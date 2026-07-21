Снова атакованы порты и суда: Россия перешла к круглосуточным ударам по Украине

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Снова атакованы порты и суда: Россия перешла к круглосуточным ударам по Украине

Российские ВС перешли к круглосуточным ударам по Украине, больше не ограничиваясь только ночными атаками. Сегодняшний вторник, 21 июля, не стал исключением.

Согласно информации, представленной Минобороны, в течение сегодняшнего дня ВС РФ наносили удары по портам Украины и украинским грузовым судам, задействованным в интересах украинской армии. Атакованы были порты Одессы, Черноморска и Николаева. Били дронами-камикадзе и ракетами воздушного базирования.



В порту Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения продукции военного назначения. Видимо, били по складу. В порту Черноморска прилетело по цеху судоремонтного завода, а в Николаеве был атакован сухогруз, стоящий на разгрузке грузов для ВСУ.

Кроме того, российские дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали балкер и два сухогруза, идущие в порты Одессы и Черноморска. Как утверждают в Минобороны, с грузом военного назначения. Суда были перехвачены в открытом море в 9 км восточнее, 51 км южнее и 71 км юго-восточнее Одессы. По результатам конкретики нет, но украинские паблики сегодня сообщали об очередных столбах дыма над морем.
18 комментариев
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  1. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +5
    Сегодня, 18:43
    До чего же евро-рептилии и иже с ними тупые и упертые, никак не могут взять в толк, что не нужно на своих корытах плавать в исконно русский город Одессу без разрешения РФ.
  2. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +8
    Сегодня, 18:45
    слава тебе Господи! неужели в нашей берлоге проснулся хозяин?
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +2
      Сегодня, 18:51
      Цитата: aybolyt678
      неужели в нашей берлоге проснулся хозяин?

      Скорее повернулся на другой бок. 8 лет еще не прошло, что бы проснуться от очередной "спячки".
      1. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        +3
        Сегодня, 18:57
        Понеслась субстанция по трубам: "Ой, ой, ой, всё не так и всё не вовремя, надо было по-другому и раньше....."
        1. g_ae Звание
          g_ae
          -2
          Сегодня, 19:06
          Вот видите, вы сами все понимаете и сами все озвучили.
          1. ALCA056000 Звание
            ALCA056000
            0
            Сегодня, 19:20
            да, да .... субстанция по трубам...
            1. g_ae Звание
              g_ae
              -3
              Сегодня, 19:29
              А не надо давать повод...
    2. Thumbs Звание
      Thumbs
      +3
      Сегодня, 19:07
      Это не «хозяин» проснулся, а выборы на носу! Столько упушенных возможностей, если так можно выразиться и сколько бы уберегло жизни наших бойцов, начни делать это раньше. Это преступное не исполнение своих обязанностей, во время войны равнозначно измене родине.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 19:32
        Цитата: Thumbs
        Это не «хозяин» проснулся, а выборы на носу!

        Пошла новая тема. laughing До этого было - "бьём не туда и не так, только по сараям и пустым ангарам, потому что договорняк". Потом, совсем недавно - "это имитация нанесения ущерба, поскольку причинение серьёзного ущерба не понравится "уважаемым западным партнёрам, от которых зависят деньги, дети, недвижимость в Лондоне и Париже влиятельных кремлёвцев." Уже не канает, и теперь, оказывается, это предвыборная кампания такая.
        Ждём-с продолжения и развития аргументации в том же духе. good
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 19:07
      Цитата: aybolyt678
      неужели в нашей берлоге проснулся хозяин?

      Наверно его подлечил Айболит! laughing
      Шутка... hi
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        0
        Сегодня, 19:18
        Цитата: ваш вср 66-67
        Наверно его подлечил Айболит!
        Шутка...

        Это просто предвыборная клизма. Рекомендуется при обжорстве политикам и их друзьям олигархам am
        Не шутка soldier
  3. potap6509 Звание
    potap6509
    +3
    Сегодня, 18:48
    Только бы не сглазили..На пятом году,да не уж дождались.
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +7
    Сегодня, 18:48
    Новости прям радуют слух ибо перекрытие береговой линии и превращение береговой инфраструктуры шумерии в хлам давно напрашивалось
    Долго запрягаем НО скорость езды компенсирует сей недостаток
    1. Горыныч1976 Звание
      Горыныч1976
      0
      Сегодня, 18:54
      ...надеюсь, что мы к этому теперь системное и постоянно будем относиться, сил для этого подготовили..
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 19:39
      Цитата: silberwolf88
      Новости прям радуют слух ибо перекрытие береговой линии и превращение береговой инфраструктуры шумерии в хлам давно напрашивалось

      Требую продолжения банкета! (с) good
      Хоть и не Иван Васильевич, который меняет профессию. smile
  5. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +4
    Сегодня, 19:01
    Какими бы причинами не вызывались эти удары - сами по себе они долгожданные и просто просились на сцену все эти годы...
    Скрытых хозяев вражеских портов-терминалов удалось отодвинуть от влияния на наше руководство - и прекрасно... армия, если ей не мешать, свое дело сделает. Очень на это надеюсь soldier
  6. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 19:11
    Вопрос к мореманам-профи. Не штабным, хотя и штабным тож: "А не пора ли замахнуться нам.." на минирование портовых фарватеров? Как в "любимой Адесе" так и близь лежащих портовых территорий. Ибо не фиг шляться всяким субстанциям возле наших приморских городов. Заодно и штабные потрясут клешами и пятыми точками. И командование ЧФ вспомнит о своём боевом предназначении, устало бедное "калитки дворовые охранять", наверняка.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:40
    Это будем/надо обсуждать?
    А давайте посмотрим, что из этого получится и как оно дальше пойдёт? wink