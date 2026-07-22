«Танго» взлетел на русском моторе: конец эпохи импортных двигателей в малой авиации?
Опытный самолёт Tango на выставке NAIS 2025. Фото Wikimedia Commons
Отечественная авиационная промышленность продолжает работы над перспективным учебно-тренировочным самолётом Spectra PV-10 Tango. Самолёт вышел на лётные испытания и прошёл доработку. По планам разработчика, испытания должны завершиться, после чего машина пойдёт в серию, а параллельно развернётся производство основных агрегатов. Сроки серийного выпуска пока остаются планами, ведь всё упирается в сертификацию и заказы. К этому мы ещё вернёмся.
От идеи до прототипа
Напомним, что разработка будущего УТС «Танго» стартовала в октябре 2022 г. Проектом занимается компания Spectra Aircraft, входящая в состав группы S7. К работам привлекли Сибирский научно‑исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА). Институт отвечает за научно‑техническое сопровождение, прочностные расчёты композитного планера, аэродинамику и часть лётных испытаний. Организация с большим опытом работы по отечественным самолётам снижает риски при внедрении новых композитных технологий в учебной машине.
Разработка первой версии проекта и постройка опытного самолёта заняли два года. В августе 2023 г. был представлен полноразмерный макет. После этого компания приступила к сборке полноценного опытного образца. Под неё «Спектра» построила производственную площадку в с. Тропарёво (Московская обл.).
Готовый самолёт доставили на подмосковный аэродром Торбеево. В 2024 г. там провели подготовку и наземные испытания. 21 сентября того же года состоялся первый вылет. УТС поднялся в воздух под управлением лётчика-испытателя 1 класса СибНИА Владимира Барсука. За несколько минут прототип показал основные лётные и манёвренные характеристики.
Затем прошли новые тестовые полёты. Параллельно шла доработка с учётом накопленного опыта и в связи с необходимостью замены части агрегатов. Недавно были показаны главные результаты этой работы.
Производство деталей самолёта. Фото Telegram / AviaNews
В ходе доработки Tango получил новую силовую установку на основе двигателя АПД-520 «Лидер», пока в опытном исполнении. Полёт в такой конфигурации состоялся 14 июля 2026 г. По сообщениям, после замены ключевых компонентов самолёт сохранил заявленные характеристики.
По данным разработчика, этот вылет открывает программу сертификационных испытаний. В обновлённой комплектации УТС должен подтвердить все параметры, после чего получит необходимые разрешения. Речь идёт о конфигурации, подготовленной именно для сертификации, а сохранится ли она в серийном виде полностью, официально пока не уточнялось.
Планы производства
Spectra Tango создавался как самолёт для подготовки лётчиков военной и гражданской авиации. Предполагается, что со временем он заменит ряд устаревших образцов и повысит эффективность обучения за счёт новизны техники.
Здесь есть нюанс. Требования военной и гражданской сертификации различаются. Для гражданской авиации нужна сертификация по линии Росавиации, для военных учебных центров — отдельные решения и проверки по ведомственным нормам. Одна платформа не означает автоматического допуска во все сегменты, и по каждому направлению придётся работать отдельно.
Разработчик неоднократно указывал на относительную простоту проекта и возможность реализовать его в сжатые сроки. Назывались и примерные планы.
Так, в середине прошлого года Spectra Aircraft сообщала, что в ближайшие месяцы построит три новых УТС. Они должны были войти в собственный авиапарк компании и решать разные задачи. Удалось ли выполнить план, пока неизвестно.
Первые лётные испытания, сентябрь 2024 г. Фото Telegram / «Авиационная антресоль»
По прошлогодним планам, серийное производство должно стартовать до конца 2026 г. Мощности, по заявлению компании, рассчитаны на сборку до 20 «Танго» в год, а расширять ли выпуск, не уточнялось.
Серийные Spectra Tango будут оснащаться отечественными АПД-520. В мае 2025 г. S7 Group раскрыла планы по этим двигателям. Серию рассчитывали запустить в 2026 г. и за первый год собрать не менее 30 моторов, чтобы создать задел под серийные УТС.
Стоит сопоставить цифры. По данным Минтранса России, озвученным в конце 2024 г., отечественным учебным заведениям требуется порядка 240 самолётов такого класса. При заявленных 20 машинах в год закрытие только этой потребности растянулось бы более чем на десятилетие, причём лишь при условии, что весь выпуск пойдёт именно в учебные заведения, а не в собственный авиапарк компании. То есть либо цифры выпуска придётся наращивать, либо речь пойдёт о частичном покрытии спроса. Прямой заявкой это, впрочем, пока не стало: в прошлом году Росавиация сообщала лишь о первых консультациях со «Спектрой», а твёрдых контрактов ни одно ведомство не подписывало.
Технические особенности
PV-10 Tango — лёгкий одномоторный учебно-тренировочный самолёт, который может использоваться и как лёгкий пассажирский. Этим и объясняется нетипичная для УТС четырёхместная кабина: два места занимают инструктор и обучаемый, ещё два остаются под пассажиров или груз. В конструкции применены решения, упрощающие производство и улучшающие лётно-эксплуатационные качества.
Первый взлёт с отечественным двигателем. Фото Spectra Aircraft
Самолёт построен по нормальной аэродинамической схеме: фюзеляж с вместительной кабиной, низкорасположенное крыло и оперение традиционного облика. Планер практически полностью выполнен из композитов, что позволило снизить массу при сохранении прочности.
«Танго» имеет небольшие размеры и массу:
- длина — 8,2 м;
- размах крыла — 12 м;
- взлётная масса — не более 1200 кг.
В носовой части фюзеляжа располагается силовая установка. Первый прототип оснащался бельгийским UL Power 520is. Затем самолёт перевели на отечественный АПД-520 — шестицилиндровый мотор воздушного охлаждения мощностью 200 л. с. с трёхлопастным винтом. Замена не сопровождалась заявлениями о существенном изменении ТТХ, поэтому логично предположить, что лётные данные с обоими двигателями близки. Отдельных сравнительных цифр по каждому мотору официально не приводили.
Лётные характеристики (заявленные, по мере сертификации могут уточняться):
- максимальная скорость — не менее 245 км/ч;
- крейсерская скорость — 220 км/ч;
- потолок — 4000 м;
- максимальная дальность полёта — не менее 1100 км;
- взлётно-посадочная дистанция — не более 500-550 м.
Рабочее место пилота оснащено всеми необходимыми приборами для контроля систем, навигации и управления. Оборудование рассчитано на первоначальное обучение и самостоятельные полёты.
Место в своём классе
Что это за самолёт на фоне остальных? По размерам и задачам «Танго» близок к Як-152, но выделяется композитным планером, четырёхместной кабиной и многоцелевым назначением, учебным и транспортным. С одной стороны, это начальная военная подготовка и гражданские учебные программы, с другой — лёгкие перевозки. Ничего уникального в нём нет: это отечественная машина для давно освоенной в мире ниши лёгких композитных УТС со «стеклянной» кабиной и экономичным поршневым мотором. И это скорее плюс: понятная ниша означает понятные требования и меньше сюрпризов при доводке.
Первый полёт с отечественным двигателем завершён. Фото Spectra Aircraft
Оценки и условия
Итог на сегодня: «Танго» прошёл основные стадии испытаний, и при удачной сертификации серия может стартовать в обозримой перспективе.
Отдельная история с двигателем. Изначально Tango летал на бельгийском UL Power 520is. Для учебной машины, предназначенной российским лётным школам, зависимость от импортного мотора в условиях санкций и ненадёжных цепочек поставок несёт прямой риск, поскольку обслуживание и поставки в любой момент могут встать. Отсюда и значение АПД-520 «Лидер»: собственный двигатель снимает зависимость от импортных поставок и делает сроки производства предсказуемыми, позволяя планировать массовое обучение без оглядки на внешних поставщиков.
Если дело дойдёт до серии, выигрыш очевиден. Появится современный УТС в помощь подготовке военных и гражданских пилотов. Заодно проект покажет, что делать такие самолёты в России могут не только крупные КБ с историей, за это берутся и молодые компании. И отдельно ценно, что с нуля разрабатывают всё разом — и планер, и мотор.
Узких мест, впрочем, два. Первое очевидное — двигатель. Пока АПД-520 не доведён и не сертифицирован, о серии говорить рано, и любая задержка по мотору тянет за собой сроки поставок самолёта. Второе тяжелее — заказов нет. Интерес ведомств пока ограничивается консультациями и оценками потребности, а пока не появятся долгосрочные обязательства лётных школ и профильных структур, опытная эксплуатация в устойчивую серию не перерастёт. Появятся контракты — прояснятся и коммерческие перспективы машины.
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