Алиев: представители России и Германии провели в Баку секретную встречу

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Алиев: представители России и Германии провели в Баку секретную встречу

В июле в столице Азербайджана состоялась секретная встреча бывших высокопоставленных германских и российских чиновников, на которой обсуждались пути завершения украинского конфликта. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе совместной с немецким канцлером Фридрихом Мерцем пресс-конференции.

По словам Алиева, 12-14 июля в Баку встречались российские и немецкие бывшие высокопоставленные чиновники, видимо, в частном порядке, потому что власти Азербайджана об этом официально не уведомлялись. Поэтому о чем конкретно шла речь, азербайджанский президент не знает, но если в общем, то обсуждали Украину и завершение СВО. Кто присутствовал с российской и немецкой сторон, Алиев не уточнил.



Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась.

Мерц, в свою очередь, заявил, что ему неизвестно о такой встрече. Это может говорить, что в Баку прилетали представители немецкой оппозиции, возможно, из «Альтернативы для Германии», выступающей за восстановление связей с Россией. В Москве до этого заявляли, что Россия открыта для диалога и готова разговаривать с адекватными представителями Европы.

До этого британская пресса сообщала, что в Германии все чаще говорят о необходимости восстановления если не сотрудничества, то каналов связи с Россией.
28 комментариев
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  1. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +8
    Сегодня, 18:12
    Ну да.. Секретная встреча и устроили ее в не самой дружественной стране. Вот верю, прямо безоговорочно (но нет)
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +7
    Сегодня, 18:12
    Не уж то опять Абрамович слетал в Баку...??? request Вот, блин, "решала" нашёлся.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 18:29
      Цитата: marchcat
      Не уж то опять Абрамович слетал в Баку...??? request Вот, блин, "решала" нашёлся.

      Он давно в разряд "бывших высокопоставленных российских чиновников" не входит - тем более что его потолок ограничился губернаторством Чукотки.
      А вот Чубайс как глава госкорпорации - запросто мог нарисоваться
  3. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 18:12
    2 бывших из России и Германии одновременно в июле были в Баку.
    Зачем? Вывод очевиден! Это была секретная встреча в бывших верхах, решившая будущее.
    Азербайджанская логика....
    Может они судьбу армянских помидоров решали? recourse
    1. 1944-1989 Звание
      1944-1989
      -2
      Сегодня, 18:23
      Она ищет рынки сбыта для своих «томатных баронов»; и ЕС, и Россия являются крупными рынками.
    2. Диvannый анаlitик Звание
      Диvannый анаlitик
      0
      Сегодня, 19:13
      Не верьте носатому, врет. Наплевать им на барабанщика с его помидорами, фрицы захотели российского газа, пусть и без молекул свободы и демократии, зато по дешевке, без которого скоро загнутся.
  4. Ясная Звание
    Ясная
    0
    Сегодня, 18:13
    Секретная встреча... Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев

    С Днем секретов тебя, Ильхамчик!
  5. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +6
    Сегодня, 18:14
    Вывод такой: Азеробандустан — токсичная переговорная площадка, в ней сам главный бай стучит на весь мир, даже о том чего толком не знает
  6. Улисс Звание
    Улисс
    +3
    Сегодня, 18:14
    От российской стороны был Чубайс с Ходорковским?
  7. Карельский Звание
    Карельский
    +4
    Сегодня, 18:14
    Интересно девки пляшут.Высокопоставленные чиновники,но бывшие.Чубайс?Меркель?
  8. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 18:18
    Дело не в заявлении Алиева , дело в Путине - для чего все было устраивать, чтобы потом узнавать от президента другой страны о таких встречах?
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +3
      Сегодня, 18:29
      А почему вы верите заявлению Алиева?
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 18:32
      Цитата: ximkim
      Дело не в заявлении Алиева , дело в Путине - для чего все было устраивать, чтобы потом узнавать от президента другой страны о таких встречах?

      А с чего вы взяли что он что-то в данном случае - устраивал?
  9. olbop Звание
    olbop
    +3
    Сегодня, 18:19
    в столице Азербайджана состоялась секретная встреча

    И почему же стало известно о такой секретной встрече? Не вброс ли это со стороны Азербайджана?
  10. helilelik Звание
    helilelik
    +3
    Сегодня, 18:23
    Не очень секретная получилась встреча.
  11. Alex013 Звание
    Alex013
    0
    Сегодня, 18:24
    "12-14 июля в Баку встречались российские и немецкие бывшие высокопоставленные чиновники" - интересно, бывший секретарь комитета Союза свободной немецкой молодёжи ГДР Меркель (она же Каснер) присутствовала? ...секретная встреча, про которую тут же все узнали)
  12. свой1970 Звание
    свой1970
    0
    Сегодня, 18:31
    Цитата: Улисс
    От российской стороны был Чубайс с Ходорковским?
    отсидевший 10 лет по полной?? Ну-ну.

    А Чубайс запросто
  13. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -1
    Сегодня, 18:35
    Как там в детской песенке Шалинского: "Ля-ля-ля, жу-жу-жу, ля-ля-ля, жу-жу-жу – по секрету всему свету что случилось, расскажу!"
  14. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 18:40
    Цитата: Скобаристан
    А почему вы верите заявлению Алиева?

    А зачем ему врать , смысла в этом нет.
    Да и эти встречи уже не первый раз проходят во время войны, и , есть момент - это все происходит из за того, Путин за 8 лет не готовил страну к войне, какие проблемы вылезут : потойные, скрытые , возникшие , его решения.
    Был разрыв между майданом и сво .
    И , пока был разрыв, команда Путина недумала над тем что есть , и над тем что нужно достичь.
    Вот и пытаются договориться, и американцы не говорят о разговоре на Аляске по просьбе российской стороны.
  15. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 18:43
    Цитата: свой1970
    Цитата: ximkim
    Дело не в заявлении Алиева , дело в Путине - для чего все было устраивать, чтобы потом узнавать от президента другой страны о таких встречах?

    А с чего вы взяли что он что-то в данном случае - устраивал?

    В июле в столице Азербайджана состоялась секретная встреча бывших высокопоставленных германских и российских чиновников, на которой обсуждались пути завершения украинского конфликта. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе совместной с немецким канцлером Фридрихом Мерцем пресс-конференции.
  16. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:45
    Наверное представители Германии и России провели секретную встречу в Баку на тему кому достанется Баку с южными территориями,а кому все северные районы . . .не иначе как Бакинский сговор! . . . hi
  17. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +3
    Сегодня, 18:49
    Мерц, в свою очередь, заявил, что ему неизвестно о такой встрече. Это может говорить, что в Баку прилетали представители немецкой оппозиции, возможно, из «Альтернативы для Германии», выступающей за восстановление связей с Россией.

    Эх, нам бы тоже в политической жизни страны нужна своя " Альтернатива для России".....
  18. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 18:50
    что секретная встреча в Баку действительно состоялась.

    И об этом радостно публично обьявили.
    Это что за секретность?
    Полная деградация везде и на всех уровнях?
    Если Алиев - де.бил, зачем встречу организовывать в Баку?
    И куда смотрели спецслужбы? Они не могли спрогонозировать результат?
    Тогда горош им цена. После этого совсем не удивляет, почему СВО базировалось на совершенно не верных основаниях
  19. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 18:52
    В Стамбуле нас обманывали, в Минске обманывали, в Астане обманывали, в Анкоридже обманывали. А в Баку ещё не обманывали! Ну может хоть там не обманут? fellow
  20. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 19:07
    Цитата: ximkim
    Дело не в заявлении Алиева , дело в Путине - для чего все было устраивать, чтобы потом узнавать от президента другой страны о таких встречах?

    Серьезно? Может дело в Алиеве? Путин обязан фильтровать его базар?
  21. Karabin Звание
    Karabin
    +1
    Сегодня, 19:16
    Ранее о неформальных контактах между Германией и Россией сообщила британская газета The Times. По данным журналистов, в делегацию ФРГ вошли бывший глава администрации канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек. Как сообщило издание, Россию на встрече представляли глава СПЧ Валерий Фадеев и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

    Кремлевские люди хотят договариваться. Но кто ж им даст.
  22. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 19:31
    По словам Алиева, 12-14 июля в Баку встречались российские и немецкие бывшие высокопоставленные чиновники, видимо, в частном порядке,

    Фрицы решили создать теневое компрадорское правительство для управления Восточными землями?! Не рано ли шкурку с Потапыча обмеряют? Миша ещё жив-здоров и слухи о его кончине сильно преувеличены. Даже в постреволюционной России и красные и белые лупили немцев, хотя и каждый по своему...
  23. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 19:39
    подковерка? а как же стратегическое поражение на поле боя? мерц орал - мы не сдадимся

    договор с западом? с ними можно договориться после минск 2, стамбул 3? по-моему любой договор с западом пакт молотова-риббентропа, вон афганистан не подписывает договоры с западом и в ус не дует