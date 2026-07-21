Алиев: Энергетическая инфраструктура России выводится из эксплуатации

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Алиев: Энергетическая инфраструктура России выводится из эксплуатации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российская энергетическая инфраструктура активно выводится из эксплуатации. По его словам, Россия больше не способна обеспечивать своих традиционных партнёров достаточными объёмами газа и нефти.

Алиев:



Мы не должны отказываться от зелёной повестки дня, но в то же время европейские банки должны пересмотреть своё решение, чтобы проекты по инфраструктуре нефти и газа снова могли получать инвестиции.

Азербайджанский президент добавил, что в этом случае Азербайджан сможет значительно увеличить экспорт природного газа и нефти в Европу, в том числе в Германию. То есть, Алиев хочет сказать, что Азербайджан готов заместить Россию на внешнем рынке.

Это далеко не первый выпад Алиева в адрес Москвы. Ранее он неоднократно подчёркивал ослабление позиций Москвы на европейском энергетическом рынке. Примечательно, кого азербайджанский лидер называет «традиционными партнёрами России». Судя по контексту, речь идёт прежде всего о Европе, которая сама же существенно сократила прямые закупки российских углеводородов после 2022 года. Вместо этого многие страны ЕС прибегают к сложным посредническим схемам через третьи страны, что приводит к дополнительным расходам для европейских налогоплательщиков.

Таким образом, Баку позиционирует себя как надёжную альтернативу российским поставкам, предлагая Европе диверсификацию источников энергии при сохранении прагматичного подхода к «зелёному» переходу. А поставки будут осуществляться по Чёрном морю? Видимо, Алиев считает, что украинские БЭКи в этом случае сыграют на его стороне.
24 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. ian Звание
    ian
    +8
    Сегодня, 20:26
    Носатый опять бежит впереди паровоза, пытаясь занять еще не освободившиеся места.
    Как бы этот паровоз его в итоге не догнал..... request
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 20:34
      Алиев считает, что украинские БЭКи в этом случае сыграют на его стороне
      Получается, одного раза, для Алиева, было мало?
      1. ZnachWest Звание
        ZnachWest
        0
        Сегодня, 21:26
        Он надеется, что Путин будет извиняться и компенсировать.
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +4
      Сегодня, 21:11
      Как сказал один шутник,если бежать впереди паровоза,то можно увидеть ещё живую Анну Каренину lol
    3. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 21:20
      Цитата: ian
      пытаясь занять еще не освободившиеся места

      ключевая фраза
      европейские банки должны пересмотреть своё решение, чтобы проекты по инфраструктуре нефти и газа снова могли получать инвестиции.
      для развития его нефтегаза ему нудны иностранные инвестиции, со своими как-то плоховато, а в европах с одной стороны все призрак "зеленой" энергетики - мечта о зеленом водороде, который пойдёт на производство эл/эн и будет полная электрификация европ - для населения это запрет газовых котлов и плит - устанавливайте тепловые насосы и электроплиты и пр. пр. громадье планов... а с другой стороны они готовятся в 2030 г. предвкушая свою победу и дешевые ресурсы и тогда зачем сейчас вкладываться в дорогие проекты, когда по их мнению на горизонте 2030 г.. Алиев уже не первый год просит дать на расширение газопровода и пр., только не дают, сейчас новый заход, только вот результат
  3. Xroft Звание
    Xroft
    +11
    Сегодня, 20:26
    А почему Баку не может искать себя выгоды? Каждая страна мыслит в рамках своих интересов.
    Вопрос почему Россия допустила что на 4 год конфликта у нее разрушают инфраструктуру, даже в центре Сибири.

    Чем слабее ты становишься тем быстрее тебя сожрут,это закон политики всегда будет работать, можно ныть сколько угодно, но всегда уважают исключительно силу и дело, а не пустую болтавню.
    1. Dizel200 Звание
      Dizel200
      +3
      Сегодня, 21:07
      Вопрос в другом ,как это допустили и кто.
      1. rafat Звание
        rafat
        +1
        Сегодня, 21:20
        «У каждой ошибки есть имя и фамилия.»

        Лазер Каганович
    2. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +4
      Сегодня, 21:11
      Цитата: Xroft
      Вопрос почему Россия допустила что на 4 год конфликта у нее разрушают инфраструктуру, даже в центре Сибири

      Потому что одно дело попытки Алиева усидеть на двух стульях. И совсем другое когда правительство одной воюющей стороны поставляет свои ресурсы своим официальным врагам, спонсорам террористов убивающих ее граждан. Если это не предательство и измена Родине, то я даже не знаю что ответить на тот лепит который обычно идет от пятой колонны о том какие мы бедные и несчастные, нам нужна каждая копеечка, даже если эти 30 серебренников воняют кровью своих солдат и мирных жителей.
  4. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +16
    Сегодня, 20:27
    "Как отметил в беседе с Царьградом политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко, когда власти начинают разговор об "экономии", "оптимизации" и "пересмотре льгот", было бы не лишним прояснить, сколько народных денег было отдано на кормление тех, кто нас презирает и готов в любой момент ударить в спину.

    Взять тот же Азербайджан. Сколько Россия вложила туда за последние 15 лет? Прямые инвестиции, кредитные линии, преференции на российском рынке, развитие транспортных коридоров, особые условия по поставкам энергоресурсов. Всё это ради "дружбы" и "сотрудничества". Итог? Мы получили стратегического союзника Турции, выстроенного на российских деньгах. Получили игрока, который участвует в уничтожении союзной Армении. Получили плацдарм турецкой экспансии на постсоветском пространстве. Получили удары в спину,

    - сказал Ярошенко."
    1. Xroft Звание
      Xroft
      -2
      Сегодня, 20:31
      А на практике мы экспортируем в азербайджан больше чем они к нам.

      Это наши рынки сбыта, в отличии от той же Армении оружие они покупали за реальные деньги которые у них есть.
      То что они хитрые и хотят свои интересы это логично.

      А мы свои умеем вообще отстаивать?или у нас много сейчас рынков куда направить нашу достаточно слабую честно скажем продукцию?
      А люди которые за это отвечают внятно сказать могут какая позиция России?

      Вопросы в некуда, популизм писать проще
  5. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +3
    Сегодня, 20:30
    Давнопора посадить гейропу на 0(((ноль!И по нефти и погазу!А кто против тот враг народа!
  6. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +5
    Сегодня, 20:36
    Уж как-нибудь без всяких алиевых разберемся с внутрироссийскими делами...
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 20:38
    Ну, во первых: почему у меня должны политься, слезы от того, что в Европе "подорожала нефть и газ" закупаемая по обходным схемам?
    От этого мне должно показаться, что у нас бензин, газ, продукты, услуги подешевели? Нет? Так зачем автор старается, это живописуя ? Ну и во вторых: а какого черта, наши улыбаются, азербайджанцам? Заискивающе улыбаются. С дружбой лезут. Если те, такие нехорошие?
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Гипербореец62 Звание
      Гипербореец62
      -1
      Сегодня, 20:59
      Не надо выдавать желаемое за действительное...видели уже как "сильные и влиятельные " ставятся на место за считаные часы, но команды ФАС сейчас не будет...пока.... А Алиев еще не дедушка ?
  9. Мурзик Звание
    Мурзик
    +1
    Сегодня, 20:53
    Судя по обстановке в стране с бензином он от части прав
  10. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 20:55
    У страны гнилых помидоров все гнилое.
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 21:02
    Азербайджан сможет значительно увеличить экспорт природного газа и нефти в Европу, в том числе в Германию
    обезьяна хитрозадая

  12. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +3
    Сегодня, 21:03
    Если цепной пес рычит на барина,у барина проблеммы!
  13. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 21:19
    Россия больше не способна обеспечивать своих традиционных партнёров достаточными объёмами газа и нефти.
    Во! Нашёлся новый "кормилец" всея Европпы! Помидоры-то уже нашёл, куда пристроить, али нет? winked
  14. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 21:20
    Переодически вытаскивая свой шнобель из турецкой или еврейской задницы, мудро изрекает всякую ахинею.
  15. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 21:24
    -И ты Брут!?. . .то есть -И ты Баку!? . . . recourse
  16. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    Сегодня, 21:27
    Пройдет время, инфраструктура России восстановится, и будет работать даже когда Алиев состарится и уйдет в отставку.
  17. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 21:30
    А вообще все эти восточные султаны являются яркими представителями подкласса "двужопиус вульгарис",специально приспобленного для сидения на нескольких табуретках одновременно.