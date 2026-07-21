Трамп обещает «уладить вопрос» с перекрывшими Баб-эль-Мандебский пролив хуситами
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Дональд Трамп обещает «уладить вопрос» с йеменскими хуситами, блокировавшими Баб-эль-Мандебский пролив. С иранцами и Ормузским проливом он, видимо, вопрос уже «уладил».
Президент США выступил на пресс-конференции для журналистов в Белом доме, где, отвечая на вопрос, что он собирается делать с хуситами, заблокировавшими Баб-эль-Мандебский пролив для судов Саудовской Аравии, заявил, что этого якобы «еще не случилось». При этом он подчеркнул, что если все же блокада произойдет, то он этот вопрос «уладит», так как уже имеет соответствующий опыт общения с хуситами.
Пока этого не случилось. Возможно, случится, но мы уладим все, если что-то подобное произойдёт. Мы уже делали это с хуситами, и с тех пор, как мы это сделали, от них ничего не слышали. У них долгое время не было с нами проблем, в том числе и во время этого конфликта. Думаю, если что-то подобное произойдёт, нам просто придётся разобраться с этим.
Напомним, что США вместе с Израилем попытались бомбить хуситов, а также завели свои корабли в Красное море, но потом ретировались, заключив договор «о ненападении», оставив израильских союзников воевать одних. Вот это, видимо, и имел в виду Трамп, когда говорил, что уже улаживал дела с хуситами.
Между тем арабские медиа сообщают, что хуситы не пропустили два танкера Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив, заставив их развернуться и уйти обратно.
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