Мы не должны отказываться от зелёной повестки дня, но в то же время европейские банки должны пересмотреть своё решение, чтобы проекты по инфраструктуре нефти и газа снова могли получать инвестиции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российская энергетическая инфраструктура активно выводится из эксплуатации. По его словам, Россия больше не способна обеспечивать своих традиционных партнёров достаточными объёмами газа и нефти.Алиев:Азербайджанский президент добавил, что в этом случае Азербайджан сможет значительно увеличить экспорт природного газа и нефти в Европу, в том числе в Германию. То есть, Алиев хочет сказать, что Азербайджан готов заместить Россию на внешнем рынке.Это далеко не первый выпад Алиева в адрес Москвы. Ранее он неоднократно подчёркивал ослабление позиций Москвы на европейском энергетическом рынке. Примечательно, кого азербайджанский лидер называет «традиционными партнёрами России». Судя по контексту, речь идёт прежде всего о Европе, которая сама же существенно сократила прямые закупки российских углеводородов после 2022 года. Вместо этого многие страны ЕС прибегают к сложным посредническим схемам через третьи страны, что приводит к дополнительным расходам для европейских налогоплательщиков.Таким образом, Баку позиционирует себя как надёжную альтернативу российским поставкам, предлагая Европе диверсификацию источников энергии при сохранении прагматичного подхода к «зелёному» переходу. А поставки будут осуществляться по Чёрном морю? Видимо, Алиев считает, что украинские БЭКи в этом случае сыграют на его стороне.