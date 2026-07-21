Турецкие СМИ узнали о подготовке двух попыток покушения на Эрдогана

Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники в органах безопасности сообщила, что организация FETÖ, которую в Анкаре считают террористической, готовила покушение на президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным издания, заговорщики предприняли две попытки, но обе были раскрыты спецслужбами.Изначально планировалось устранить турецкого президента в ходе военных маневров, в которых он должен был участвовать. Однако сотрудники службы безопасности зафиксировали подозрительную активность и поездку отменили.Как сообщают источники, вторая попытка готовилась на ночь 16 июля. Злоумышленники рассчитывали захватить Эрдогана прямо в отеле в Даламане, где он остановился, а затем, посадив его на борт самолета иностранной авиакомпании, сбить его уже в воздухе.Как заявил отставной бригадный генерал Ибрагим Бююкбаш, Эрдоган покинул отель буквально за несколько минут до того, как туда прибыла группа захвата. Вечером 15 июля в аэропорту Даламана был замечен самолёт, который, по данным издания, планировали использовать для ликвидации президента. Борт запросил разрешение на срочный вылет непосредственно перед тем, как Эрдоган появился в аэропорту. Однако рейс отменили сразу же после того, как глава государства покинул воздушную гавань.Анкара традиционно именует структуры, связанные с проповедником Фетхуллахом Гюленом, сокращением FETÖ. Именно это движение турецкие власти считают ответственным за попытку государственного переворота в 2016 году, а также за убийство российского посла Андрея Карлова в том же году.

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