новшеством в узбекской авиации, или это случайное совпадение?
    Как говорил один известный мульт-герой:
    Это — жжжжжж — неспроста! Зря никто жужжать не станет.
    1. Моторист Звание
      Моторист
      +1
      Сегодня, 16:55
      Автор перечислил жучков, из-за которых вводятся ограничения, и тут же наводит тень на плетень. Это новостная статья, или где?! request
  3. Андрей К Звание
    Андрей К
    +4
    Сегодня, 16:15
    Россельхознадзор с 23 июля приостанавливает ввоз ряда овощей и фруктов из Узбекистана.

    Своё развивать надо, тогда и приостанавливать ничего не придётся.
    Возникает вопрос – связаны ли ограничения с этим новшеством в узбекской авиации, или это случайное совпадение?

    На такой вопрос и ответ должен быть типа - "Летели два крокодила - один зелёный, другой направо..."
    Зачем "притягивать за уши" несвязанные вещи и на этом основании заниматься конспирологией.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:16
    Возникает вопрос – связаны ли ограничения с этим новшеством в узбекской авиации, или это случайное совпадение?
    . Тонкий намёк на толстые обстоятельства?
  5. Василий ))
    Василий ))
    0
    Сегодня, 16:16
    Правильно. Мы научим наших "незалежных сусидов" Россию любить. Как зарабатывать так в России, а как тратить, так у врагов. Не красиво как-то.
    1. LaraM Звание
      LaraM
      +2
      Сегодня, 16:39
      Как зарабатывать так в России, а как тратить, так у врагов. Не красиво как-то.


      Это вы про абворовича?
  6. Вол Димир Звание
    Вол Димир
    0
    Сегодня, 17:06
    10 мая 1944 года для Ташкентской авиационной школы стрелков – бомбардировщиков приказом Командующего Средне-Азиатского Военного округа сформирована 167 стационарная авиационная ремонтная мастерская в/ч 27856.
    В 2007 году на базе Чирчикского авиаремонтного завода создано Узбекско-Российское предприятие "УЗРОСАВИА".
    С июля 2009 года ДП ГАО "ТАПОиЧ" "ЧАРМЗ" реорганизовано в Государственное предприятие "Чирчикский авиационный ремонтный завод" (ГП "ЧАРЗ").
    Это единственный в СНГ сервисный хаб по ремонту вертолетов Airbus.
  7. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 17:12
    Только стал привыкать к их нектаринам, так вот, на тебе и пожалуйста.
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +1
      Сегодня, 17:27
      Цитата: СергейАлександрович
      Только стал привыкать к их нектаринам, так вот, на тебе и пожалуйста.

      Они нарушают санитарные нормы. И не только в сельском хозяйстве.
      С сайта "Русской общины".
      Замоташка Ембике устроила скандал в ставропольском бассейне
      Этот конфликт произошел в спортивном комплексе Нефтекумска Ставпропольского края. Агрессивно настроенный взрывпакет в хиджабе с говорящим именем Ембике в уличной одежде зашла в бассейн к 3-летней дочери.
      Ей сделала замечание медсестра, Ембике это не понравилось, и она начала записывать на телефон администратора, а попутно нагло врала, что ее якобы выгнали из бассейна из-за хиджаба.
      Подписчики-исламисты из соцсетей Ембике затравили русскую женщину, которая просто попросила радикалку соблюдать правила нахождения в спорткомплексе, где нельзя заходить в уличной одежде в зону бассейна, неважно в хиджабе, ты или нет.

      Вот и повторяется в России европейская история. Залетные и доморощенные исламисты пытаются навязывать свои дикие правила и обычаи в светском государстве с христианским большинством населения. И травят любого, кто этому сопротивляется.
      Ембике также называла поведение администратора нацистким и расистским.
      Очевидно, что замоташку надо привлечь к ответу за клевету и травлю ни в чем не повинного человека.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 17:34
        Согласен на все сто%. Просто, так, как в этом году, в начале лета, нас ещё никогда не баловали таким изобилием фруктов, ещё и по таким низким ценам. Нектарины по 120 рублей можно было купить, апельсины по 80 рублей.
  8. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 17:13
    Лучше бы ограничил ввоз говорящего мяса.