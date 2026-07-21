Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась.

В июле в столице Азербайджана состоялась секретная встреча бывших высокопоставленных германских и российских чиновников, на которой обсуждались пути завершения украинского конфликта. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе совместной с немецким канцлером Фридрихом Мерцем пресс-конференции.По словам Алиева, 12-14 июля в Баку встречались российские и немецкие бывшие высокопоставленные чиновники, видимо, в частном порядке, потому что власти Азербайджана об этом официально не уведомлялись. Поэтому о чем конкретно шла речь, азербайджанский президент не знает, но если в общем, то обсуждали Украину и завершение СВО. Кто присутствовал с российской и немецкой сторон, Алиев не уточнил.Мерц, в свою очередь, заявил, что ему неизвестно о такой встрече. Это может говорить, что в Баку прилетали представители немецкой оппозиции, возможно, из «Альтернативы для Германии», выступающей за восстановление связей с Россией. В Москве до этого заявляли, что Россия открыта для диалога и готова разговаривать с адекватными представителями Европы.До этого британская пресса сообщала, что в Германии все чаще говорят о необходимости восстановления если не сотрудничества, то каналов связи с Россией.