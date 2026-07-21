Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
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Россельхознадзор с 23 июля приостанавливает ввоз ряда овощей и фруктов из Узбекистана. Временный запрет затронет пять компаний-экспортёров, которые систематически нарушали фитосанитарные нормы. В список ограничений попали овощные и зеленные культуры – капуста (белокочанная и цветная), лук, укроп, петрушка, свекла, томаты, а также виноград.
В Россельхознадзоре пояснили: запрет введён из-за резкого роста количества найденных карантинных объектов. С января 2026 года зарегистрировано уже 132 случая обнаружения опасных организмов. Среди них вирус коричневой морщинистости томатов, южноамериканская томатная моль, западный цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения свёклы.
В российском ведомстве указали: регулярный характер нарушений свидетельствует о низкой эффективности системы фитосанитарного надзора в Узбекистане.
Тем временем ВВС Узбекистана расширили свои боевые возможности. Штурмовики Су-25БМ, обновлённые на мощностях Чирчикского авиаремонтного завода, получили возможность применять американские 500-фунтовые авиабомбы Mk82. Возникает вопрос – связаны ли ограничения с этим новшеством в узбекской авиации, или это случайное совпадение?
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