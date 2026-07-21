Турецкие СМИ узнали о подготовке двух попыток покушения на Эрдогана

2 239 8
Турецкие СМИ узнали о подготовке двух попыток покушения на Эрдогана


Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники в органах безопасности сообщила, что организация FETÖ, которую в Анкаре считают террористической, готовила покушение на президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным издания, заговорщики предприняли две попытки, но обе были раскрыты спецслужбами.



Изначально планировалось устранить турецкого президента в ходе военных маневров, в которых он должен был участвовать. Однако сотрудники службы безопасности зафиксировали подозрительную активность и поездку отменили.

Как сообщают источники, вторая попытка готовилась на ночь 16 июля. Злоумышленники рассчитывали захватить Эрдогана прямо в отеле в Даламане, где он остановился, а затем, посадив его на борт самолета иностранной авиакомпании, сбить его уже в воздухе.

Как заявил отставной бригадный генерал Ибрагим Бююкбаш, Эрдоган покинул отель буквально за несколько минут до того, как туда прибыла группа захвата. Вечером 15 июля в аэропорту Даламана был замечен самолёт, который, по данным издания, планировали использовать для ликвидации президента. Борт запросил разрешение на срочный вылет непосредственно перед тем, как Эрдоган появился в аэропорту. Однако рейс отменили сразу же после того, как глава государства покинул воздушную гавань.

Анкара традиционно именует структуры, связанные с проповедником Фетхуллахом Гюленом, сокращением FETÖ. Именно это движение турецкие власти считают ответственным за попытку государственного переворота в 2016 году, а также за убийство российского посла Андрея Карлова в том же году.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:07
    Раз уж решили, то завалят. Рано или еще раньше. Израиль, я думаю в деле.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 18:23
      -Анкара традиционно именует структуры, связанные с проповедником Фетхуллахом Гюленом, сокращением FETÖ.
      Слишком многим мешает непредсказуемый, многовекторный Эрдоган.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 18:10
    Что то не пойму, нам печалиться или радоваться... recourse
  3. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 18:18
    Какая захватывающая история....
  4. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 18:50
    Злоумышленники рассчитывали захватить Эрдогана прямо в отеле в Даламане, где он остановился, а затем, посадив его на борт самолета иностранной авиакомпании, сбить его уже в воздухе.

    Чем объясняется такой странный план? Разве не проще всё закончить в отеле, если уж охрану прошли ? Сбить в воздухе имело смысл только если при этом вина ложилась на других. Кроме варианта с подкупленной группой охраны (она же группа захвата) ничего в голову не приходит recourse Т.е. могли инициировать внезапное перемещение президента под предлогом вывода из под атаки, и одновременно подставить его под удар своего же ПВО.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:13
      .. надо было после захвата Султана срочно провести ему ликбез по полётам в космос, посадить его на ракету Маска астронавтом и после старта сбить нашим С400. вот это был бы гениальнейший план. yes
      от все заговорщики то от зависти точно лопнули бы...

      зы второй вариант - посадить захваченного Султана на канадский ледокол и торпедировать вблизи Антарктиды. Само собой - пингвины в ответе. и концов не найти....
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 19:33
        Мысль моя проста ─ чтобы просто грохнуть султана, не нужно его никуда сажать.
        Если решили сажать, то очевидно, что он должен был сделать это добровольно, взойдя на борт , ничего не подозревая. Это могли сделать только люди из его охраны, м.б. даже использованные втёмную, по приказу от начальника охраны, под видом ухода из под удара. Типа: "по борту номер один будут стрелять, сажайте его в запасной, "секретный" борт." Потом этот запасной сбивают, охрана гибнет вместе с ним, виноваты тупые военные, которым сказали, что самолёт захвачен, и на нём террористы убегают. Ничего сверхестественного, Маск и ледокол "Ленин" отдыхают..
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:33
    Многие считают,что Реджеп сидит на двух стульях,но на самом деле это стулья впились в его тыл и крутят Реджепом как хотят. . .В общем не Реджеп крутит стульями,а стулья кружат Реджепом. . .последние события тому в подтверждение. . . hi