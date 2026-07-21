Армянские помидоры и рыба не нужны Европе, обещания Пашиняна оказались ложью

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Армянские помидоры и рыба не нужны Европе, обещания Пашиняна оказались ложью

Армянские фермеры объявили забастовку и перекрыли автомобилями трассу международного значения Ереван — Ерасх. Причина — проблема со сбытом сельскохозяйственной продукции, фермеры требуют разрешить ситуацию с невозможностью продажи помидоров.

Фермеры в Армении столкнулись с невозможностью реализовать свою продукцию. Все дело в том, что Россия закрыла свой рынок для армянских помидоров, а Европе они не нужны. Все обещания Пашиняна продать овощи западным компаниям и сетевым магазинам оказались очередной предвыборной ложью, у европейцев свои поставщики, и там все уже давно поделено.



Сейчас фермеры требуют от правительства найти способ убедить Россию открыть свой рынок для армянских помидоров, поскольку в Евросоюз они уже точно не попадут. Есть еще один вариант, который реализовать даже легче, просто Пашиняну нужно выполнить свое предвыборное обещание. А обещал он фермерам, что если они не смогут продать свою продукцию, то он сам лично выкупит все помидоры. За язык его никто не тянул, а слово нужно держать.

Кроме фермеров также бастуют рыболовы, их продукция тоже не нужна в Европе, а российские границы для армянской рыбы закрыты из-за многочисленных нарушений, выявленных Россельхознадзором. В Ереване обещают «все наладить» и открыть европейский рынок. Вот только обещаниям Пашиняна больше никто не верит.
3 комментария
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 17:46
    Научились жить при Пашиняне, научитесь и собственные помидоры есть...
  2. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 17:46
    А обещал он фермерам, что если они не смогут продать свою продукцию, то он сам лично выкупит все помидоры.
    Интересно, что на этот раз придумает "видеоблогер"? Запишет новый клип? lol
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 17:49
    В Ереване обещают «все наладить» и открыть европейский рынок. Вот только обещаниям Пашиняна больше никто не верит.
    "Обещаниям я не верил
    И не буду верить впредь: Обещаниям верить
    Смысла больше нет." - из песни.