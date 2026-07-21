Снова атакованы порты и суда: Россия перешла к круглосуточным ударам по Украине
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Российские ВС перешли к круглосуточным ударам по Украине, больше не ограничиваясь только ночными атаками. Сегодняшний вторник, 21 июля, не стал исключением.
Согласно информации, представленной Минобороны, в течение сегодняшнего дня ВС РФ наносили удары по портам Украины и украинским грузовым судам, задействованным в интересах украинской армии. Атакованы были порты Одессы, Черноморска и Николаева. Били дронами-камикадзе и ракетами воздушного базирования.
В порту Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения продукции военного назначения. Видимо, били по складу. В порту Черноморска прилетело по цеху судоремонтного завода, а в Николаеве был атакован сухогруз, стоящий на разгрузке грузов для ВСУ.
Кроме того, российские дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали балкер и два сухогруза, идущие в порты Одессы и Черноморска. Как утверждают в Минобороны, с грузом военного назначения. Суда были перехвачены в открытом море в 9 км восточнее, 51 км южнее и 71 км юго-восточнее Одессы. По результатам конкретики нет, но украинские паблики сегодня сообщали об очередных столбах дыма над морем.
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