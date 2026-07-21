Лукашенко: Все плохо работающие чиновники должны служить на границе с Украиной

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Лукашенко: Все плохо работающие чиновники должны служить на границе с Украиной


Александр Лукашенко дал указание главе оборонного ведомства отправлять на южные рубежи страны госслужащих, которые не справляются со своими прямыми обязанностями:



Ну чего мы, наручники будем в таком дефиците кадров использовать, одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.

При этом белорусский лидер уточнил: размещение воинских подразделений вдоль границы не свидетельствует о подготовке к агрессии, а носит исключительно оборонительный характер и направлено на поддержание безопасности:

Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомёт, пулемёт и туда.

Он уточнил, что это касается любого чиновника – от правительства до райисполкома. По его словам, нерадивые работники будут направлены в распоряжение сил специальных операций.

Напомним, в конце июня заместитель главы МИД Белоруссии Игорь Секрета уже предупреждал: любое нарушение границы со стороны Украины повлечёт жёсткий ответ Минска. Сам Лукашенко ранее отмечал, что южный рубеж «пылает как никогда», и требовал от чиновников полной самоотдачи. Теперь же он дал понять: либо работаешь с отдачей, либо едешь защищать границу.
21 комментарий
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  1. Александр Х Звание
    Александр Х
    +6
    Сегодня, 19:46
    Правильно он говорит.

    Текст моего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. Комментарий был удален.
  2. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 19:48
    Насколько надёжны штрафники на таком ответственном месте, как граница, непонятно.
    Мало пользы, велик риск.
    Другой вариант, это тыл и подсобка, под присмотром, без выслуги.
    1. Serafim Звание
      Serafim
      +4
      Сегодня, 19:52
      Разминировать места, где враги растяжек наставили - "самое то! "
    2. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +3
      Сегодня, 20:03
      Цитата: Andriuha077
      Насколько надёжны штрафники на таком ответственном месте, как граница, непонятно.
      Мало пользы, велик риск.

      польза будет в тех местах где их не будет
    3. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 20:37
      Цитата: Andriuha077
      Насколько надёжны штрафники на таком ответственном месте, как граница, непонятно......
      вот я тоже подумал. Если на хорошем давнем месте не справляются, то в трудном и ответственном не смогутт
  3. ian Звание
    ian
    +5
    Сегодня, 19:50
    Бацька конечно молодец, но составлять погранвойска из 60 летних пузатых д̶о̶л̶б̶о̶ чиновников такой себе план.... request
    1. Хагакурэ Звание
      Хагакурэ
      +4
      Сегодня, 19:55
      Я думаю, этот план больше рассчитан, чтобы остальных взбодрить...
    2. Кмет Звание
      Кмет
      +2
      Сегодня, 20:11
      Абсолютно солидарен с утверждением: никчемые и инертные на местах не нужны, однако и в оборону на передний край их ставить тоже бесполезно.. Разве что намекнул чиновникам в очередной раз, что "расходная статья" для них - самое подходящее место если не выполняют возложенные на них задачи.. Но это полностью соответствует стилю принимаемых им координальных и безапелляционных решений. Таков характер.. Как говорится: Не умеешь организовать работу - бери лопату и сам копай, но все равно сделай в срок!
    3. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +2
      Сегодня, 20:13
      Цитата: ian
      Бацька конечно молодец, но составлять погранвойска из 60 летних пузатых

      может они не обычные срочники а пузатые дяди коррупционеры и в состоянии обеспечить охраняемые участки всем - от разведывательных дронов до портатиных экскаваторов или это просто способ утилизации неугодных или просто стимул хорошо работать. со всех сторон хорошо! фотка зачетная, в футболке!
    4. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 20:16
      ...так они и там при кухне да каптёрами пристроятся...
  4. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 20:01
    Посадить с конфискацией пару десятков было бы более хорошим стимулом.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:17
      ..пилу в руки и на лесоповал. там и постройнеют на баланде, свежем воздухе и занятием физическим трудом. автомат таким я бы в руки не дал.
  5. kwwk Звание
    kwwk
    +1
    Сегодня, 20:03
    КПД от таких бойцов будет стремиться к нулю, что в приграничье не есть хорошо.
  6. Andrew_andr Звание
    Andrew_andr
    +1
    Сегодня, 20:22
    Правильно, куда отдавали самых ленивых, вороватых крестьян? В армию, по рекрутской повинности. А там из них делали полезных обществу людей.
  7. Ден Сяопин Звание
    Ден Сяопин
    0
    Сегодня, 20:31
    Всю систему необходимо отправлять в Полесье. Изнутри все сгнило, к сожалению...
    При активном руководстве первого гражданина РБ.
  8. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 20:42
    Все плохо работающие чиновники должны служить на границе с Украиной
    А вот ещё цитата из прошлого выступления Александра Григорьевича
    Я своих министров перетрАхивал и буду перетрАхивать!
  9. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 21:00
    Я хоть и не фанат Лукашенко, но в данном случае он Молодец, что сказать. Нашим бы поучиться у Григорыча страной управлять.
  10. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 21:16
    Перефразируя Жеглова: засиделся ты в городе, пора тебе на лесосеку, или канал какой-нибудь строить.
  11. gmss Звание
    gmss
    +2
    Сегодня, 21:19
    тут недавно тема была мол ЛАГс распростертыми обьятиями ждет у себя в республике трудолюбивых представителей солнечного узбекистана. чуть позже показали видео разочарованных среднеазиатских зробитчан - мол им никто не говорил что оказывается нужно работать, соблюдать все правила и законы принимающей стороны.
    зы. если такая строгость к малограмотным и крайне хитрым гостям то представляю каково местным бездельникам ))) за Батькой не заржавеет
  12. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 21:28
    у нас по другому - главное, чтобы были преданные, а то что плохо работающие, нормально, вместо одного толкового поставят 5 менеджеров, главное преданные все ( но это не точно)
  13. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 21:32
    Батька занят обычным своим делом,а именно перетрахиванием (термин Батьки)своего ближайшего окружения. . .нашему бы его неуёмные способности и тогда бы весь мир был бы перетрах . . .до остекления несколько раз. . . winked