Лукашенко: Все плохо работающие чиновники должны служить на границе с Украиной
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Александр Лукашенко дал указание главе оборонного ведомства отправлять на южные рубежи страны госслужащих, которые не справляются со своими прямыми обязанностями:
Ну чего мы, наручники будем в таком дефиците кадров использовать, одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес.
При этом белорусский лидер уточнил: размещение воинских подразделений вдоль границы не свидетельствует о подготовке к агрессии, а носит исключительно оборонительный характер и направлено на поддержание безопасности:
Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомёт, пулемёт и туда.
Он уточнил, что это касается любого чиновника – от правительства до райисполкома. По его словам, нерадивые работники будут направлены в распоряжение сил специальных операций.
Напомним, в конце июня заместитель главы МИД Белоруссии Игорь Секрета уже предупреждал: любое нарушение границы со стороны Украины повлечёт жёсткий ответ Минска. Сам Лукашенко ранее отмечал, что южный рубеж «пылает как никогда», и требовал от чиновников полной самоотдачи. Теперь же он дал понять: либо работаешь с отдачей, либо едешь защищать границу.
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