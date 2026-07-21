Алиев: Энергетическая инфраструктура России выводится из эксплуатации
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российская энергетическая инфраструктура активно выводится из эксплуатации. По его словам, Россия больше не способна обеспечивать своих традиционных партнёров достаточными объёмами газа и нефти.
Алиев:
Мы не должны отказываться от зелёной повестки дня, но в то же время европейские банки должны пересмотреть своё решение, чтобы проекты по инфраструктуре нефти и газа снова могли получать инвестиции.
Азербайджанский президент добавил, что в этом случае Азербайджан сможет значительно увеличить экспорт природного газа и нефти в Европу, в том числе в Германию. То есть, Алиев хочет сказать, что Азербайджан готов заместить Россию на внешнем рынке.
Это далеко не первый выпад Алиева в адрес Москвы. Ранее он неоднократно подчёркивал ослабление позиций Москвы на европейском энергетическом рынке. Примечательно, кого азербайджанский лидер называет «традиционными партнёрами России». Судя по контексту, речь идёт прежде всего о Европе, которая сама же существенно сократила прямые закупки российских углеводородов после 2022 года. Вместо этого многие страны ЕС прибегают к сложным посредническим схемам через третьи страны, что приводит к дополнительным расходам для европейских налогоплательщиков.
Таким образом, Баку позиционирует себя как надёжную альтернативу российским поставкам, предлагая Европе диверсификацию источников энергии при сохранении прагматичного подхода к «зелёному» переходу. А поставки будут осуществляться по Чёрном морю? Видимо, Алиев считает, что украинские БЭКи в этом случае сыграют на его стороне.
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